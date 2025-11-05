Quién es Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah: ganador más joven de las elecciones en Florida

La ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, eligió a Bryan Calvo, de 27 años, como su próximo alcalde; esto lo convierte en el ganador más joven en la historia de este condado de Florida. Con más del 50% de los votos, el abogado graduado de Harvard evitó una segunda vuelta y asumirá el cargo en enero de 2026.

Los resultados de las elecciones para alcalde en Hialeah, Florida

Las elecciones municipales celebradas el martes 4 de noviembre en Hialeah definieron quién ocupará la oficina principal del gobierno local durante los próximos cuatro años. Con una población superior a 233 mil habitantes, de los cuales 92,9% se identifica como hispanohablante, según los datos de US Census Bureau, la participación electoral fue del 19,44%, equivalente a 17.528 boletas emitidas entre 90.167 votantes registrados.

Bryan Calvo, de 27 años, obtuvo la victoria en los comicios realizados el martes 4 de noviembre Facebook Bryan Calvo Esq

De acuerdo con los datos oficiales, el candidato republicano Bryan Calvo obtuvo el 52,93% de los votos, lo que representa 9227 sufragios. De esa manera, logró asegurar la victoria en primera vuelta. Con este resultado, el joven abogado graduado de Harvard jurará como nuevo alcalde de la ciudad el 12 de enero en Hialeah para luego tomar posesión del cargo.

En segundo lugar, quedó Jesús Tundidor, quien registró el 20,68% (3605 boletas). También compitió la alcaldesa interina Jackie García-Roves, quien alcanzó alrededor del 19% de apoyo.

“Este es un momento muy especial. Perdí a mi padre hace dos semanas y, como saben, esta campaña está dedicada a él y a hacer un buen trabajo por los residentes”, expresó Calvo en una entrevista con CBS Miami, luego de darse a conocer los resultados.

En diálogo con los medios locales tras los festejos de su victoria electoral, comentó: “Hemos visto políticas que son generadas por intereses especiales, donde la gente vierte toneladas de dinero en una campaña solo para elegir a una determinada persona. Mi campaña fue diferente, llamé a miles de puertas. Una vez más, lo hice a través del trabajo duro”.

Bryan Calvo se convierte en el alcalde más joven de Hialeah tras la victoria electoral en Florida Instagram @bryancalvoesq

Quién es Bryan Calvo, el nuevo alcalde de Hialeah

Bryan Calvo nació y creció en Hialeah, donde asistió a escuelas públicas locales y culminó sus estudios secundarios en Westland Hialeah tras graduarse con uno de los promedios más altos de su clase. Según su perfil biográfico, desde joven participó en programas de apoyo comunitario y actividades de servicio. Además, acumuló más de 1000 horas de voluntariado, por lo que obtuvo reconocimientos relacionados con liderazgo y participación social.

Gracias a su desempeño académico, recibió una beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard, donde obtuvo una Licenciatura en Gobierno y una Mención Honorífica en Italiano. Durante su estancia en el establecimiento educativo, participó en actividades estudiantiles ligadas a formación política y representación académica. Entre ellas, integró el Instituto de Política de Harvard y formó parte del Congreso Modelo de la universidad.

El abogado graduado de Harvard asumirá el gobierno municipal tras su juramento el 12 de enero Facebook Bryan Calvo Esq

En el verano boreal de 2018, durante la primera administración Donald Trump, fue seleccionado para el Programa de Pasantías de la Casa Blanca, lo que le permitió trabajar en tareas de análisis y apoyo a iniciativas federales. En ese periodo, participó en reuniones y procesos de coordinación con funcionarios estatales y municipales de distintas regiones de Estados Unidos.

Su trayectoria: los cargos públicos que ocupó Bryan Calvo y sus propuestas en Hialeah

Al concluir su licenciatura, Calvo ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés). Tras completar sus estudios, obtuvo la licencia profesional para ejercer como abogado en Florida. Sus prácticas se enfocaron en litigio civil, con participación en casos de disputas comerciales y demandas colectivas.

En 2021, fue elegido miembro del Concejo Municipal de Hialeah, lo que lo convirtió en el funcionario electo más joven dentro del condado de Miami-Dade. Desde esa posición, presentó iniciativas relacionadas con servicios públicos, administración presupuestaria y protección a inquilinos.

Durante su campaña electoral, Calvo abordó la problemática del servicio de agua y señaló que algunos residentes enfrentan tarifas consideradas entre las más elevadas del condado Instagram @bryancalvoesq

Durante su periodo en el Concejo, votó de manera reiterada contra aumentos en impuestos municipales y propuso alternativas para ajustar tarifas vinculadas al suministro de agua. También patrocinó una ordenanza que estableció un aviso previo de 60 días en casos de incrementos de alquiler, medida que posteriormente fue adoptada a nivel del condado.

Su propuesta electoral para la alcaldía se estructuró en torno a temas vinculados a la administración local y el costo de vida. Durante su campaña, señaló tres prioridades:

Eliminación del impuesto a la propiedad para residentes mayores de 65 años

Revisión de tarifas y condiciones del servicio de agua

Reducción de gastos estructurales asociados a pensiones municipales

Según consideró, el suministro de agua enfrenta problemas de calidad y costos elevados para los hogares, por lo que planteó la necesidad de modernizar el sistema y evaluar esquemas de apoyo financiero para residentes. Asimismo, indicó que la modificación de estructuras de compensación pública debía ser considerada como parte del manejo general de recursos.