Era ciudadano americano y la CBP lo confundió con un migrante: filmó su violento arresto en Florida

Kenny Laynez-Ambrosio, un ciudadano estadounidense de 18 años, fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Florida. Fue confundido con un migrante indocumentado durante una inspección vehicular. Aunque el incidente ocurrió a inicios de mayo, el jueves pasado los fiscales del condado de Palm Beach anunciaron que no presentarán cargos penales en su contra, ya que no existen pruebas suficientes para procesarlo.

Un ciudadano estadounidense detenido en Florida fue liberado sin cargos

El joven registró en video todo el arresto ocurrido el 2 de mayo. En las imágenes se observa a un grupo de agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) que reducen violentamente a Laynez-Ambrosio sobre el pavimento, mientras que sus dos compañeros de trabajo, quienes se encontraban en el país de forma indocumentada, son inmovilizados con pistolas taser.

Kenny Laynez-Ambrosio grabó cuando los agentes de inmigración lo arrestaron (TikTok: @CNN)

“Tras una revisión exhaustiva del informe y el contacto con el oficial que realizó el arresto, hemos determinado que no hay pruebas suficientes para respaldar una acusación penal”, indicó la Oficina del Fiscal del Estado de Palm Beach en un comunicado a WLRN.

Por su parte, la CBP respaldó el accionar del agente: “Durante el encuentro, varios de los inmigrantes ilegales se resistieron al arresto, lo que llevó a un agente de la Patrulla Fronteriza a usar una pistola Taser. De acuerdo con la política de CBP, todos los incidentes en los que se utiliza la fuerza son revisados por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia”.

Según la Oficina del Fiscal del Estado de Palm Beach, no hay pruebas penales para acusar a Laynez-Ambrosio Alex Brandon/AP

En el momento del arresto, Laynez-Ambrosio y los otros dos jóvenes fueron acusados de resistirse a la autoridad y de obstrucción a la justicia. Según lo que relató, él y sus compañeros fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes en Riviera Beach, donde permaneció varias horas antes de ser liberado.

Los otros dos fueron enviados al Centro de Detención Krome, en el condado de Miami-Dade, y desde entonces quedaron en libertad a la espera de su audiencia de inmigración.

¿Cómo fue el arresto del ciudadano estadounidense en Florida?

El arresto de los tres jóvenes ocurrió cuando la madre de Laynez-Ambrosio conducía a su hijo y a dos compañeros al trabajo cuando fueron detenidos por un oficial de la FHP. Según un informe policial obtenido por CNN, el agente realizaba una inspección de rutina a vehículos comerciales cuando detectaron que la mujer tenía la licencia vencida, por lo que fue multada.

El joven relató que el agente pidió refuerzos y fue entonces cuando llegaron los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés). Laynez-Ambrosio contó que una de las autoridades advirtió que no estaba permitido grabar. “Apenas dijo eso, yo enseguida empecé a grabar”, aseguró.

El arresto de los tres jóvenes ocurrió cuando la madre de Laynez-Ambrosio conducía a su hijo y a dos compañeros al trabajo Foto ICE.gov

En ese momento, una agente dijo en español: “Pregunta: ¿quién está aquí ilegalmente? Si no nos dicen la verdad, les vamos a poner más cargos y van a durar más tiempo en la cárcel”. Minutos después, según el testimonio, los oficiales sacaron del vehículo a uno de sus compañeros de trabajo, Kevin, y lo derribaron contra el pavimento.

El video muestra cómo los jóvenes son esposados, inmovilizados con una pistola Taser y obligados a acostarse boca abajo sobre la vereda. "Aquí no tienes derechos. Eres un ilegal, hermano“, le dice uno de los agentes a Laynez-Ambrosio, mientras él repetía que era ciudadano estadounidense. Luego del arresto, se escucha a los agentes decir: “Vamos a terminar disparándole a algunos de ellos”.

Por su parte, el joven indicó: “Tenía miedo por sus vidas porque todo podía salir muy mal. Le dije a Kevin que no se resista porque él no entendía lo que los oficiales le decían. Así que hablé por él, pero todo estaba fuera de control. Mi voz no fue suficiente para que ellos entendieran o escucharan”.

A su vez, comentó que tanto él como su madre quedaron traumatizados por el operativo: “Jamás pensé que nos iban a detener por perfil racial a mí, a mis compañeros de trabajo y a mi mamá. Estoy muy estresado porque no tengo trabajo y no está entrando dinero”.