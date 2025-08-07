Video viral: la mascota de un equipo de la NHL de Seattle y un oso grizzly se cruzan en un inesperado encuentro

El equipo de hockey sobre hielo de los Seattle Kraken mostró el momento exacto en el que su mascota se encuentra cara a cara con un oso grizzly durante la grabación de una campaña en Alaska. El video formaría parte de una campaña para incentivar que los ciudadanos participen en actividades deportivas, pero al parecer el animal sintió curiosidad y quiso “investigar” de qué se trataba.

Así fue el encuentro entre un oso y la mascota de los Seattle Kraken en Alaska

El pasado primero de agosto, el equipo de la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos (NHL, por sus siglas en inglés), publicó en su cuenta de Instagram, el video en el que se muestra el momento en el que aparece el animal, justo en medio de la grabación, donde se encontraban el delantero John Hayden y Buoy, la mascota oficial.

Mascota de los Seattle Kraken se encuentra con un oso en Alaska

Durante lo que parecía ser una excursión de pesca para la grabación del comercial en el Parque Nacional Katmai, Alaska, apareció un oso grizzly a lo lejos de la toma. En el video se observa como el animal se acerca con cuidado al jugador y la mascota, quienes lentamente comienzan a quitarse del camino.

Uno de los guías que acompañaba al equipo de grabación, le quita la caña de pescar a Hayden, para que todos pueden retirarse del lugar. Sin embargo, el oso mostró su curiosidad por la mascota del equipo y en un momento corre hacia ella, pero no logra acercarse.

El equipo de hockey asegura que nadie salió herido

Una vez que el equipo de filmación, así como John Hayden y Buoy lograron ponerse a salvo en la orilla, los Seattle Kraken revelaron que nadie salió herido e incluso bromearon un poco al respecto.

“Quiero echarle la culpa a Buoy. Parecía muy interesado en su aspecto. Salimos bien librados, pero estuvo muy cerca”, expresó Hayden en la grabación.

La mascota y el staff siguieron con las grabaciones después del incidente (X/@SEAbuoy) (X/@SEAbuoy)

“Ningún troll (por la mascota) ni ningún oso resultaron heridos durante la realización, siempre respetamos la vida silvestre en su hábitat natural”, publicaron.

Melissa O’Brochta, directora de marketing de los Seattle Kraken, señaló que cada año intentan hacer algo especial y único en Alaska. “Hace un par de años, llevamos a Buoy a un pequeño paseo en helicóptero por el glaciar, antes habíamos ido a pescar a Anchorage. Pero este año, pensamos: vamos a pescar en Brook Falls”, señaló The Sun.

Por qué viajó la mascota y jugador de Seattle Kraken a Alaska

De acuerdo con New York Post, el equipo se encontraba en Anchorage en un viaje que forma parte del convenio firmado con Bristol Bay Native Corporation (BBNC) en 2021, con el objetivo de llevar el hockey y fomentar la participación comunitaria a los fanáticos de esa zona y del resto de Alaska.

John Hayden y Buoy durante la visita a Brook Falls (X/@SEAbuoy) X/@SEAbuoy)

Con este acuerdo la región de la Bahía de Bristol, se incluyó de forma destacada en todo el Climate Pledge Arena, casa de los Seattle Kraken, con menciones en las pantallas de televisión, anillos LED para los visitantes, marcador principal durante los juegos televisados y en el centro de entrenamiento del equipo.

El evento anual dura alrededor de una semana, mismo que incluye un campamento de hockey organizado por la academia de esa zona. Para este año, tuvieron la participación de John Hayden y Buoy, así como de varios entrenadores de hockey juvenil de la organización profesional.

“Tras pasar tiempo en Alaska, la pasión por el hockey es evidente. El Kraken tiene la fortuna de dar la bienvenida a BBNC a nuestra familia, ya que juntos impulsaremos el deporte, impactaremos a la comunidad, y al mismo tiempo, daremos a conocer esta maravillosa empresa y región del Noroeste del Pacífico y a nuestro mundo único”, expresó Tod Leiweke, director ejecutivo del Seattle Kraken durante la presentación de la alianza.