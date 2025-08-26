Buenas noticias en Florida: el condado que eliminará más de US$14.000 en impuestos en 2026, según expertos

Un reciente análisis del proyecto One Big Beautiful Bill, firmado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio, revela buenas noticias para los residentes de Florida. El reporte, elaborado por expertos, muestra al condado que eliminará más de 14.000 dólares en impuestos en 2026.

El condado que eliminará miles de dólares en impuestos para 2026

La investigación, señala que la nueva legislación introduce los cambios más significativos en la política fiscal federal desde la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA, por sus siglas en inglés) de 2017.

Entre todos los contribuyentes individuales del país, la reducción de impuestos promedio será de US$3752 en 2026 Freepik

Para visualizar los cambios fiscales de la One Big Beautiful Bill, Tax Foundation ha estimado la variación promedio en los impuestos pagados por contribuyente individual bajo el proyecto, en comparación con la ley anterior en cada estado y condado entre 2026 y 2035.

El mapa del análisis señala que el condado de Collier, en Florida, eliminará US$14.314 de impuestos para 2026. Sin embargo, para 2027 la cifra bajará a US$11.386, con variaciones durante los siguientes años, para finalmente llegar a US$10.239 en 2035.

Para 2026, Monroe se coloca como el segundo condado que eliminará más de impuestos, con US$13.363 en 2026 y US$10,934 en 2027, para llegar a US$10.163 en 2035. Le sigue Palm Beach, con US$12.030 para el siguiente año, US$9780 en 2027 y 8954 en 2035.

Los residentes del condado de Collier verán algunas de las mayores exenciones impositivas promedio del estado Tax Foundation

En lo que respecta al condado de Miami-Dade, el análisis revela que los residentes verán una reducción de impuestos de US$5873 para 2026, que bajará a US$4624 en 2027, para llegar a US$4079 en 2035.

En el otro extremo se encuentra Osceola, que solo verán una eliminación de impuestos de US$1323. Este condado se coloca con la menor cifra en Florida, seguido de Hendry (US$1447) y Gadsden (US$1568).

Tampa Bay: así serán las reducciones de impuestos en el área

El mapa de Tax Fundation ilustra la considerable variación geográfica en los beneficios fiscales de la One Big Beautiful Bill, “en comparación con un escenario en el que las disposiciones fiscales individuales de la TCJA expiren y los impuestos a las empresas aumenten según lo programado previamente a partir de 2026″.

Así, otra área que destaca en el Estado del Sol es Tampa Bay, con un promedio de reducción de impuestos para 2026 de más de US$3400:

Hillsborough: US$3608

Pinellas: US$4172

Pasco: US$2648

Manatee: US$4181

Hernando: US$2160

Citrus: US$2545

Polk: US$2348

Sarasota: US$5650

El proyecto “One Big Beautiful Bill” reducirá impuestos en todo EE.UU., según Tax Fundation

“Entre todos los contribuyentes individuales del país, la reducción de impuestos promedio por contribuyente será de US$3752 en 2026″, indica el reporte.

Advierten acerca de decrementos para 2030, a medida que expiran ciertos cambios individuales, como las deducciones por propinas y horas extras, antes de volver a subir hasta US$3301 en 2035, a medida que la inflación aumenta el valor nominal de las reducciones de impuestos permanentes.

A nivel de condado, las mayores reducciones de impuestos promedio se encuentran en las ciudades turísticas de montaña Alexey Tulenkov - Freepik

Para el próximo año, el análisis estima que los contribuyentes de Wyoming (US$5375), Washington (US$5372) y Massachusetts (US$5139) verán las mayores reducciones de impuestos promedio, mientras en Virginia Occidental (US$2503) y Misisipi (US$2401) verán un panorama contrario.

A nivel de condado, las mayores reducciones de impuestos promedio se encuentran en Teton (Wyoming), con US$37.373 por contribuyente en 2026, la más alta de EE.UU. Mientras que Pitkin, Colorado (US$21.363) y Summit, Utah (US$14.537) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. En el otro extremo se localiza el condado de Loup, Nebraska, con un promedio de US$824.