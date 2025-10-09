En Miami: el popular diseño de uñas que podría complicar la aplicación de estudios médicos

El esmalte Cat Eye se consolidó como una de las manicuras más populares del año. Su brillo cambiante, que parece desplazarse con la luz, lo transformó en un fenómeno entre salones de belleza y creadoras de contenido. Sin embargo, su composición volvió a estar en el centro de la atención tras viralizarse un video que muestra cómo afectan los chequeos médicos en entornos hospitalarios.

Cómo se hace el esmalte Cat Eye: el secreto del efecto magnético en las uñas

La técnica consiste en aplicar un esmalte en gel con partículas magnéticas que reaccionan al contacto con un imán antes del secado. “El ojo de gato es un efecto que tiene partículas de hierro en la pintura; con un imán se forma una línea brillante que parece el reflejo del ojo del gato”, explicó la manicurista Daylana Colina Morales en diálogo con Univision.

Su efecto se logra con partículas de hierro que reaccionan a un imán antes del secado Freepick

El brillo cambiante lo convierte en una de las opciones más llamativas de la manicura actual. Sin embargo, el uso de polvo de hierro puede afectar los resultados de las personas que se deben realizar estudios en los centros de salud.

Advertencia médica en Miami: los riesgos del esmalte Cat Eye en resonancias magnéticas

El doctor Chaden Rajadoksha, jefe de Radiología del Mount Sinai Medical Center, señaló a Univision que los esmaltes con partículas metálicas pueden interferir con las resonancias magnéticas (MRI, por sus siglas en inglés). Explicó que, si un paciente llega con esto y necesita el estudio, “puede que le pidan permiso para quitárselo”.

El doctor Chaden Rajadoksha explicó que el hierro puede alterar los resultados o generar una leve atracción durante el examen Freepick

Las resonancias usan campos magnéticos potentes y ondas de radio para obtener imágenes internas del cuerpo. Por eso, cualquier sustancia con hierro —como el esmalte Cat Eye— puede generar una leve atracción o alterar el resultado del examen. “El paciente podría sentir un pequeño jalón en los dedos”, añadió Rajadoksha.

Viral en TikTok: una mujer tuvo que quitarse el esmalte Cat Eye antes de una resonancia

La usuaria Kristina (@krissykat_) compartió en TikTok un video que superó las 70.000 interacciones, donde contó que tuvo que llamar a su manicurista al hospital para retirarse el esmalte Cat Eye antes de una resonancia de emergencia.

El video viralizó el tema y abrió un debate sobre la seguridad de los cosméticos magnéticos

En el video, explicó: “Tuve muchísima suerte de tener a mi mejor amiga, que pudo venir al hospital a quitarme el esmalte Cat Eye para que pudiera recibir la atención y el diagnóstico necesarios”.

La publicación recibió cientos de comentarios. Algunos usuarios se mostraron divertidos por la situación: “Imaginen que su manicurista cancele una cita porque fue llamada a una emergencia médica”. Otros destacaron el gesto de la profesional: “Denle más trabajo a esa mujer por presentarse así, es una verdadera amiga”.

También hubo quienes compartieron experiencias parecidas. “A mi clienta no le funcionó el monitor de oxígeno cuando tenía ese esmalte puesto”, escribió una persona. Ante ese comentario, @krissykat_ respondió: “Sí, cualquier tipo de uña artificial interfiere con las lecturas”.

Varios usuarios admitieron no conocer el riesgo: “Aprendí algo nuevo hoy”, escribió una mujer. Otro comentario señalaba: “Ahora entiendo por qué me pidieron que me quitara las uñas antes del estudio”.

Tras conocerse el caso, Morales aseguró a Univision que ahora advierte a sus clientas sobre esta posible complicación: “Si se quieren hacer el efecto ojo de gato, pero tienen pensado un MRI, no se lo deben hacer porque se lo van a tener que sacar”.

Los especialistas médicos recomiendan avisar al personal médico si se usa esmalte con partículas metálicas antes de ingresar a una resonancia. También sugieren optar por productos sin hierro cuando se prevén estudios de diagnóstico por imágenes.