Quién ganó las elecciones en Miami Beach y Hialeah

El martes 4 de noviembre consagró una jornada electoral en Florida. Los votantes de Miami Beach y Hialeah eligieron al nuevo alcalde de la ciudad, así como otros cargos locales. En estos territorios pertenecientes al condado de Miami-Dade, donde Donald Trump obtuvo un gran apoyo en las elecciones presidenciales de 2024, la mayoría de la población se reconoce como latina o hispana.

Resultados de las elecciones en Miami Beach

Los votantes de Miami Beach eligieron en las urnas al alcalde, con Steven Meiner como uno de los principales candidatos. El funcionario resultó reelecto para un segundo mandato frente a la demócrata Kristen Rosen González.

El mensaje de Steven Meiner al ser reelegido alcalde en Miami Beach X/@StevenMeiner

La carrera por la alcaldía de la ciudad de Florida estuvo reñida. Meiner logró el 51,20% de los votos, que representó un total de 7635, frente al 48,80% en el cierre de los comicios para González, con 7278 apoyos. La diferencia entre ambos fue de 357 sufragios.

“¡Gracias, Miami Beach!”, expresó Meiner en su perfil de X la mañana del 5 de noviembre. “Esta victoria es de todos: nuestros residentes, nuestros barrios, nuestra ciudad. Me enorgullece servirles como su alcalde y seguirá trabajando para que cada residente haga de ella la mejor ciudad de Estados Unidos”, siguió.

Oriundo de Brooklyn, Nueva York, la campaña del alcalde que fue elegido para un segundo mandato se centró en la reducción del tráfico, tratar de frenar la sobre-urbanización y un refuerzo de las medidas para evitar que las personas duerman en las calles de Miami Beach.

Resultados de las elecciones en Hialeah

Con los comicios cerrados, Bryan Calvo se consagró electo como nuevo alcalde de Hialeah, con el 52,93% de los votos, que representó un total de 9227 apoyos. Con un margen de diferencia, se situó en segundo lugar Jesús Tundidor, con el 20,68% y 3605 votos. El resto de resultados conformaron:

Jackie García Roves : obtuvo el 19,05% con 3321 votos.

: obtuvo el 19,05% con 3321 votos. Marc Anthony Salvat : recibió el 6,47% de los apoyos, con 1128 votos.

: recibió el 6,47% de los apoyos, con 1128 votos. Benny Rodríguez: obtuvo el 0,86% de los apoyos, con 150 votos.

Bryan Calvo se convirtió en el alcalde más joven de la historia de Hialeah Instagram/bryancalvoesq

Calvo se convirtió en el alcalde más joven de Hialeah tras la jornada electoral del martes 4 de noviembre, cuando suceda a Esteban Bovo. El exconcejal tiene 27 años, centró su campaña en propuestas como erradicar las pensiones a las figuras políticas, abordar el elevado costo del agua y la creación de una comisión “anticomunista”.

Quién ganó las elecciones en Miami

La comisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, ganó las elecciones a la alcaldía en Miami con el 35,95% de los votos, que representó un total de 13.397. La demócrata fue precedida por Emilio T. González con el 19,47% y 7256 votos.

Eileen Higgins se enfrentaría a una segunda vuelta contra Emilio T. González en Miami X/@CommishEileen

Con estos resultados electorales, la carta constitutiva del condado establece que, para ganar la alcaldía de Miami, un candidato debe contar con la mayoría de votos, superior al 50%. De esta forma, tendría lugar una segunda vuelta prevista el 9 de diciembre, que enfrentaría a Higgins y González.

El resto de candidatos y apoyos fueron: