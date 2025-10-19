Es oficial: el frente de frío en Florida se quedará unos días más, pero llega el calor a otras zonas

El norte de Florida padece un frente frío este fin de semana, con un impacto más notorio en el Panhandle. Se prevé que se extienda hasta el próximo 21 de octubre, cuando recién aparezcan temperaturas más cálidas en el sur del Estado del Sol.

El pronóstico actual en el sur de Florida

De acuerdo con Tallahassee Democrat, algunas zonas del Panhandle y el norte de Florida podrían experimentar una caída de temperatura de más de 50° F [10°C] este fin de semana. En el caso de Orlando, se prevé un descenso alrededor de 59 °F [15 °C] cerca del centro de Gainesville más 50°F [10 °C] en sus alrededores.

En algunas zonas de Orlando, como Gainesville y Ocala, descenderán las temperaturas alrededor de 59 °F [15 °C]

Estas temperaturas bajas no se mantendrán durante todo el día. Según consignó Accuwheather, zonas como Pensacola, Tallahassee y Navarre tendrán picos de hasta 87.8 °F [31 grados centígrados] durante las horas diurnas.

Con respecto a las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee prevé el desplazamiento de lluvias y tormentas eléctricas hacia la región desde la mañana hasta esta tarde. Algunas tormentas podrían ser fuertes con ráfagas de viento dañinas, junto con la posibilidad de uno a dos tornados.

Se prevé para este 19 de octubre lluvias y tormentas eléctricas en Tallahassee X/@NWSTallahassee

“Una línea de lluvias y tormentas eléctricas dispersas se desplazará hacia la región desde esta mañana hasta esta tarde. Algunas tormentas podrían ser fuertes con ráfagas de viento dañinas y un posible tornado breve”, remarcó el organismo en su cuenta de X.

Hasta cuándo se mantiene el frente de frío en Florida

En algunas zonas de Florida, se extenderá el frente de frío desde el lunes 20 hasta el próximo martes 21 de octubre. Así se desplegará por localidad:

Pensacola, Panhandle occidental: se espera que un frente frío se acercará al área el lunes por la noche y luego se moverá el martes 21 de octubre . Las temperaturas oscilarán entre los 53.6 °F [12 °C] y 59 °F [15 °C] en las noches, según consignó AccuWeather .

se espera que un frente frío se acercará al área . Las temperaturas oscilarán entre los 53.6 °F [12 °C] y 59 °F [15 °C] en las noches, según consignó . De West Palm Beach a Naples, sur de Florida: se prevé que el frente se desplace hacia el sur de Florida el lunes, pero sin un descenso apreciable de la temperatura.

se prevé que el frente se desplace hacia el sur de Florida el lunes, pero sin un descenso apreciable de la temperatura. Tallahassee, Panhandle central: Se pronostica que un frente frío se moverá por el área el domingo y se mantenga hasta el miércoles 22 de octubre, con temperaturas que oscilen desde los -13.3 °F [8 °C] y 55.4 °F [11 °C].

Qué es un frente de frío

Un frente frío se define como “el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y/o contenido de vapor de agua” según consignó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

El frente frío se detecta por los cambios bruscos de temperatura en cuestión de horas o minutos Luis Santana - Tampa Bay Times

Este fenómeno se desplaza de norte a sur, forzando el aire cálido a subir sobre la capa fría y provocando importantes cambios en el tiempo como:

Formación de nubes tipo cúmulo y nimbostratus.

Lluvias intensas, tormentas eléctricas y, en condiciones específicas, granizo o incluso nieve.

Ráfagas de viento, descenso repentino de temperaturas y aumento de la presión atmosférica al final del proceso.

Los frentes fríos se detectan de manera fácil por sus efectos inmediatos. En cuestión de minutos u horas, la temperatura puede descender de manera brusca y el viento suele intensificarse.