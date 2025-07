El impactante video del tiburón que saltó del agua y golpeó a un surfista en Florida: “Fue directo a mi cabeza”

Un surfista en Florida fue golpeado por un tiburón que saltó del agua y lo derribó de su tabla, lo que le provocó heridas en la cara y uno de sus brazos. El impactante momento, que quedó registrado en video, le ocurrió el viernes pasado por la tarde a Darren Kaye en New Smyrna Beach, en el condado de Volusia.

El momento en que un tiburón golpeó a un surfista en New Smyrna Beach

En un video publicado en sus redes sociales, Kaye compartió el instante en que fue golpeado por el animal marino, al que identificó como un “spinner shark” (tiburón giratorio, en español). “Salió de la nada y me golpeó como un camión. Su nariz me golpeó justo en la cara, su aleta pectoral me lastimó el bíceps izquierdo y golpeó mi tabla“, explicó en su cuenta de Instagram.

El momento en el que el tiburón saltó del agua y golpeó al surfista (@dj_kaye_)

En otro video en el que relata lo ocurrido, el hombre contó que él y otros surfistas ya habían visto al tiburón en la zona, “relajándose” y “haciendo lo suyo”. Por lo tanto, no le dieron mayor importancia, dado que, según comentaron, se trata de una especie común en esas aguas.

“De repente, como un cohete loco, fue directo a mi cabeza”, relató Kaye para Surfline, una empresa que utiliza cámaras remotas para monitorear las condiciones del océano. Fue uno de esos sistemas de grabación el que registró el momento en que el tiburón lo golpeó.

El surfista ya había visto a otras personas ser mordidas por tiburones. Sin embargo, tal como relató en diálogo con WFTV 9, nunca imaginó que a él le pasaría. Respecto del encuentro con el animal, lo definió como “absolutamente loco”. “Regresé a mi tabla y mi pulso subió a 195 pulsaciones. Remé tan rápido como pude fuera del camino”, afirmó.

El tiburón le golpeó nariz y el bíceps izquierdo Captura de pantalla WFTV 9

Más tarde, buscó el video del momento y se lo compartió a amigos y familiares. “Estaba muy feliz de que su boca no estuviera abierta porque así es como pescan”, explicó. A su vez, indicó que, pese al susto, volvió al mar los días posteriores: “Surfeamos allí el resto del fin de semana. Siempre tenemos olas, así que tenemos suerte”.

Tiburón giratorio: qué características tiene el animal acuático que golpeó al surfista

El tiburón giratorio es un animal delgado de color gris o cobre teñido con líneas blancas a los lados de su cuerpo. Su cuerpo estilizado cumple un papel fundamental en su estrategia de caza, que consiste en lanzarse fuera del agua para atrapar a sus presas, según detalló la Organización Oceana.

Este animal no es un nadador de aguas profundas, sino que prefiere las zonas costeras. Además, pueden saltar hasta 6,1 metros sobre la superficie del agua.

Los tiburones giratorios saltan aproximadamente 6 metros Flickr/Matthew Paulson

Aunque esta especie de tiburón no se considera peligroso para los humanos, puede representar una amenaza si se siente atraído por los buzos que realizan actividades de pesca. Según datos del Archivo Internacional de Ataques a Tiburones, el Museo de Historia Natural de Florida señaló que estos ejemplares fueron responsables de 16 ataques no provocados contra personas, aunque ninguno fue fatal.

Sus dientes pequeños y estrechos son más adecuados para cazar peces pequeños y no atacar grandes presas como mamíferos marinos.