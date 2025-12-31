Clima helado: qué zonas de Florida tendrán temperaturas por debajo del punto de congelación en Año Nuevo

Un intenso ingreso de aire frío marcará el inicio de 2026 en Florida y dejará un escenario poco habitual para gran parte del Estado Soleado. Durante la madrugada del 1° de enero, varias regiones registrarán temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación, con riesgo de heladas y sensaciones térmicas muy bajas.

Clima en el sur de Florida para Año Nuevo 2026: riesgo de heladas en el interior

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Miami anticipó en su informe que durante las primeras horas del 1° de enero de 2026, buena parte del sur de Florida estará bajo la influencia directa de una masa de aire fría y seca.

El NWS Miami advierte que las zonas al oeste de Homestead y el interior de los condados de Miami-Dade y Palm Beach registrarán escarcha matinal NWS

En la madrugada, las condiciones favorecerán un descenso rápido de las temperaturas tras la puesta del sol del 31 de diciembre, con enfriamiento y vientos débiles del noroeste.

Las áreas más comprometidas serán las zonas alejadas de la costa, donde los termómetros se moverán en valores inusualmente bajos para la región. Según esta oficina, el foco principal estará en el interior del estado, con especial atención en:

Regiones cercanas al lago Okeechobee , donde las mínimas descenderán hasta valores de mediados a altos 30°F (alrededor de 2°C a 4°C), con condiciones propicias para la formación de escarcha.

, donde las mínimas descenderán hasta valores de mediados a altos 30°F (alrededor de 2°C a 4°C), con condiciones propicias para la formación de escarcha. Sectores interiores de los condados de Glades y Hendry , que volverán a ubicarse entre los más fríos, con registros que rozarán el punto de congelación.

, que volverán a ubicarse entre los más fríos, con registros que rozarán el punto de congelación. Áreas rurales del interior de Collier y Palm Beach , donde se desarrollará helada de manera localizada durante las primeras horas del Año Nuevo.

, donde se desarrollará helada de manera localizada durante las primeras horas del Año Nuevo. Zonas específicas del interior de Miami-Dade, principalmente al oeste de Homestead, que también presentarán riesgo de escarcha en los puntos más fríos.

Clima en el centro-este de Florida: heladas rurales y frío

En el centro este del estado, el NWS de Melbourne proyectó un inicio de año marcado por temperaturas bajas, aunque algo menos extremas que las observadas en jornadas previas.

Aunque menos extremas que en el norte, las áreas rurales del interior cerca de Orlando y Melbourne verán mínimas de entre 2°C y 4°C, con sensaciones térmicas que rozarán los -1°C durante la madrugada de Año Nuevo NWS

Para la madrugada del 1° de enero, el organismo indicó que el riesgo principal no será un congelamiento generalizado, sino la aparición de heladas en zonas rurales del interior.

Las previsiones detallaron que:

Las temperaturas mínimas se ubicarán mayormente entre 35°F y 40°F (aproximadamente 2°C a 4°C) durante la madrugada.

(aproximadamente 2°C a 4°C) durante la madrugada. Los sectores interiores y menos urbanizados serán los más expuestos a la formación de escarcha debido a vientos más calmos.

Las sensaciones térmicas se mantendrán bajas, con valores cercanos a los 30°F (alrededor de -1°C) en algunos momentos, aunque sin alcanzar umbrales generalizados de congelación.

Clima en la costa oeste y península interior de Florida: heladas extendidas

La oficina del NWS en Tampa Bay–Ruskin advirtió que gran parte de la costa oeste y de la península interior afrontará condiciones favorables para heladas durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero.

El dominio de un sistema de alta presión canadiense y la persistencia de cielos despejados crearán un escenario ideal para un fuerte enfriamiento nocturno.

El sistema de alta presión canadiense favorecerá heladas generalizadas en la costa oeste y la península interior, con temperaturas de 2°C (35°F) en zonas alejadas de la influencia moderadora del Golfo de México NWS

De acuerdo con este pronóstico, se esperan:

Temperaturas mínimas en el rango de los 35°F (menos de 2°C) en amplias zonas del interior y de la denominada Nature Coast.

Mayor probabilidad de heladas generalizadas en áreas alejadas del mar, donde la influencia moderadora del agua será menor.

Valores algo más elevados cerca de la costa, aunque igualmente fríos para los estándares locales, con mínimas por encima de los 40°F (alrededor de 4°C a 7°C).

Clima en el norte de Florida y Tallahassee: congelamiento tras la medianoche

El panorama más riguroso se concentrará en el norte de Florida, donde el NWS de Tallahassee anticipó temperaturas por debajo del punto de congelación en varias zonas durante el inicio de 2026.

Tras la caída de la noche de Año Nuevo, el enfriamiento será suficiente para provocar registros invernales poco habituales en la región.

El NWS de Tallahassee proyecta el panorama más severo con registros de hasta -3°C (26°F) poco después de la medianoche NWS

Las previsiones indicaron que: