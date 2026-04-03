Es hijo de venezolanos, quiso reemplazar a Marco Rubio y ahora va por Carlos Giménez en Florida

Para las elecciones de Florida, se formó un nuevo duelo dentro del ámbito legislativo. Héctor Mujica, un hijo de venezolanos y estadounidense de primera generación que planeaba competir en la elección especial al Senado tras la salida de Marco Rubio, anunció un cambio. Ahora, el demócrata se enfrentará a Carlos Giménez para ser elegido por el Distrito 28 del Estado del Sol en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Quién es Héctor Mujica, el candidato demócrata hijo de venezolanos en Florida

El hijo de inmigrantes venezolanos se había postulado inicialmente para la carrera a senador en las elecciones primarias programadas para el 18 de agosto. Sin embargo, en las últimas horas decidió cambiar de estrategia.

El anuncio de Héctor Mujica sobre su candidatura en Florida

Según lo que presenta la plataforma de campaña de Mujica en su sitio web, el candidato del Partido Demócrata es nacido en Florida e hijo de venezolanos. En cuanto a su formación, destaca las lecciones de vida que le dio su padre, quien fue pastor. “Mi familia llegó a este país con fe, sacrificio y el sueño de una vida más digna”, sostuvo en su video de postulación.

Durante su infancia y adolescencia, la familia de Mujica albergó temporalmente a migrantes como solicitantes de asilo y refugiados o incluso a personas sin hogar.

El demócrata se desempeñó siempre en el sector privado, durante muchos años en Google. Luego de un largo tiempo en el que llegó hasta el cargo de ejecutivo, se enfocó en las elecciones para llegar a la función pública como su próximo paso.

Hector Mújica se presentará como candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 28 de Florida Héctor Mujica

Los ejes de campaña de Héctor Mujica, el candidato a la Cámara de Representantes en Florida

Mujica presentó tres ejes de campaña fundamentales como propuestas para ser elegido en representación del Distrito 28 de Florida:

Enfrentar la crisis de asequibilidad . Para esto planea medidas para volver más accesible la atención médica o comprar una vivienda y fortalecer la seguridad social.

. Para esto planea medidas para volver más accesible la atención médica o comprar una vivienda y fortalecer la seguridad social. Preparar a Florida para la inteligencia artificial . Mujica propone capacitar a los trabajadores y proteger a las familias, junto con fomentar el liderazgo estadounidense en el área.

. Mujica propone capacitar a los trabajadores y proteger a las familias, junto con fomentar el liderazgo estadounidense en el área. Luchar contra la crisis de credibilidad de los gobernantes. La propuesta es tomar medidas que fomenten la transparencia y ayuden a reconstruir la confianza de los ciudadanos.

La encuesta que lo cambió todo: Mujica buscaba competir por el escaño de Marco Rubio

El exejecutivo de Google se había postulado originalmente para la elección especial al Senado para completar el mandato tras la salida de Rubio, luego de que este último fue elegido en 2022 y que dejara su cargo tras ser designado por Donald Trump como secretario de Estado.

Una encuesta que midió el desempeño de Mujica contra Carlos Giménez lo incentivó a presentarse para la Cámara de Representantes JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, Florida Politics indicó que el candidato redefinió su estrategia tras una encuesta que evaluó sus posibilidades en un eventual enfrentamiento con Carlos Giménez por un escaño en la Cámara de Representantes

Se trató de un sondeo de EDGE Communications y MDW Communications, que consultaron a 514 posibles votantes del Distrito 28 de Florida. Aunque aún faltan definir los candidatos finales en las primarias del 18 de agosto, la encuesta evaluó un cruce entre Mujica y Giménez.

El resultado fue de 46% para el republicano y 40% para el demócrata, con un 14% de indecisos. A partir del escenario abierto que planteó esa diferencia de seis puntos, Mujica decidió hacer el cambio.

En la elección para la Cámara de Representantes, enfrentará a Phil Ehr en la interna demócrata.