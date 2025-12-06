Intentó cruzar la frontera en Texas en una Toyota Tacoma, pero la CBP descubrió una carga peligrosa e ilegal

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizó una importante incautación de armas, municiones y cargadores en el Puerto de Entrada de Laredo, Texas. El cargamento fue descubierto el pasado 2 de diciembre en una camioneta Toyota Tacoma que pretendía cruzar la frontera hacia México.

En la frontera de Texas: así fue la incautación de armas y municiones de la CBP

De acuerdo con un comunicado de la CBP, los oficiales enviaron la camioneta a una inspección secundaria y más exhaustiva. Allí utilizaron un sistema de revisión no intrusiva y recibieron el apoyo del equipo canino, que fue clave para encontrar el cargamento ilegal.

La CBP incautó más de diez armas en la frontera de Texas CBP

Puerto Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, destacó el accionar de los agentes: “Esta importante acción de cumplimiento de salida refleja la dedicación de nuestros oficiales para defender la misión de seguridad fronteriza de CBP y mantener seguras a nuestras comunidades fronterizas”.

Según se detalla en el comunicado, el vehículo llevaba un remolque utilitario. Fue allí donde se encontró el cargamento ilícito, que estaba oculto entre mercancía legal. En específico, se hallaron:

11 pistolas

10 cargadores

21 cartuchos de munición de diversos calibres

Todos estos elementos fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Fronteras (OFO, por sus siglas en inglés) de la CBP. A su vez, miembros especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación criminal sobre el procedimiento de las armas de fuego.

Cómo es el proceso para transportar armas de fuego legalmente hacia EE.UU., según la CBP

En su sitio web, la CBP explica que la condición primordial para poder ingresar armas de fuego a Estados Unidos de formal lícita es que sean importadas por un distribuidor registrado.

La CBP inspecciona miles de vehículos cada día en las distintas fronteras de EE.UU. CBP

“Si usted es un residente que regresa, deberá presentar prueba de que sus armas de fuego estaban en su poder cuando se mudó fuera de los Estados Unidos”, explica la agencia. Eso se comprueba mediante el Formulario CBP 4457, que trata de un recibo de venta y documentos de seguro.

Por su parte, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden importar armas de fuego directamente, aunque antes primero deben obtener un permiso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Otra incautación de armas de fuego en Texas, tras un operativo conjunto de la CBP y el ICE

A finales de octubre, agentes de la CBP, en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) descubrieron un cargamento con más de 400 armas entre las paredes de una camioneta que también se dirigía a México, a través del Puerto de Laredo.

En octubre, el ICE y la CBP incautaron 400 armas de fuego en el Puerto de Laredo CBP

De acuerdo con Fox News, los conductores fueron identificados como:

Emilio Ramírez-Cortez , residente permanente legal.

, residente permanente legal. Edgar Ramírez-Díaz, ciudadano estadounidense.

Al revisar el vehículo en primera instancia, los agentes percibieron algunas irregularidades, por lo que decidieron llevarlo a una inspección secundaria. Entonces, encontraron 400 armas de fuego de diversos calibres, cargadores de alta capacidad y miles de municiones.