El guiño latino de Barron Trump: el hijo del presidente lanza su propia marca de yerba mate cerca de Mar-a-Lago

Barron Trump, el hijo menor del presidente de EE.UU., comenzó un nuevo emprendimiento cerca de Mar-a-Lago, informó Fox Business. La empresa planea comercializar una infusión de yerba mate, una bebida tradicional en la Argentina, Brasil y Uruguay.

Qué se sabe del proyecto de Barron Trump

La firma se llama Sollos Yerba Mate Inc. y funcionaría como una empresa de bebidas de “estilo de vida” basada en la yerba mate.

En principio, se buscó registrarla con el nombre de SOULSTICE, INC. Sin embargo, fue rechazado por las autoridades de Florida al no estar disponible, según consignó Newsweek.

Barron Trump, de 19 años, figura como uno de los cinco directores de la compañía de yerba mate ANGELA WEISS� - AFP�

Los documentos presentados en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anuncian al menor de la familia Trump como uno de los directores de la empresa. El resto de la directiva está conformado por Spencer Bernstein, Stephen Hall, Rodolfo Castillo y Valentino Gómez.

Tanto Bernstein como Hall fueron sus compañeros de secundaria en Oxbridge Academy, Palm Beach. El primero pospuso su último semestre en la Universidad de Villanova para dedicarse de tiempo completo al desarrollo de este negocio, mientras que Barron continuó como estudiante en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).

El financiamiento de la compañía y la fecha de lanzamiento

De acuerdo con los documentos, la empresa ha recaudado hasta el momento US$1 millón en capital mediante una colocación privada. Spencer Bernstein confirmó esta información a través de su cuenta en LinkedIn.

Bernstein, uno de los directores de la compañía, compartió en su cuenta de LinkedIn los avances del proyecto Captura de pantalla/LinkedIn

“Desde el final del año escolar pasado he estado trabajando junto a mi cofundador, Stephen Hall, y algunos amigos cercanos en SOLLOS Yerba Mate”, dijo en una de sus publicaciones. “El 8 de enero alcanzamos un hito importante y cerramos nuestra ronda de capital semilla”, agregó.

La empresa fue registrada en Delaware en diciembre del año pasado y luego en Florida en enero de este año. Su sede operativa se encuentra en una residencia privada de cinco habitaciones en Palm Beach, Florida, a pocos minutos del complejo residencial de Donald Trump.

Por el momento, se desconoce la fecha oficial del lanzamiento del producto. No obstante, los directores adelantaron una posible inauguración en la primavera boreal de 2026.

Otros negocios de Barron Trump, hijo del presidente de EE.UU.

Esta no es la primera vez que el hijo menor de Donald Trump incursiona en el mundo de los negocios. El año pasado, Newsweek informó que Barron había constituido una empresa inmobiliaria en febrero de 2024.

El negocio se llamaba Fulcher & Roxburgh Capital Inc., fue creado el 15 de julio de 2024 y disuelto el 14 de noviembre de 2024, días después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales.

Cameron Roxburgh fue uno de los socios de Barron Trump en su primer emprendimiento en 2024 LinkedIn/Cameron Roxburgh

Uno de sus socios en el proyecto fue Cameron Roxburgh, quien también asistió con él a Oxbridge Academy. En diálogo con el medio, el joven pensaba consolidar una empresa de desarrollo inmobiliario de alta gama que tendría propiedades y campos de golf en Utah.