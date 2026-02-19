En Sarasota: el guiño de Ron DeSantis a una comunidad histórica en Florida

A través de una propuesta audiovisual que busca conectar con la identidad local, Ron DeSantis visitó en Sarasota un restaurante para sumergirse en las raíces culinarias de la comunidad amish. El mandatario estatal se dejó ver en un rol poco habitual, en un gesto que busca resaltar el valor de los negocios familiares que sostuvieron la economía del Estado del Sol durante décadas.

La serie gastronómica de Ron DeSantis en Florida

Desde principios de este 2026, las plataformas digitales del gobernador, incluidos sus perfiles oficiales en X, Instagram y Facebook, sirvieron de vitrina para una serie denominada “Diners, Drive-Ins & DeSantis”.

Ron DeSantis visitó un restaurante Amish en Sarasota

Este proyecto, que funciona como un tributo en tono relajado al popular programa de televisión “Triple D” de Guy Fieri, muestra al líder republicano en un recorrido por la geografía estatal para descubrir joyas gastronómicas ocultas.

Tras haber explorado los sándwiches cubanos en Tampa y los cangrejos de piedra en Steinhatchee, el cuarto episodio de esta producción recaló en un sitio emblemático de Sarasota: el Yoder’s Amish Restaurant.

La cuenta oficial de Ron DeSantis documentó cómo el gobernador utilizó este formato para proyectar una imagen de cercanía con la ciudadanía y alejarse de la formalidad gubernamental.

En los distintos videos, el mandatario no solo degusta los platos, sino que interactúa con propietarios y comensales, para celebrar la diversidad que define a Florida, desde las influencias caribeñas del sur hasta las tradiciones agrícolas y artesanales del centro y norte del estado.

Yoder’s Amish Restaurant en Sarasota: el restaurante que visitó DeSantis

El cuarto capítulo llevó al gobernador hasta Sarasota, específicamente al histórico Yoder’s Amish Restaurant. Allí el eje fue la cocina amish casera, presentada como comida “como la de la abuela”: abundante, tradicional y elaborada de forma artesanal.

El cuarto episodio de la serie se centró en el histórico Yoder’s Amish Restaurant Captura de video: redes sociales de DeSantis

Según se vio en la cuenta de Ron DeSantis, el episodio puso énfasis en recetas hogareñas y en la continuidad generacional del restaurante, que cumplió 50 años.

La visita mostró al gobernador en un recorrido por la cocina, con diálogos con la familia propietaria. Allí, destacó el valor cultural de un negocio que se sostiene desde hace décadas gracias a la participación de padres, hijos y hermanos.

Uno de los dueños explicó que sus abuelos fundaron el restaurante en 1975 y que todos los miembros de la familia siguen con sus trabajos allí. La tradición culinaria, señaló, se mantiene intacta: su abuela horneaba pasteles desde los nueve años y hoy continúan con la réplica de las mismas recetas.

El contenido mostró a DeSantis en la línea de producción de la cocina Captura de video: redes sociales de DeSantis

DeSantis cocina pastel de fresas en restaurante amish de Sarasota

Uno de los momentos centrales fue la preparación de un postre con fresas frescas. Según se pudo ver en la cuenta oficial de Ron DeSantis, el mandatario participó activamente en la cocina al batir y colocar crema batida sobre el pastel mientras recibía instrucciones de la familia.

El episodio puso énfasis en el blindaje de la propiedad intelectual culinaria de la familia Yoder, centrada en técnicas de horneado heredadas que funcionan como el principal activo diferenciador frente a cadenas de comida rápida Captura de video: redes sociales de DeSantis

Durante la escena, el mandatario observó la preparación y se mostró por momentos sorprendido: “Eso es una gran cantidad de fresas frescas… Realmente impresionante”, dijo al ver el contenido. El propietario detalló además el volumen de producción: para el Día de Acción de Gracias, en noviembre pasado, vendieron 6000 pasteles.

El intercambio buscó mostrar el valor artesanal del negocio. Las recetas se describieron como secretas, heredadas de la abuela y conservadas cuidadosamente, lo que reforzó la idea de tradición transmitida a lo largo de generaciones en ese punto de Sarasota.