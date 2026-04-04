Es oficial: qué se sabe de la nueva casa de Marco Rubio en una base militar al sudoeste de Washington D.C.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reside en Fort McNair, una instalación militar ubicada en Washington D.C. La medida responde a evaluaciones de riesgo y amenazas contra funcionarios. Incluso con ese blindaje, se reportó un último incidente de seguridad en marzo.

Las razones de seguridad detrás de la residencia de Marco Rubio en una base militar

De acuerdo con un reporte del 30 de octubre de 2025 de The Atlantic, Marco Rubio se mudó a la base militar Fort McNair, al sudoeste de D.C., poco después de jurar su cargo como secretario de Estado. Reside específicamente en una zona conocida como “Generals’ Row”.

Debido a los conflictos internacionales y la presión local, Marco Rubio vive ahora en una base militar Kevin Wolf - FR33460 AP

El medio estadounidense informó que las razones de seguridad detrás de su residencia en una instalación militar se deben a informes que recibió el Secretario de Estado sobre una amenaza extranjera específica y ante el aumento de esfuerzos por parte de actores como Irán para atentar contra funcionarios federales.

“Trump ha sobrevivido a dos intentos de asesinato; Irán ha intensificado sus esfuerzos para matar a funcionarios federales; y la violencia política, como el tiroteo de junio contra dos legisladores demócratas de Minnesota, el asesinato de Kirk en septiembre y el tiroteo en un centro de inmigración de Texas dos semanas después, es un peligro real”, señaló The Atlantic.

Al vivir en una base, Rubio está protegido de las amenazas que han recibido otros miembros del gabinete en sus residencias privadas en zonas urbanas. Un ejemplo de esto es Stephen Miller, subjefe de gabinete del presidente Trump, quien debió también trasladarse a la base militar junto a su familia por miedo.

“Había gente que pasaba en coche por delante de mi casa, gente que nos enviaba amenazas de muerte, que sabía dónde vivíamos, y ya no era seguro para nuestros hijos jugar en el jardín delantero ni en el trasero”, contó la esposa de Miller, en el podcast “Ruthless” en noviembre.

¿Qué pasó con la familia de Marco Rubio?

Según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato con The New York Times, Marco Rubio se mudó a la base militar solo debido a que su familia optó por permanecer en Florida.

La estancia en bases militares facilita el despliegue de equipos de protección. Sin embargo, según un reporte reciente de The Washington Post, Fort McNair se vio vulnerable luego de que varios drones sin identificar sobrevolaron el área durante marzo.

Figuras como Marco Rubio y Pete Hegseth residen ahora en Fort McNair

Qué pasó en Fort McNair y por qué crecieron las alertas

La preocupación aumentó todavía más después de que se detectaran drones no identificados sobre Fort McNair. De acuerdo con The Washington Post, varios aparatos fueron observados en una misma noche durante marzo.

Ese episodio activó una respuesta inmediata. Las autoridades elevaron las medidas de seguridad y se celebró una reunión en la Casa Blanca para analizar el alcance de la amenaza y la manera de responder ante este tipo de incursiones.

“El departamento no puede comentar sobre los movimientos del secretario por razones de seguridad, e informar sobre tales movimientos es sumamente irresponsable”, señaló el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, al medio estadounidense sobre los funcionarios dentro de la base.

De acuerdo con The Washington Post, en el mes de marzo, drones no identificados fueron vistos sobre la base militar Freepik

Por qué una base militar pasó a ser opción para funcionarios civiles

Históricamente, no fue habitual que funcionarios civiles de alto rango se instalaran en bases militares como residencia principal. Sin embargo, el actual clima de amenazas habría modificado esa lógica.

“Es algo que nunca se ve en una democracia”, dijo Steven Levitsky, profesor de ciencias políticas en Harvard, a The New York Times. “En los regímenes autoritarios, los funcionarios del gobierno viven en bases militares u otro tipo de zonas fortificadas”, señaló.

En el caso de Rubio, la mudanza habría sido recomendada por equipos especializados en evaluación de riesgos, que consideran que una instalación militar puede reducir vulnerabilidades operativas y facilitar la respuesta ante una contingencia.

“Trasladarlos parece tener cierto sentido si se considera el nivel de amenazas y también, lo que yo llamaría, una propensión institucional a la autodefensa”, dijo Patrick F. Kennedy, exsubsecretario de Estado de EE.UU. “Los únicos que tienen complejos en el país son los militares”, agregó.

Además de Rubio y Miller, la base también albergaría a otros integrantes del gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en viviendas que en otros períodos estuvieron destinadas a mandos militares de alto rango. Según The New York Times, al menos media docena de altos funcionarios de la administración Trump se habrían establecido junto a sus familias en el mismo lugar.