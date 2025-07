Es ciudadano de EE.UU., pero el ICE lo emboscó en Houston: “Me dijeron que tenía una orden de deportación”

Un residente de Texas fue interceptado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y permaneció bajo custodia de los agentes durante alrededor de dos horas, aunque luego se dieron cuenta de que se trataba de un error.

El ICE detuvo a un ciudadano estadounidense por error en Texas

Cuando se disponía a dirigirse a su trabajo, Miguel Ángel Ponce, de 33 años, fue detenido por el ICE en Houston la mañana del miércoles 23 de julio. Los oficiales de inmigración le solicitaron la identificación y le indicaron que saliera de su vehículo, pero no presentaron ninguna orden judicial, según relató el afectado a KHOU 11.

“Nací en College Station, ¿qué está pasando?“, consultó Ponce a los agentes del ICE que lo interceptaron aquella mañana. Pero, según su relato, luego de mostrar una identificación válida, los oficiales le dijeron que saliera de su coche y lo esposaron.

El afectado señaló que únicamente le mostraron una fotografía de la persona que buscaban, quien habría infringido las leyes migratorias. “Me sentí prácticamente secuestrado. Me dijeron que tenía una orden de deportación, me esposaron y me llevaron a otro lugar”, contó Ponce.

El residente de Texas de 33 años relató cómo fue su experiencia de arresto del ICE Captura Khou 11

“No pude llamar a mi esposa. Estaba encerrado en el asiento trasero (del vehículo del ICE)”, dijo Ponce.

Los oficiales le informaron al residente de Texas que mantuvo un encuentro previo con el ICE, quien lo negó y repitió que nació en Estados Unidos. Pero los agentes insistieron en que se trataba de la persona que poseía una orden de deportación previa, dado que presentaba antecedentes penales por delitos violentos en reiteradas ocasiones.

Los oficiales se presentaron en las inmediaciones de su casa en Houston y lo detuvieron Captura Khou 11

Mientras lo trasladaban, Ponce tuvo una idea para convencer a los agentes del ICE de que él no era el acusado: que compararan sus tatuajes con los del sospechoso. Este método de identificación fue utilizado en algunos operativos, debido a que ciertos símbolos se relacionaron con los miembros de las pandillas criminales del Tren de Aragua o Ms-13.

Qué dijo el ICE tras la detención del residente de Texas

Finalmente, los agentes de inmigración decidieron poner en libertad a Ponce. “Es una experiencia horrible”, señaló el ciudadano estadounidense. Y agregó: “Ni siquiera sabían a quién buscaban. No es posible que el condado de Harris pueda obtener mi identificación y saber quién soy en cinco o 10 minutos y estos oficiales federales tardaran dos horas intentando averiguar quién soy. No tiene sentido”.

Un portavoz del ICE expresó a KBTX que se trató de un error, dado que un sospechoso que está en búsqueda por cometer delitos violentos y sexuales contra menores compartía el mismo nombre y tenía una apariencia física muy similar a Ponce.

Miguel Ponce, durante su entrevista con KHOU 11 Captura de video KHOU 11

“El individuo con el mismo nombre, segundo nombre y apellido guarda un sorprendente parecido con el individuo detenido temporalmente por error”, alegaron.

Además, los oficiales relataron que regresaron a la casa del residente de Houston y que le pidieron disculpas por la confusión. Ponce, por su parte, señaló: “Me dejaron aquí, me dieron las llaves y me dijeron: ‘Aféitese la barba para que no le confundamos’”.