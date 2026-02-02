¿Adiós impuestos a la propiedad? La propuesta de Ron DeSantis en Florida que iría a elecciones este 2026
El gobernador remarcó que la única forma de que la medida entre en vigor es mediante la aprobación de los votantes
Los impuestos a la propiedad en Florida podrían llegar a su fin. En el desarrollo de la sesión legislativa de 2026, se espera que se incluya una propuesta que llevaría a votación en las elecciones de este año una enmienda promovida por el gobernador Ron DeSantis en reiteradas ocasiones. Para entrar en vigor, debería recibir el 60% de la aprobación de los electores.
La propuesta de Ron DeSantis en Florida para eliminar el impuesto a la propiedad
La sesión legislativa en Florida comenzó en la segunda mitad de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo. En este período, podría aprobarse una propuesta que sometería a votación en las elecciones generales de 2026 una enmienda para eliminar el impuesto a la propiedad.
En el discurso inaugural de la sesión legislativa, que tuvo lugar el 13 de enero, DeSantis enfatizó la necesidad de votar sobre la propuesta. “La Legislatura tiene la facultad de someter a votación una medida que brinde un alivio transformador a los contribuyentes. Deberían poder ser propietarios de sus viviendas sin pagar una renta perpetua al gobierno“, expresó, en declaraciones citadas por el medio local WCTV.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, mencionó los principales temas que se tratarán, aunque no mencionó proyectos específicos: “Asequibilidad y seguros. Impuestos y la economía. Precios de los medicamentos recetados y el aumento del costo de las prestaciones públicas. Debemos asegurarnos de que Florida se mantenga en el centro de la carrera planetaria hacia las estrellas”.
DeSantis había manifestado en 2025 su voluntad de incluir la propuesta en las elecciones generales de este año. “Lo que vamos a hacer es colocar una pregunta en la boleta que permitirá a los floridanos poder votar por sí mismos un alivio del impuesto a la propiedad”, indicó en septiembre, según consignó el medio local FL Voice News.
¿Adiós impuestos a la propiedad en Florida?: los detalles de la propuesta de DeSantis
El gobernador republicano aclaró en 2025 que no puede ordenar a la Legislatura que reduzca la presión fiscal. Esto se debe a que la autoridad para imponer impuestos locales recae en los condados y las ciudades.
No obstante, los votantes tienen el poder para incidir sobre los impuestos. Para entrar en vigor, la enmienda requeriría el apoyo del 60% de los votantes de la jurisdicción.
En este contexto, DeSantis insistió en repetidas declaraciones sobre su esfuerzo para avanzar con alivios fiscales para los floridanos. No obstante, la organización WLRN sostuvo que reducir los gastos de ser propietario de una vivienda resultaría en un encarecimiento de su valor.
Por su parte, Joel Berner, economista senior de la firma de datos inmobiliarios Realtor.com, indicó que “si esto se aprueba, el simple hecho de no tener que pagar impuestos prediales cada año en adelante aumenta el costo de las propiedades”.
De acuerdo con su análisis, eliminar este impuesto incrementaría los valores entre un 7% y un 9% de inmediato.
En números concretos, esto añadiría unos US$45.000 al precio medio de venta de una vivienda unifamiliar en el sur de Florida y hasta US$28.000 para un condominio, según los precios promedio de octubre.
Uno por uno: los estados que podrían eliminar los impuestos a la propiedad
A comienzos de 2026, hay varios estados en EE.UU. en los que se impulsan propuestas para eliminar o reducir sustancialmente los impuestos a la propiedad. De acuerdo con ABC News, estas son las jurisdicciones donde avanzan medidas similares:
- North Dakota: amplió créditos fiscales por residencia principal y utiliza ingresos de impuestos al petróleo para gradualmente eliminar los impuestos a la propiedad para muchos dueños de viviendas.
- Georgia: a finales de enero, los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un complejo plan para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad para 2032.
- Texas: el gobernador Greg Abbott expresó su intención de eliminar impuestos a la propiedad para fines escolares.
- Oklahoma: evalúan propuestas para remover todos los impuestos a la propiedad mediante enmiendas.
- Ohio: al igual que Oklahoma, los legisladores tratan iniciativas similares.
