“Equipos médicos que nunca se entregaban”: el fraude detectado en Florida que pone en la mira al régimen cubano

La administración de Estados Unidos amplió su ofensiva contra maniobras irregulares en Medicare y Medicaid tras detectar en el sur de Florida una red de facturación por insumos médicos no entregados. El caso abrió una línea de investigación sobre posibles nexos con el régimen cubano, mientras avanzan arrestos, bloqueos de fondos y restricciones para nuevos proveedores.

Fraude en Medicare y Medicaid: cómo funcionaba el esquema en Florida

La investigación forma parte de una ofensiva nacional encabezada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ( CMS , por sus siglas en inglés), con respaldo del Departamento de Justicia y otras agencias federales.

( , por sus siglas en inglés), con respaldo del Departamento de Justicia y otras agencias federales. El administrador de CMS, Mehmet Oz, afirmó que el volumen de operaciones sospechosas detectado en el sur de Florida convirtió a la región en uno de los principales puntos bajo vigilancia.

La administración federal estima que el fraude en los sistemas de Medicare y Medicaid representará una pérdida nacionales de 100 mil millones de dólares Archivo

Durante una entrevista con Fox News, Oz sostuvo que en esa zona hay una concentración de empresas de equipos médicos que no se corresponde con la demanda real del mercado.

“Hay el doble de proveedores de equipos médicos duraderos aquí en el sur de Florida que establecimientos de McDonald’s. Y eso no es porque esté cerrando McDonald’s. Tenemos un fraude generalizado aquí“, dijo. ”Creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado en este esfuerzo".

Según Telemundo, una de las claves del fraude era el uso indebido de números de afiliados para presentar reclamos falsos ante los programas públicos de salud.

Los investigadores también detectaron movimientos inusuales en inscripciones, cambios repetidos entre planes de salud y la creación de estructuras empresariales que servían para sostener el circuito de cobros.

El caso no quedó limitado a Florida. La administración federal ya había realizado pesquisas a otros estados, entre ellos California y Minnesota, donde también aparecieron presuntas irregularidades.

Mehmet Oz apunta contra el régimen cubano y lo relaciona con el fraude en el sur de Florida

Las sospechas sobre redes fuera de EE.UU. involucradas en los fraudes de Medicare y Medicaid

En otra entrevista con Fox Business, Oz señaló que los implicados en los fraudes por lo general están vinculados a redes extranjeras.

“Hay casi 2000 centros de cuidados paliativos en el condado de Los Ángeles y la mitad de ellos podrían ser fraudulentos”, señaló. “Creemos que muchos de ellos son creados por la mafia rusa”.

Además, indicó que parte de los implicados en fraudes previos habían abandonado EE.UU. después de obtener dinero del sistema, lo que dificultó su localización y eventual procesamiento judicial.

“Estuve en Flushing, Nueva York, donde los chinos están involucrados en un programa que está estafando a ese estado con estos centros de cuidado diurno social para adultos, que son básicamente centros de congregación para el fraude", dijo Oz a Fox News. “Vamos a ir tras cada estado, rojo o azul, sea cual sea”, prometió.

Hasta el momento no se difundieron pruebas públicas que involucren al régimen cubano con los fraudes, pero la administración federal mantiene abierta esa vía.

Las autoridades han identificado puntos críticos en Florida, California y Nueva York, vinculando estas estafas con grupos criminales extranjeros de origen cubano, ruso y chino Foto: Freepik

Arrestos, redadas y medidas federales para frenar el fraude en EE.UU.

Como respuesta inmediata, el gobierno activó una moratoria nacional de seis meses el 25 de febrero para la incorporación de nuevos proveedores en determinadas categorías de equipos médicos, prótesis, ortesis y suministros.

Además, Washington decidió congelar US$259.5 millones en fondos trimestrales de Medicaid destinados a Minnesota, otro de los estados investigados, hasta completar auditorías sobre reclamos considerados dudosos.

En paralelo, el Departamento de Justicia anunció el 2 de abril el arresto de ocho personas en California acusadas de participar en maniobras por unos US$50 millones relacionadas con hospicios y otros servicios facturados a Medicare para pacientes que, según la acusación, no reunían las condiciones exigidas.

La administración federal sostiene que el fraude en Medicaid y Medicare desvía recursos destinados a personas mayores, pacientes con discapacidad y sectores de bajos ingresos. Según el cálculo presentado por Oz a Fox News, el fraude podría alcanzar los US$100 mil millones a nivel nacional.