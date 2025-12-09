Elecciones en Miami Beach y Hialeah: todo lo que hay que saber sobre la segunda vuelta en Florida

Miami Beach y Hialeah realizarán este martes 9 de diciembre la segunda vuelta de sus respectivas elecciones locales, donde se definirán la conformación de comisiones y consejos municipales. Estas votaciones se llevarán a cabo porque ningún aspirante superó en los comicios del 4 de noviembre el umbral necesario para garantizar un triunfo directo.

Miami Beach busca conformar la comisión municipal en las elecciones de diciembre de 2025

En Miami Beach, la segunda vuelta incluirá un único puesto: la elección para el Grupo I de la comisión. Este cargo es de representación general, por lo que todos los sufragistas de una de las ciudades más grandes del condado de Miami-Dade participarán en la decisión.

Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope se enfrentarán en una segunda vuelta por el único puesto en la comisión municipal de Miami Beach Imagen compuesta

La vacante en disputa surgió tras la salida de Kristen Rosen González, quien concluyó su periodo. Las candidatas que compiten por le cargo son:

Monica Matteo-Salinas

Monique Pardo Pope

De acuerdo a lo retomado por Miami Herald, ambas habían registrado los porcentajes más altos en la votación del 4 de noviembre, con 23% y 20%, respectivamente.

Monica Matteo-Salinas vs. Monique Pardo Pope: quiénes son las candidatas

Matteo-Salinas, “la candidata más preparada”, según detalla en su sitio web oficial, trabaja en la oficina de flota de la ciudad. Durante su campaña, planteó iniciativas vinculadas a programas de apoyo comunitario, entre ellos la creación de un espacio de distribución alimentaria sin costo y la actualización del sistema de tranvías.

Asimismo, propuso establecer límites al desarrollo inmobiliario para evitar cambios acelerados en la ciudad.

Por su parte, Pardo Pope, una abogada especializada en derecho de familia con sede en Miami Beach, centró su plataforma en políticas de seguridad pública y supervisión del crecimiento urbano. En tanto, planteó que cualquier nueva construcción debe considerar la capacidad de la infraestructura existente.

A través de su sitio web oficial, Pardo Pope aclaró que creció en Hialeah, pero que ahora considera a Miami Beach su hogar.

Las elecciones presenciales de segunda vuelta, tanto en Miami Beach como en Hialeah, se llevarán a cabo el 9 de diciembre de 2025 Matt Rourke - AP

Aunque la votación anticipada finalizó 7 de diciembre, las urnas estarán disponibles el martes 9 de diciembre para los comicios presenciales, con horarios extendidos desde las 7 hs hasta las 19 hs. Los resultados comenzarán a publicarse en línea a partir de las 19.15 hs.

Segunda vuelta en Hialeah: se definirá la composición del Consejo municipal

En Hialeah, la segunda vuelta incluye dos elecciones para escaños del Consejo municipal, correspondientes a los Grupos 3 y 4. Todos los residentes con derecho al voto pueden participar en ambas contiendas, ya que los cargos se eligen de manera general y no por distritos.

Estos comicios tienen especial relevancia debido a su impacto en la correlación interna del Consejo. El nuevo alcalde, Bryan Calvo, elegido el 4 de noviembre de 2025 por amplia mayoría, llegó al cargo con el desafío de conformar una coalición estable entre grupos políticos diversos.

De acuerdo con Florida Politics, durante su campaña, el alcalde electo respaldó a dos candidatos:

Gelien Pérez para el Grupo 3

William “Willy” Marrero para el Grupo 4

Una eventual victoria de ambos aspirantes le permitiría comenzar su mandato con una mayoría operativa dentro del cuerpo legislativo municipal.

Grupo 3 de Hialeah: quiénes son las candidatas

La competencia del Grupo 3 enfrentará a Gelien Pérez y Jessica Castillo. La respaldada por el nuevo alcalde llegó a la segunda vuelta después de concentrar el 40,5% de los votos en noviembre, mientras que Castillo obtuvo 36%.

Gelien Pérez y Jessica Castillo se disputarán un escaño en el Consejo por el Grupo 3 de la ciudad imagen compuesta

La trayectoria de Gelien Pérez incluye funciones en Recursos Humanos de la ciudad y actividades como corredora de bienes raíces. Su campaña se centró en apoyar a los equipos de emergencia, fortalecer negocios locales, mejorar la infraestructura urbana, ampliar servicios para personas mayores y evitar incrementos en tasas municipales.

También propuso reducir impuestos a la propiedad y ajustar tarifas de agua. En su sitio web oficial, aseguró que busca trabajar con el alcalde electo Bryan Calvo para resolver los problemas de Hialeah.

Por su parte, Jessica Castillo se presentó como aspirante sin alianzas partidarias internas y enfocó su mensaje en mecanismos de transparencia institucional, atención a reclamos de residentes, movilidad urbana y reducción de la congestión vehicular. También planteó fortalecer la seguridad pública mediante mejoras en la capacidad de respuesta de la ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, enfatizó que está lista para seguir con las luchas que favorezcan a las diversas comunidades y a las familias, así como para el futuro de la ciudad. “Juntos, nos aseguraremos de que nuestras voces sean escuchadas”, agregó.

Grupo 4 de Hialeah: quiénes son los candidatos

En el Grupo 4, William “Willy” Marrero y Javier Morejón son los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta. El respaldado por Calvo obtuvo el mayor porcentaje en noviembre, con 24,8%, mientras que Morejón alcanzó el 23.3%.

William “Willy” Marrero y Javier Morejón se disputan el escaño del consejo por el Grupo 4

Marrero, estudiante de la Universidad Internacional de Florida y exasistente del consejo, incluyó entre sus prioridades la disminución de tarifas de agua y el alcantarillado, la reparación de calzadas y la mejora en la eficiencia de los servicios municipales.

Por su parte, Morejón es especialista en uso de la tierra y participa en el Comité de Embellecimiento de Hialeah. Su plataforma abordó el aumento de costos en servicios esenciales, el deterioro de la infraestructura y los problemas de transparencia en el manejo de asuntos públicos.