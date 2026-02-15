Apoyo a migrantes: Illinois dará ayudas de hasta US$5000 a trabajadores afectados por las redadas del ICE

En un esfuerzo por mitigar el impacto económico y social de los operativos de control migratorio, el estado de Illinois ofrecerá asistencia financiera. A través de programas de apoyo a la comunidad, los trabajadores y emprendedores afectados por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podrán acceder a ayudas económicas que alcanzan hasta los US$5000.

Trabajadores de Illinois recibirán ayudas por redadas migrantes

El sector de los pequeños negocios en Illinois dispone de un nuevo respaldo financiero. La Cámara de Comercio Hispana puso en marcha el programa Comunidades Resilientes, para asistir a los comerciantes que se vieron afectados con poca afluencia de clientes y ventas bajas tras las redadas del ICE, detalló Telemundo.

La vigilancia constante del ICE dejó a lo negocios con pocos clientes y con una gran incertidumbre financiera (Archivo) ICE

La iniciativa otorgará microbecas de entre US$1500 y US$5000 a establecimientos que registraron pérdidas operativas o una merma en sus clientes desde el mes de septiembre del año pasado. Esta iniciativa prioriza a comercios locales, así como a empresas de jardinería y construcción cuyos horarios y personal se vieron directamente afectados.

Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para solicitar la ayuda

Para acceder a estos fondos, los propietarios deben demostrar que sus negocios cumplen con los siguientes criterios, según la Cámara de Comercio Hispana de Illinois:

Trayectoria : debe estar en el negocio durante al menos dos años y al día con el estado de Illinois.

: debe estar en el Tamaño de la empresa : se debe tener una empresa con diez empleados o menos.

: se debe tener una empresa con diez empleados o menos. Limitación por titular: se permite únicamente una solicitud por dueño o ubicación.

se permite únicamente una solicitud por dueño o ubicación. Documentación del impacto : se debe incluir una explicación escrita, en palabras propias, sobre cómo las acciones de las autoridades de inmigración afectaron el negocio .

: se debe incluir una explicación escrita, en palabras propias, sobre cómo . Evidencia financiera: en el mismo documento de impacto se deben adjuntar pruebas de la disminución de ingresos, ya sea por bajas ventas, reducción de horarios de servicio, cancelación de eventos o pérdida de clientela.

Los trabajadores migrantes que se vieron afectados por las redadas del ICE recibirán una ayuda económica que va desde US$1.500 a US$5.000 (Archivo) Freepik

Cómo aplicar a la ayuda financiera

Los negocios interesados pueden encontrar la solicitud en línea en el sitio de la cámara. Se puede completar un formulario de Google o enviar la solicitud por correo electrónico a Ihccfoundation@ihccbusiness.net. Otra opción es entregarla en persona en las oficinas ubicadas en 180 N Michigan Ave., Suite 500, Chicago, IL.

Todas las solicitudes de subvención se revisan mediante un proceso justo, neutral y no discriminatorio. La presentación de una solicitud no garantiza la financiación, y no se otorga ninguna preferencia en función de relaciones previas, afiliaciones o familiaridad con el solicitante.

La concesión de subvenciones se realiza a discreción exclusiva del comité de selección de subvenciones, tras una revisión independiente de cada solicitud según los criterios establecidos y sujeta a la disponibilidad de fondos. La Cámara de Comercio Hispana de Illinois aclaró que esta ayuda no es un préstamo, sino un apoyo financiero gratuito.

Las primeras donaciones se otorgarán la semana del 2 de marzo y cualquiera puede donar al fondo de subvenciones.

Para aplicar a la ayuda económica es necesario contar con algunos requisitos indispensables (Archivo) Freepik

Cómo afectaron las redadas del ICE a los negocios de los trabajadores

Los operativos del ICE en Chicago instauraron un clima de temor que frenó el desarrollo económico. Desde entonces, las condiciones para los comercios de propietarios latinos se deterioraron, ya que la vigilancia constante redujo drásticamente la afluencia de consumidores, lo que dejó a muchos negocios en una gran incertidumbre financiera, según Chicago Sun-Times.

En sectores como La Villita, Belmont Cragin y el suroeste de la ciudad, la actividad social y comercial se redujo considerablemente. Los vendedores ambulantes y las pequeñas empresas reportaron caídas críticas en sus ingresos, y algunos emprendedores cesaron sus operaciones por completo.