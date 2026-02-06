Encontraron altos niveles de glifosato en panes de Florida: la alerta de DeSantis sobre daños a la salud
El gobernador encabezó una conferencia de prensa junto a la primera dama y advirtió sobre químicos en distintos alimentos
En una conferencia de prensa, el gobernador Ron DeSantis presentó los resultados de la iniciativa Healthy Florida First. En ese marco, el mandatario indicó que se llevaron a cabo pruebas a ciertos alimentos de distintas marcas. El hallazgo más relevante fue la elevada presencia de glifosato en distintos panes. El gobierno detalló cuáles son los productos más afectados.
Florida encontró niveles peligrosos de glifosato en panes: lo anunció DeSantis
La presentación de los resultados de Healthy Florida First se dio en una conferencia de prensa realizada el último jueves. Además del gobernador, también participaron la primera dama, Casey DeSantis, y el director general de servicios sanitarios, Joseph Ladapo.
Concretamente, el objetivo de la investigación fue evaluar los niveles de toxinas en productos alimenticios que se comercializan en el Estado del Sol. Este informe se enfocó particularmente en tres tipos: panes, alimento para bebés y dulces.
En la categoría de las marcas de pan, DeSantis alertó sobre la presencia de glifosato. Ladapo advirtió que este componente afecta negativamente el microbioma intestinal y debilita la barrera hematoencefálica.
Por otro lado, el funcionario de salud también aseguró que la presencia elevada de este componente se relaciona con aumentos en casos de la enfermedad del hígado graso.
Luego tomó la palabra Casey DeSantis, quien se refirió a cómo enfrentar los riesgos de la exposición ambiental y dietética, no solo al glifosato, sino también a otros químicos encontrados en otros alimentos analizados.
En ese sentido, la primera dama destacó que la prevención y la atención de los consumidores es clave para evitar exponerse.
Además, reveló que Florida busca crear una coalición con otros estados para llevar a cabo pruebas independientes sobre alimentos.
La intención es que los resultados de estos análisis sirvan como un sistema de verificación ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Por último, remarcó que los resultados detallados de cada categoría se pueden consultar en el sitio web exposingfoodtoxins.com.
Las marcas de pan y los niveles de glifosato encontrados en cada producto
La evaluación en esta sección se midió en partes por mil millones (ppb, en inglés) de la presencia del químico en los alimentos.
Según lo que indica el apartado de la categoría de pan en el sitio web de Healthy Florida First, estas son las marcas evaluadas, su tipo de producto y los niveles de glifosato reportados:
- Sara Lee pan de trigo con miel: 191,04.
- Nature’s Own pan de manteca: 190,23.
- Wonder Bread pan blanco: 173,19.
- Nature’s Own pan blanco: 132,34.
- Dave’s Killer Bread pan blanco: 11,85.
- Dave’s Killer Bread pan integral: 10,38.
- Sara Lee pan blanco artesano: glifosato no detectado.
- Pepperidge Farm pan de campo: glifosato no detectado.
Los resultados de la Healthy Florida First sobre fórmula para bebés y dulces
Con respecto a las categorías restantes, la investigación de Florida también reportó la presencia de químicos peligrosos.
En alimento para bebés, se encontraron varias marcas que excedieron los niveles permitidos de arsénico, cadmio, plomo, mercurio y pesticidas.
Por el lado de los dulces, Florida registró concentraciones no saludables de arsénico en determinados productos.
