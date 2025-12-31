Clima de Año Nuevo en Florida: hasta qué punto bajará la temperatura el 31 de diciembre y 1° de enero

De cara al festejo de Año Nuevo y la llegada del 2026, Florida ya sabe cómo es el pronóstico. Luego de una marcada baja de temperatura que vivirán varias ciudades del Estado del Sol el martes 30 de diciembre, para el 31 y el 1° de enero se mantendrán valores similares, aunque levemente superiores. Las cifras se presentan dentro de la previsión de un invierno más frío de lo habitual.

Cuál es el pronóstico para Año Nuevo en las principales ciudades de Florida

De acuerdo con los pronósticos de The Weather Channel, ya se conocen las previsiones para las ciudades más pobladas del Estado del Sol.

Los pronósticos de temperatura en las principales ciudades de Florida durante Año Nuevo Luis Santana - Tampa Bay Times

Pronóstico de Año Nuevo para Miami

El martes 30 de diciembre traerá una baja en los valores. La mínima será de 49 °F (9 °C) y la máxima de 72 °F (22 °C).

En lo que respecta a Año Nuevo, el 31 de diciembre la ciudad tendrá nuevamente una mínima de 49 °F (9 °C) y una máxima apenas más baja, de 68 °F (20 °C). Durante el 1° de enero, los valores oscilarán entre 53 °F (11 °C) y 70 °C (21 °C).

Tampa

La ciudad vivirá una disminución marcada del lunes al martes. Durante el 30 de diciembre, los valores variarán entre una mínima de 38 °F (3 °C) y una máxima de 60 °F (15 °C).

Algo muy similar ocurrirá el 31 de diciembre, con una mínima de 44 °F (6 °C) y la misma máxima del día anterior. El 1° de enero las marcas subirán, con cifras de 48 °F (8 °C) y 69 °F (20 °C) respectivamente.

Orlando

Valores especialmente bajos para el martes 30, con 37 °F (3 °C) de mínima y 58 °F (14 °C) de máxima, y miércoles 31 de diciembre, con 41° F (5 °C) y 59 °F (15 °C).

Las temperaturas subirán levemente para el comienzo del 2026. El 1° de enero tendrá una mínima de 45 °F (7 °C) y máxima de 66 °F (18 °C).

Orlando tendrá una fuerte baja de temperatura el martes y luego los valores se elevarán levemente para Año Nuevo VisitOrlando

El pronóstico del clima en Jacksonville

En la comparación, tendrá los valores más bajos. El martes 30 de diciembre recibirá temperaturas de entre 32 °F (0 °C) y 54 °F (12 °C).

Para Año Nuevo, las cifras del 31 de diciembre serán de entre 37 °F (3 °C) y 56 °F (13 °C). El 1° de enero tendrá una mínima de 42 °F (5 °C) y una máxima de 65 °F (18 °C).

¿Lloverá en Año Nuevo en Florida? Qué dice el pronóstico

Más allá de las variaciones de temperatura, en ninguna de las cuatro ciudades del Estado del Sol mencionadas se esperan precipitaciones durante la llegada del 2026.

Miami, Tampa, Orlando y Jacksonville tendrán un cielo despejado durante la noche del 31 de diciembre.

Se prevé un invierno con temperaturas por debajo de lo habitual en Florida Luis Santana� - Tampa Bay Times�

Invierno más frío de lo habitual: esto dicen las previsiones para Florida

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, esta temporada Florida vivirá un invierno especialmente frío. El pronóstico indica que las temperaturas estarán por debajo de lo habitual.

Además, el período más frío será durante enero y hay previsión de una estación invernal más húmeda en comparación a otros años. Por eso, pueden presentarse precipitaciones con mayor frecuencia.