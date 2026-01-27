LA NACION

Por una buena causa: la familia migrante en Florida que evitó ser desalojada gracias a la ayuda de la comunidad

La mujer no contaba con recursos para afrontar el alquiler porque había dejado su trabajo como enfermera para cuidar a su madre

Marie dejó su trabajo como enfermera para cuidar a su madre adulta mayor
Una familia haitiana evitó ser desalojada en Florida tras una colecta comunitaria impulsada desde redes sociales por una vecina. En un video, la creadora de contenidos Diana relató que Marie Pierre y su madre adulta mayor recibieron una notificación de expulsión. Ante esa situación, inició una recaudación en la plataforma de GoFundMe. Esto le permitió reunir dinero para cubrir gastos urgentes y frenar la pérdida del hogar.

Colecta solidaria evitó el desalojo de una familia haitiana en Florida

Diana explicó en un video que considera a Marie “como familia” y la definió como “una buena mujer”. La joven relató que la crisis habitacional se desencadenó tras la llegada de una notificación de desalojo.

La creadora de contenidos dijo que considera a Marie “como familia” y decidió pedir ayuda pública
La haitiana no contaba con recursos para afrontar el alquiler porque había dejado su trabajo como enfermera. Esa decisión respondió al cuidado de su madre, quien padece problemas respiratorios y demencia temprana.

Con el paso de los días, la angustia se volvió evidente. Aunque “no lo mostraba”, la cercanía del plazo la dejó “en una necesidad desesperada”, según relató la creadora de contenidos. Frente a ese escenario, surgió el pedido de ayuda.

El pedido de ayuda se dirigió especialmente a la comunidad haitiana
La iniciativa tomó forma con la apertura de una colecta y una meta inicial de US$10.000. El llamado fue directo y se dirigió, en especial, a la comunidad haitiana. El objetivo, explicó Diana, fue evitar que “la echen de su casa” y cubrir alquiler y servicios.

Según comentó en otra entrevista con Telemundo, al principio solo consiguieron US$5. Pero un giro inesperado se dio cuando el medio Only In Dade decidió publicar la historia.

La impulsora de la campaña se mostró sorprendida por lo recaudado. A su vez, señaló que, ante la respuesta obtenida, la meta se amplió a US$20.000 para sostener los gastos de los meses siguientes.

Además, afirmó que la familia volvió “a ponerse de pie”. Actualmente, la colecta registra una recaudación de US$18.570.

La respuesta solidaria superó las expectativas de la organizadora
El agradecimiento de Marie tras evitar el desalojo

Marie habló en otro video junto a Diana para agradecer las donaciones. Dijo que “no sabía cómo ni a dónde acudir” y valoró los “sacrificios” de quienes colaboraron. Señaló que la asistencia recibida permitió cuidar a su madre y, en ese marco, prometió ayudar a otros en el futuro.

Marie agradeció públicamente las donaciones y la difusión
¿Cómo funciona GoFundMe, la plataforma que permitió ayudar a Marie?

Según explica GoFundMe en su sitio oficial, la plataforma permite crear colectas en línea para cubrir gastos personales, familiares o comunitarios sin la obligación de alcanzar una meta fija para retirar el dinero.

El proceso comienza con la apertura de una campaña, en la que el organizador define a quién está destinada la ayuda, describe el motivo de la recaudación y establece un objetivo económico que puede modificarse con el tiempo.

La plataforma indica que, una vez creada la recaudación, el enlace puede compartirse por redes sociales, mensajes directos o correo electrónico para ampliar el alcance del pedido. En los casos en que la colecta se realiza para un tercero, es posible designar a un beneficiario.

La empresa aclara que por cada donación se descuenta una tarifa de transacción, cuyo monto varía según el país y el método de pago.

