Es cubana, emigró a Miami y cumplió el sueño de graduarse junto a su hijo: “Me sentía incompleta”

Nunca es tarde para estudiar. Al menos así lo demostró Haivyl López, una migrante cubana que vive en Estados Unidos y que se graduó en el Miami Dade College a sus 48 años. A este logro personal, se le sumó un condimento extra, ya que se recibió al mismo tiempo que su hijo, de 20 años. “Fue realmente emocionante”, contó.

De Cuba a Estados Unidos: la historia de la migrante que se recibió a los 48 años

Nacida en Matanzas, Cuba, Haivyl López dejó la isla en el año 2000. En ese entonces, tenía 22 años y estaba por terminar la carrera de Biología en el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello. Partió junto a su esposo en busca de un futuro mejor. Su destino inicial fue España, aunque finalmente se instalaron en Miami, destacó El Nuevo Herald.

Haivyl López con su hijo, Sebastián Vera, el día de la graduación de ambos del Miami-Dade College el 26 de abril de 2025. Miami-Dade College Gentileza El Nuevo Herald

Apenas llegaron a EE.UU., los estudios universitarios quedaron en segundo plano. “Tenía que construir una vida. Pagar las cuentas. Tenía hijos y estaba construyendo una carrera exitosa”, dijo la mujer.

Sin embargo, aclaró que —a pesar de que tenía otras urgencia— nunca abandonó las clases del todo. Mientras criaba a sus hijos y trabajaba, avanzaba lentamente con sus estudios universitarios. Incluso, hubo momentos en los que solo cursó una sola materia por semestre, pero jamás dejó de estudiar.

En Estados Unidos, López tuvo distintos trabajos: fue empleada en una tienda de alimentos, trabajó en panaderías y fábricas de cosméticos. Su carrera comenzó a despegar después de que realizó varios cursos de inglés en el Miami Dade College y fue contratada como cajera en el Colonial Bank. Hoy es vicepresidente senior y asesora de negocios patrimoniales en Truist Bank.

Graduarse en EE.UU., la meta que la cubana nunca postergó

A lo largo de las últimas dos décadas, López nunca abandonó la idea de obtener su título universitario. Su familia, contó en una entrevista con el medio citado, le había inculcado la importancia de la educación. “Mi mamá y mi papá eran profesionales. Siempre me decían: ‘Lo que aprendes, nadie te lo puede quitar’”, remarcó.

No haber podido concluir sus estudios en la isla caribeña, cuando apenas le faltaban tres meses para recibirse, fue una asignatura pendiente durante años. “No poder terminar me hizo sentir incompleta como persona”, dijo. Por ello, decidió no renunciar a su sueño y se inscribió en la carrera de Licenciatura en Ciencias Aplicadas en Supervisión y Gestión, en el Miami Dade College.

Parte de la graduación de la que formaron parte Haivyl y su hijo X: @MDCollege

Con el apoyo de Jeanette Campos, su asesora universitaria, pudo continuar su formación académica, incluso en momentos en que su familia atravesaba situaciones complejas: su divorcio, la cirugía cerebral de uno de sus hijos a los 14 años y la muerte de su exesposo en 2022 en un accidente de tránsito.

Haivyl López se graduó el mismo día que su hijo en Miami, 28 años menor que ella

En una de las reuniones que López mantuvo con su tutora, Campos advirtió que a Sebastián Vera, el hijo de 20 años de Haivyl, también le faltaba una sola asignatura para poder graduarse. Fue entonces cuando decidieron que se recibirían juntos y así lo hicieron.

El 26 de abril, Haivyl López recibió su Licenciatura en Ciencias Aplicadas en Supervisión y Gestión, con especialización en Liderazgo e Innovación Gerencial. Mientras que su hijo Sebastián obtuvo el título de Asociado en Finanzas del Miami Dade College y ahora proyecta continuar sus estudios en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El 26 de abril, Haivyl y su hijo se graduaron en el Miami Dade College X: @MDCollege

Sebastián, quien desfiló en la ceremonia justo detrás de su madre, destacó el esfuerzo de su madre. “Ella lleva más tiempo en la escuela que yo”, remarcó. Y aseguró que se sintió “superorgulloso de ella”.

Tras recibir su título, López le dejó un consejo a los jóvenes y los motivó a seguir sus estudios a pesar de las dificultades. “Pueden hacer todo al mismo tiempo, solo hay que ser constante, saber lo que quieres e ir paso a paso”, concluyó.