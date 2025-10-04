Qué se espera para los últimos dos meses de la temporada de huracanes 2025 en Estados Unidos

El calendario avanza hacia el cierre de la temporada oficial de huracanes en el Atlántico, que termina el 30 de noviembre, y la gran pregunta es qué puede ocurrir en los dos meses que restan. Hasta ahora, los impactos en Estados Unidos fueron menores si se compara con otros años, aunque la región no estuvo exenta de tormentas intensas en el mar. Mientras tanto, los especialistas advierten que octubre y noviembre pueden traer todavía fenómenos poderosos, aunque con menor probabilidad de que alcancen tierra firme.

Lo que dejaron los primeros meses de la temporada de huracanes 2025

Hasta fines de septiembre se formaron nueve tormentas con nombre (Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto e Imelda) en la cuenca atlántica, según detalló Fox Weather. De ellas, cuatro alcanzaron categoría de huracán y tres llegaron a ser considerados mayores, con vientos sostenidos por encima de las 115 millas por hora (185 km/h).

Humberto e Imelda fueron las últimas dos tormentas nombradas y huracanes de la temporada por el momento Zoom Earth

Estas cifras estuvieron apenas por debajo de los promedios históricos: lo habitual para esta época del año es que se hayan registrado unas diez tormentas con nombre, cinco huracanes y dos grandes huracanes.

El fenómeno más extremo de 2025 fue Erin, que escaló hasta categoría 5 al norte del Caribe. Aunque permaneció a cientos de millas mar adentro, sus efectos fueron notorios a lo largo de la costa este. Las marejadas y la erosión de playas se extendieron desde el sudeste hasta Nueva Inglaterra, lo que lo convirtió en el ciclón más costoso del año en Estados Unidos, pese a no haber tocado tierra.

El único sistema que llegó a tocar tierra fue la tormenta tropical Chantal en julio, aunque rápidamente se debilitó tras ingresar en las Carolinas. Esa situación marcó un contraste con años anteriores en los que varios estados sufrieron embates directos.

Lo que podría ocurrir en octubre y noviembre: el fin de la temporada de huracanes

El tramo final de la temporada suele generar en promedio cuatro tormentas con nombre, de las cuales dos se convierten en huracanes y una logra fuerza de gran huracán. Sin embargo, Fox Weather remarcó que los sistemas que aparecen en octubre y noviembre tienen menos posibilidades de impactar en el territorio continental de Estados Unidos. Esto se debe a que los frentes fríos y las vaguadas en niveles altos, cada vez más frecuentes a medida que se acerca el invierno, desvían a los ciclones hacia mar abierto.

El huracán Erin llegó a ser el más poderoso de la temporada 2025 Zoom Earth

Florida constituye la excepción a esta regla. El estado permanece vulnerable hasta bien entrado noviembre debido a las formaciones que surgen en el Caribe occidental o en el sur del golfo de México. No es casual que el último gran huracán que golpeó su costa en esta época haya sido Kate en 1985, que tocó tierra el 21 de noviembre en el Panhandle del Estado del Sol, ya debilitado a categoría 2.

La historia también muestra otros límites temporales: en Texas el evento más tardío llegó el 16 de octubre, en Georgia se produjo el 15 de octubre de 1947, y en Alabama no hubo registros posteriores al 16 de septiembre. En cambio, Carolina del Norte tuvo un caso en noviembre de 1861 y Carolina del Sur experimentó un impacto el 31 de octubre de 1899. Estos antecedentes reflejan que, aunque poco frecuente, el riesgo no desaparece por completo en los meses finales.

La visión de la NOAA sobre 2025 y lo que realmente pasó en la temporada de huracanes

En agosto de este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que la temporada de 2025 se encaminaba a ser superior al promedio. Sus especialistas actualizaron entonces el pronóstico y estimaron entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes, entre las que se incluían de dos a cinco de categoría mayor.

La tormenta tropical Chantal fue la única que tocó tierra continental, aunque lo hizo por un período breve ZoomEarth

La diferencia entre lo que marcó la NOAA en agosto y lo que detalló Fox Weather al comenzar octubre muestra una temporada que tuvo intensidad pero pocos impactos directos en Estados Unidos. Si bien las cifras hasta septiembre quedaron ligeramente por debajo de los promedios, la presencia de un huracán de categoría 5 como Erin ratificó que el potencial de daño estaba lejos de ser menor.

De cara al cierre del calendario oficial, los expertos coinciden en que Florida debe permanecer en alerta y que los sistemas formados en el Caribe aún pueden generar sorpresas. Al mismo tiempo, la mayoría de los fenómenos tenderán a desviarse hacia mar abierto, lo que reduce la amenaza para gran parte de la costa este y el golfo de México.