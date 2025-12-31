Clima helado: qué zonas de Florida tendrán temperaturas por debajo del punto de congelación en Año Nuevo
El norte, donde se encuentra Tallahassee, será la región más afectada por el frío invernal; las condiciones también se extenderán hasta el sur, incluso en Miami
Un intenso ingreso de aire frío marcará el inicio de 2026 en Florida y dejará un escenario poco habitual para gran parte del Estado Soleado. Durante la madrugada del 1° de enero, varias regiones registrarán temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación, con riesgo de heladas y sensaciones térmicas muy bajas.
Clima en el sur de Florida para Año Nuevo 2026: riesgo de heladas en el interior
La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Miami anticipó en su informe que durante las primeras horas del 1° de enero de 2026, buena parte del sur de Florida estará bajo la influencia directa de una masa de aire fría y seca.
En la madrugada, las condiciones favorecerán un descenso rápido de las temperaturas tras la puesta del sol del 31 de diciembre, con enfriamiento y vientos débiles del noroeste.
Las áreas más comprometidas serán las zonas alejadas de la costa, donde los termómetros se moverán en valores inusualmente bajos para la región. Según esta oficina, el foco principal estará en el interior del estado, con especial atención en:
- Regiones cercanas al lago Okeechobee, donde las mínimas descenderán hasta valores de mediados a altos 30°F (alrededor de 2°C a 4°C), con condiciones propicias para la formación de escarcha.
- Sectores interiores de los condados de Glades y Hendry, que volverán a ubicarse entre los más fríos, con registros que rozarán el punto de congelación.
- Áreas rurales del interior de Collier y Palm Beach, donde se desarrollará helada de manera localizada durante las primeras horas del Año Nuevo.
- Zonas específicas del interior de Miami-Dade, principalmente al oeste de Homestead, que también presentarán riesgo de escarcha en los puntos más fríos.
Clima en el centro-este de Florida: heladas rurales y frío
En el centro este del estado, el NWS de Melbourne proyectó un inicio de año marcado por temperaturas bajas, aunque algo menos extremas que las observadas en jornadas previas.
Para la madrugada del 1° de enero, el organismo indicó que el riesgo principal no será un congelamiento generalizado, sino la aparición de heladas en zonas rurales del interior.
Las previsiones detallaron que:
- Las temperaturas mínimas se ubicarán mayormente entre 35°F y 40°F (aproximadamente 2°C a 4°C) durante la madrugada.
- Los sectores interiores y menos urbanizados serán los más expuestos a la formación de escarcha debido a vientos más calmos.
- Las sensaciones térmicas se mantendrán bajas, con valores cercanos a los 30°F (alrededor de -1°C) en algunos momentos, aunque sin alcanzar umbrales generalizados de congelación.
Clima en la costa oeste y península interior de Florida: heladas extendidas
La oficina del NWS en Tampa Bay–Ruskin advirtió que gran parte de la costa oeste y de la península interior afrontará condiciones favorables para heladas durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero.
El dominio de un sistema de alta presión canadiense y la persistencia de cielos despejados crearán un escenario ideal para un fuerte enfriamiento nocturno.
De acuerdo con este pronóstico, se esperan:
- Temperaturas mínimas en el rango de los 35°F (menos de 2°C) en amplias zonas del interior y de la denominada Nature Coast.
- Mayor probabilidad de heladas generalizadas en áreas alejadas del mar, donde la influencia moderadora del agua será menor.
- Valores algo más elevados cerca de la costa, aunque igualmente fríos para los estándares locales, con mínimas por encima de los 40°F (alrededor de 4°C a 7°C).
Clima en el norte de Florida y Tallahassee: congelamiento tras la medianoche
El panorama más riguroso se concentrará en el norte de Florida, donde el NWS de Tallahassee anticipó temperaturas por debajo del punto de congelación en varias zonas durante el inicio de 2026.
Tras la caída de la noche de Año Nuevo, el enfriamiento será suficiente para provocar registros invernales poco habituales en la región.
Las previsiones indicaron que:
- Las áreas alejadas de la Emerald Coast presentarán mínimas en el rango bajo a medio de los 30°F (aproximadamente 0°C a 2°C).
- Se desarrollarán heladas aisladas y congelamientos ligeros, con temperaturas puntuales entre 26°F y 32°F (-3°C a 0°C) durante la madrugada.
- Las condiciones más frías se alcanzarán poco después de la medianoche y se mantendrán hasta el amanecer del 1° de enero.
