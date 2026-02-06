¿Mejor que Medicare o Medicaid?: así funciona Trump Rx, la nueva plataforma de medicamentos con descuentos en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su plataforma TrumpRx en un evento en la Casa Blanca. La iniciativa permite adquirir medicamentos con descuentos al utilizar cupones en farmacias o directamente a través de los sitios web de los fabricantes. No obstante, los expertos ponen en duda la verdadera utilidad en comparación con los programas ya existentes.

Así funciona TrumpRx, la nueva plataforma de medicamentos con descuentos en EE.UU.

Con la promesa de ahorros contundentes para el bolsillo de los estadounidenses, el gobierno de Trump lanzó esta semana la plataforma TrumpRx. El sitio web enumera 40 productos a un costo menor que los precios de lista anteriores. Algunos de estos precios reducidos fueron anunciados el año pasado y otros ya habían entrado en vigor.

Las personas en Estados Unidos pueden utilizar TrumpRx para obtener cupones de descuentos y adquirir medicamentos a un costo menor en farmacias locales Freepik

Al entrar en la plataforma, se lee un mensaje que asegura que en Estados Unidos los mismos fármacos, elaborados con las mismas dosis y en las mismas fábricas, “cuestan a los estadounidenses hasta un 1000% más que en cualquier otro país”.

Los descuentos se pueden obtener en farmacias participantes al usar las tarjetas de cupones que se muestran en TrumpRx o directamente a través de los sitios web de los fabricantes.

Entre los medicamentos más populares que están disponibles, figuran productos para la fertilidad y la pérdida de peso. Según la web, pronto se añadirán más opciones. Por el momento, el servicio solo está disponible para personas que compran con efectivo, por lo que no se puede usar el seguro.

Por este motivo, se espera que los pacientes sin cobertura o con cobertura limitada sean los más beneficiados por la iniciativa.

No está claro si los descuentos que ofrece TrumpRx favorecen más a los consumidores que los programas ya existentes como Medicare o Medicaid Lian Yi - XinHua

Durante su discurso, Trump sopesó el éxito de la medida y comentó: “Durante años, los políticos de ambos partidos han prometido reducir los precios de los medicamentos recetados y hacer que la atención médica sea más asequible, pero todos fracasaron”.

En comparación con los programas de salud existentes, no está claro si el ahorro será mejor para los ciudadanos. Un informe de la Iniciativa de Política de Medicare de Georgetown señala que los precios en el sitio suelen ser más altos.

Como ejemplo, citaron un estudio que reveló que los descuentos promedio en medicamentos de marca de la Parte D de Medicare rondan el 40% de los precios de lista. En el caso de Medicaid, superan el 75%, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Cómo comprar medicamentos con descuento en EE.UU. a través de TrumpRx

Los ciudadanos que deseen usar el servicio que ofrece la administración Trump no necesitan crear una cuenta ni registrarse para acceder a los precios con descuento.

Según el sitio, los pacientes deben hablar con su médico para ver si un medicamento es adecuado y luego obtener una receta válida para que una farmacia se lo dispense.

En este punto, es importante remarcar que la plataforma no vende directamente medicamentos, sino que actúa como un intermediario que ofrece rebajas a través de cupones o dirige a los consumidores a los sitios web de las empresas fabricantes.

TrumpRx no vende medicamentos directamente a los clientes, sino que ofrece cupones para comprar en farmacias locales o dirige al sitio web del fabricante Freepik

De esta manera, la modalidad de compra dependerá directamente del producto y el abastecimiento. Algunos medicamentos están disponibles mediante cupones que se muestran en TrumpRx. Estos programas se pueden usar en farmacias locales de todo el país, con la excepción de ciertos fármacos especializados.

Por su parte, otros remedios solo están disponibles con descuento a través del sitio web del fabricante.

Al momento del lanzamiento, el sitio presenta solo medicamentos de las primeras cinco compañías que llegaron a acuerdos de precios con la administración: AstraZeneca, Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.

La nueva plataforma de medicamentos con descuentos en EE.UU. impulsada por Trump: opiniones de expertos

En el evento de presentación, Trump aseguró que los pacientes “van a ahorrar una fortuna”, y luego agregó que “esto también es muy bueno para la atención médica en general”. No obstante, los expertos insinúan que no está claro si los ahorros beneficiarán a la población en general o solo a un grupo específico de pacientes médicos.

En diálogo con ABC News, Rena Conti, profesora asociada de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston, expresó que por el momento “las ofertas de TrumpRx son muy limitadas, hay menos de 50 medicamentos listados”.

Según Conti, esto sugiere que “conviene a los consumidores comprobar su cobertura de seguro y preguntar a su médico o farmacéutico habitual antes de utilizar este servicio”.

Desde su lugar, Juliette Cubanski, subdirectora del programa de Políticas de Medicare en KFF, una organización de investigación en políticas sanitarias, comparó la utilidad con los programas existentes en declaraciones para CNBC.

“Para la mayoría de los medicamentos, al menos la mayoría de los de marca, es probable que las personas obtengan una mejor oferta usando su seguro en lugar de comprar un medicamento a través de un sitio web directo al consumidor”, analizó.