Es latina, vive en Florida y reveló el lado b de emigrar con hijos: “Nadie habla de esto”

Por más que se cuente con green card o visa para la residencia permanente, la vida del inmigrante en Estados Unidos tiene complejidades. Vivir en ese país con hijos es “un desafío a diario”, así lo calificó Andrea Rodríguez, una latina que reveló en un video publicado en TikTok el drama que implica estar sola con su esposo y haber tenido que dejar su trabajo para encargarse de los niños.

“Me cansé de buscar trabajos, porque tengo que pedir 1800 veces permiso para buscar a mis hijos, porque se enfermaron, etc. No puedes hacer nada, no te puedes mover porque, o tu esposo trabaja, o tú trabajas, y los niños necesitan alguien 24/7 para ellos, y más cuando son bebés. Y nadie habla de esto”, describió.

La mujer, que vive con su familia en la ciudad de Naples, Florida, contó que tuvo que sacar a su hijo de la guardería porque gastaba demasiado dinero, casi US$1000 por mes. Por eso, junto a su esposo, decidieron que ella se quedara en la casa para cuidarlo y así ahorrarse ese dinero y poder destinarlo a deudas u otros gastos.

En Estados Unidos existen programas de asistencia financiera para cubrir el costo de enviar a los niños a guarderías (Imagen ilustrativa de archivo)

Además, la tiktoker intentó aplicar para la ayuda de la guardería más de seis veces en 2023, y ahora lo intentó nuevamente en 2024, aunque sin éxito. “No me lo han aprobado. He hecho de todo”, lamentó.

La mujer, identificada como @andreitareview, calificó. “Es un desafío a diario, me está consumiendo”, sumó. “Yo obviamente amo a mis hijos, pero también me gusta trabajar. No me gusta estar en la casa, me da ansiedad. Me gusta sentirme productiva. Y aunque sé que soy productiva en mi casa, y mi esposo lo sabe y lo valora, a mí me gusta ir a un trabajo, tener amistades, conversar”, explicó.

Los programas de ayuda del Estado para el cuidado de niños varían de acuerdo al estado BBC

Según contó la madre de dos hijos, ella debió dejar de trabajar porque el más chico empezó la escuela y sale a las 15 hs y como su esposo gana más, ella debe encargarse del pequeño. “¿Quién me lo va a cuidar después de las tres de la tarde? ¿Quién? ¡Yo! Porque mi esposo gana más, él no puede dejar de trabajar, y me toca a mí sacrificarme. Porque el que gana más tiene que seguir en su trabajo para poder pagar todo”, sostuvo.

Según Rodríguez, la situación es imposible, incluso si la persona está acompañada. “Si van a tener hijos en EE.UU., piénselo bien porque van a tener que dejar su vida a un lado, por sus hijos, por un buen tiempo”.

Cómo obtener ayuda financiera del Estado para el cuidado de niños

En Estados Unidos, existen distintos programas de asistencia financiera para que las familias de bajos ingresos puedan contar con acceso al cuidado de niños o guarderías. Esta ayuda varía de acuerdo a los distintos estados y algunas organizaciones locales, que ofrecen diferentes formas de asistencia, como vales y becas a aquellas personas que califican.

Los requisitos cambian según el estado en el que se reside. Para ver los recursos de cada jurisdicción en este tema, el o la interesada pueden visualizarlos en la web oficial del Gobierno de los Estados Unidos.