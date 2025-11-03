Es oficial: cuántos huracanes tocaron tierra en Florida durante noviembre desde 1850 y qué se espera en 2025

La temporada de huracanes en el océano Atlántico, que inició el 1º de julio y que finalizará oficialmente el 30 de noviembre, tiene a Florida como uno de los estados con mayor exposición a estos fenómenos destructivos. Aunque el anteúltimo mes del año representa la etapa final del periodo ciclónico, la historia demuestra que el Estado del Sol no está exento de amenazas durante estas semanas.

¿Cuántos huracanes tocaron tierra en Florida durante noviembre?

Según datos recopilados desde 1850 por FOX 35 Orlando, solo siete huracanes tocaron tierra en Florida en noviembre, una cifra que muestra la baja frecuencia de estos fenómenos al cierre de la temporada. Estos archivos meteorológicos permiten identificar de manera precisa los eventos que afectaron al Estado Soleado en el penúltimo mes del año.

Aunque es menos común, de acuerdo a los datos históricos, Florida registró siete huracanes que tocaron tierra durante el mes de noviembre Canva

Estos son los siete sistemas tropicales que alcanzaron la categoría de huracán o tormenta tropical al momento de su impacto en Florida:

1861 : tormenta tropical sin nombre, afectó a Naples .

: tormenta tropical sin nombre, afectó a . 1935 : huracán sin nombre, categoría 2, impactó en Bay Harbor Islands, cerca de Miami .

: huracán sin nombre, categoría 2, impactó en Bay Harbor Islands, . 1985 : Kate, categoría 2, azotó Mexico Beach .

: Kate, categoría 2, azotó . 1994 : Gordon, que pasó por Cape Coral como tormenta tropical y, más tarde, por Cape Cañaveral .

: Gordon, que pasó por Cape Coral como tormenta tropical y, más tarde, por . 1998 : Mitch golpeó North Naples como tormenta tropical.

: Mitch golpeó como tormenta tropical. 2020 : Eta, que tocó tierra dos veces, en los Cayos de Florida y en Cedar Key.

: Eta, que tocó tierra dos veces, 2022: Nicole, categoría 1, impactó en Vero Beach South.

Estos eventos abarcan un rango de intensidades que va desde los sistemas tropicales hasta aquellos de categoría 2, la máxima fuerza registrada para un ciclón de noviembre en el Estado del Sol. El patrón indica que, aunque las probabilidades son bajas, el riesgo de impacto persiste hasta el final de la temporada.

Actualmente, las condiciones oceánicas y atmosféricas se mantienen propicias para el desarrollo de sistemas tropicales, especialmente en el Caribe y el Atlántico central, donde el agua cálida puede mantener activa la formación de sistemas incluso cerca del invierno.

El mes de octubre estuvo marcado por el paso del huracán Melissa en Centroamérica y el Caribe CSU/CIRA y NOAA

Condiciones que favorecen los huracanes tardíos

La aparición de ciclones en noviembre se asocia con condiciones específicas del entorno tropical. En esta etapa del año, los sistemas que logran desarrollarse suelen originarse cerca del Caribe occidental o en el Atlántico central, donde las temperaturas del agua se mantienen elevadas y la atmósfera conserva suficiente humedad para sostener la convección.

La influencia del Giro Centroamericano (CAG), una amplia circulación de baja presión que predomina en la región, también contribuye al desarrollo de ciclones tropicales en la parte final de la temporada. Esta configuración atmosférica permite que las perturbaciones se organicen y se desplacen hacia el norte o noreste, lo que aumenta las posibilidades de afectar a Florida.

Sin embargo, a medida que avanza noviembre, los frentes fríos y vaguadas de niveles altos se vuelven más frecuentes en América del Norte, lo que desvía la mayoría de los sistemas hacia mar abierto. Esto explica por qué el número de impactos directos disminuye drásticamente en comparación con los meses de mayor actividad, como agosto y septiembre.

El patrón histórico muestra que los sistemas de tormentas de noviembre en Florida son poco comunes, pero cuando ocurren, su desarrollo tiende a ser rápido y su trayectoria, difícil de prever.

En tanto, la energía oceánica acumulada durante los meses previos puede favorecer la aparición de ciclones intensos, lo que refuerza la necesidad de mantener la preparación hasta el final de noviembre.

De cara al cierre del calendario oficial, los expertos coinciden en que Florida debe permanecer en alerta y que los sistemas formados en el Caribe aún pueden generar sorpresas

Temporada 2025: actividad promedio y huracanes de intensidad récord

La temporada 2025 fue previamente catalogada como una de las más activas en términos de intensidad, a pesar de que el número total de ciclones nombrados se mantiene dentro del promedio histórico. Hasta el cierre de octubre, se habían formado 13 disturbios con nombre, de las cuales cinco alcanzaron la categoría de huracán y cuatro fueron mayores (categoría 3 o superior).

Tres de categoría 5 se registraron en una misma temporada, algo que solo ocurrió dos veces desde que existen mediciones sistemáticas. Entre ellos, destacan Erin, que alcanzó ese nivel al norte del Caribe sin tocar tierra, y Melissa, que igualó esa intensidad semanas más tarde.

A medida que noviembre avanza, los modelos climáticos no prevén nuevos desarrollos tropicales significativos, aunque el Caribe se mantiene como una zona activa. Los expertos señalan que, en promedio, el último mes de la temporada genera cuatro tormentas con nombre, de las cuales dos se convierten en huracanes.