Es de origen cubano, creció en Florida y tiene un sueño: “Ojalá pueda ir a la universidad y jugar hockey”

Con solo 15 años, Jason Iglesias se perfila como una promesa del hockey sobre hielo en Estados Unidos. Nació en una familia cubanoamericana en Florida y, desde muy chico, se apasionó por este deporte. Ahora se esfuerza por avanzar en las ligas juveniles y alcanzar su sueño: “Ir a la universidad y jugar hockey”.

Florida Panthers: el partido que inspiró a Jason Iglesias a jugar hockey sobre hielo

Jason recordó que su pasión por el hockey sobre hielo comenzó a los seis años. “Empecé porque mis padres me llevaron a ver un partido de los Florida Panthers, que ganaron, y me gustó mucho. Ahí les pedí que me lleven” a practicarlo, relató en una entrevista con Telemundo. Desde entonces, este deporte ocupó un lugar central en su vida.

Jason descubrió el hockey sobre hielo cuando fue a ver con su padre a los Florida Phanters Shutterstock

Sus primeras prácticas se dieron en Kendall, con los Miami Toros, donde aprendió los aspectos básicos del juego. Más adelante se unió a los Palm Beach Breakers, lo que le permitió mejorar su nivel y crecer dentro de la disciplina.

El joven reconoció que el inicio no resultó sencillo. “Aprender el juego fue lo más difícil, patinar es una cosa, pero cuando juegas necesitas, además de patinar, lanzar. Son más cosas que tienes que aprender”, detalló. Sin embargo, gracias a su dedicación, superó las exigencias técnicas y se convirtió en un delantero con gran proyección.

“Cada equipo en el que estuve me ha enseñado bastante”, subrayó. Así llegó a integrarse en la Florida Alliance AAA, con la que ganó campeonatos estatales y distritales, además de jugar torneos nacionales. “Ganamos el título del estado y después del distrito del sureste”, resaltó. También resaltó que llegaron al campeonato nacional, aunque lo perdieron. ‘Así es la vida’, comentó.

El joven es un aficionado declarado de los Florida Phanters Facebook: Florida Phanters

Representar a Cuba en la Amerigol Latam Cup: un orgullo internacional para Jason Iglesias

Más allá de sus logros locales, Jason ya representó a Cuba en la Amerigol Latam Cup, un torneo internacional organizado en Florida con apoyo de la NHL y de los Panthers. A pesar de su corta edad, este hijo de migrantes cubanos jugó en la División 2 y dejó una buena impresión. “Fue muy divertido”, expresó.

Además, Jason se considera un seguidor fiel de los Florida Panthers. “A mí me encanta el hockey. Cada vez que puedo, enciendo el televisor y lo veo. Mi equipo favorito son los Panthers y los sigo de cerquita”, señaló.

El joven reconoció también el gran impacto de este equipo en el crecimiento de este deporte en el sur de Florida. A diferencia de otras regiones del país norteamericano, donde el deporte ya tiene tradición, en el sur de Florida aún está en etapa de desarrollo.

Jason sabe que todavía tiene un largo camino para alcanzar su sueño, pero confía en conseguirlo Captura TV Telemundo

Mudanza a Nueva York: el plan de Jason Iglesias para entrenar hockey y estudiar en Manhattan

El próximo paso de Jason será mudarse a Nueva York. Allí irá a un colegio donde podrá combinar estudios y prácticas en un entorno que le permitirá entrenar todos los días. “Es perfecto para mí, porque de las clases puedo ir directamente al rink (pista) y jugar cuando quiera”, contó.

El adolescente confía en que en Manhattan podrá progresar en el deporte. “Ahora mismo estoy tratando de ir a juniors. Y de ahí, ojalá pueda ir a la universidad y jugar hockey”, cerró.