Es colombiana, vive en Florida y encontró un negocio rentable que no requiere de inversión previa: “Me encanta”

Una mujer latina se volvió viral en los últimos meses a partir de su curioso modelo de negocio en Estados Unidos, el cual prácticamente no requiere de una inversión previa. Se trata de revisar los contenedores de basura que usan las tiendas, ya que a menudo desechan productos que todavía son útiles para otras personas.

Vive en EE.UU. y halló una forma de negocio poco usual: “Me daba pena, ya no”

Melanie Díaz tiene 22 años y es residente de Tampa, estado de Florida. En una entrevista que mantuvo con Telemundo, reveló cómo empezó con todo esto. “Un día yo estaba viendo TikTok y vi a alguien que lo hacía, entonces yo no lo podía creer. Al comienzo, realmente me daba un poco de miedo y pena que me vieran, pero ya no”, sostuvo la joven.

La actividad que se ha popularizado en las redes sociales se llama Dumpster Diving, que en español sería buceo por contenedores de basura. “Voy a diferentes tiendas que venden cosas para decoración de la casa, tiendas que venden ropa, maquillaje, productos que uno puede usar al día a día”, agregó la joven.

Los momentos en donde la joven latina elige “bucear” en contenedores

Si bien lo hace a menudo, Díaz aclaró que hay momentos particulares en donde lleva adelante esta actividad. “Me encanta ir a buscar cosas después de que pasa Navidad o alguna fecha especial porque es cuando más botan”, contó. En el video se pueden observar ollas, sartenes, relojes de pared y cubiertos nuevos, entre otros productos.

“Es mucho lo que tiran a veces. A veces me encuentro basureros llenos de cosas nuevas y todo eso y cuando yo miro los precios es como que ´¡Guau! Es increíble cómo esto está aquí'“, comentó entusiasmada para la cadena televisiva Telemundo.

Melanie Díaz a menudo recorre los contenedores de Tampa @meldidumpsterdive (Instagram)

Cuánto dinero lleva recolectado la joven latina en EE.UU.

Según sus estimaciones, Díaz aseguró que ahorró US$50.000 en ropa y otros artículos importantes. “Además, ahora monetizo en las redes sociales gracias a Dumpster Diving, lo que yo hago”, indicó. El modo es sencillo y se traduce en compartir estos videos, que le llegan a millones de personas interesadas en lo recolectado. En tanto, también gana dinero por las visualizaciones.

Navidad es un buen momento para "bucear en los contenedores" para Melanie @meldidumpsterdive (Instagram)

Si bien la inversión es mínima, la mujer colombiana tiene su kit de trabajo siempre listo. “Me preparo, poniéndome guantes, zapatos cerrados y llevo antibacterial conmigo para siempre estarme limpiando las manos”, le explicó al medio citado. Estas labores le demandan entre cuatro y cinco horas al día.

Por otro lado, y en una entrevista que mantuvo con SWNS, Díaz expresó que incluso ya no necesita de su trabajo de tiempo completo en fotografía para vivir en total comodidad en Estados Unidos, profesión a la que se dedicaba antes de comenzar a recorrer los contenedores de basura de Tampa.

Cuáles son las tiendas de EE.UU. que tiran los mejores productos

Melanie ahora es creadora de contenido y se dedica a mostrar su estilo de vida en las redes @meldidumpsterdive (Instagram)

La joven latina reveló que la mayor cantidad de sus adquisiciones provienen de los contenedores de grandes almacenes como TJ Maxx, Homesense y HomeGoods.

“Homesense ha sido la mejor tienda a la que he ido porque todo lo que he encontrado todavía tiene las etiquetas puestas; todos los artículos son nuevos“, explicó. Luego también reveló que no vende lo que encuentra: ”Dono lo que no quiero conservar. Soy de Colombia, así que enviaré los artículos a casa para que la gente pueda usarlos“.