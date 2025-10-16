Clima de hoy en EE.UU.: se acerca un frente de frío a Florida y Texas este jueves 16 de octubre

Una extensa franja de inestabilidad atmosférica cruzará gran parte de Estados Unidos este jueves 16 de octubre, con lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas intensas y nieve en zonas de montaña. En paralelo, los meteorólogos siguen de cerca en el océano Atlántico una onda tropical con potencial de desarrollo que podría impactar sobre el Caribe y el país norteamericano.

Un frente frío avanza desde las montañas Rocosas hacia el este: habrá lluvias aisladas en Florida

Un frente frío se desplazará desde las Rocosas centrales y del sur hacia el valle del Mississippi y los Grandes Lagos entre este jueves y el sábado, lo que provocará lluvias y tormentas en buena parte de EE.UU. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las precipitaciones se concentrarán primero sobre las Llanuras del Norte y del Centro, para luego avanzar hacia el este durante el viernes.

NWS

En paralelo, la energía atmosférica en niveles altos generará lluvias y nevadas leves en zonas elevadas de las Rocosas del Norte y la Gran Cuenca. En regiones como Montana, Idaho y Utah se prevé acumulación de nieve ligera en áreas por encima de los 6000 pies (unos 1800 metros). En la costa del Pacífico Noroeste, el flujo de aire marítimo también aportará humedad, lo que favorecerá lloviznas intermitentes y cielos cubiertos hasta el fin de la semana.

Mientras tanto, un débil flujo desde el Golfo de México impulsará chaparrones dispersos en la costa occidental del golfo, mientras que una corriente similar desde el Atlántico provocará lluvias aisladas en Florida hasta el sábado. En el noreste, un sistema de baja presión en altura generará precipitaciones pasajeras sobre el norte de Nueva Inglaterra hasta la mañana del viernes.

Riesgo de tormentas severas en las Llanuras centrales

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un riesgo “marginal” de tormentas severas para este jueves en la región de las Llanuras centrales, especialmente en sectores de Colorado, Nebraska y Kansas. Se espera que durante la tarde y primeras horas de la noche, se desarrollen tormentas acompañadas por granizo de tamaño moderado y ráfagas fuertes.

SPC

Los meteorólogos explicaron que una baja presión superficial se desplazará desde el límite entre Nebraska y Dakota del Sur hacia el norte de Dakota del Norte, lo que empujará un frente frío a través de las Llanuras. Las temperaturas alcanzarán valores entre los 77 °F (25 °C) y 82 °F (28 °C), con humedad limitada pero suficiente para la formación de nubes de desarrollo vertical.

Los vientos en niveles medios podrían alcanzar entre 50 y 60 millas por hora (80 a 97 km/h), lo que favorecerá la organización de las tormentas. Aunque el riesgo de tornados será bajo, las ráfagas intensas y el granizo representan la principal amenaza para la tarde.

En el norte de las Llanuras, la combinación de aire frío en altura e inestabilidad podría generar caída de granizo pequeño de forma aislada.

Una tormenta de alcance nacional cubrirá 40 estados

El FOX Forecast Center adelantó que una potente tormenta otoñal recorrerá Estados Unidos de costa a costa durante los próximos días, hasta afectar a unas 40 jurisdicciones. El fenómeno llevará lluvias abundantes al Medio oeste y condiciones severas sobre el valle del Mississippi y los Ozarks antes de alcanzar el Noreste el domingo.

La tormenta, que ya dejó lluvias récord en California y nieve en la Sierra Nevada, avanzará hacia el este mientras se intensifica. Para este viernes, se prevén tormentas dispersas desde Oklahoma hasta Missouri, con una amenaza creciente hacia la tarde sobre el área conocida como Ark-La-Tex y los Ozarks.

NWS

Los especialistas indicaron que el sistema podría generar tornados, granizo y ráfagas dañinas, especialmente si las temperaturas diurnas aumentan lo suficiente para desestabilizar la atmósfera.

El sábado, más de 30 millones de personas desde Texas hasta Ohio estarán bajo riesgo de tormentas severas, mientras que otras seis millones —en ciudades como Shreveport, Little Rock, Fort Smith, Memphis y Springfield— estarán dentro de una categoría dos de cinco en la escala de riesgo.

Temporada de huracanes: posible desarrollo tropical en el Caribe

Mientras el continente se prepara para varios días de tormentas, los meteorólogos de AccuWeather observan un escenario distinto pero igualmente relevante sobre el Atlántico. Una amplia onda tropical, todavía desorganizada, podría convertirse en una tormenta durante la última quincena de octubre.

“El sistema que estamos vigilando es una gran onda de baja presión que salió de África a comienzos de la semana y podría ser una de las últimas de la temporada”, explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather. Según detalló, el fenómeno enfrenta obstáculos como aire seco y fuertes vientos en altura, aunque si logra superarlos y alcanza las cálidas aguas del Caribe, podría intensificarse rápidamente.

Los especialistas consideran varios escenarios posibles. En el más probable, la formación de una tormenta ocurriría cerca de Centroamérica, con desplazamiento hacia el oeste o norte según los vientos dominantes. Sin embargo, un escenario alternativo podría llevarla hacia el norte del Caribe y la costa este de Estados Unidos, con lluvias intensas, vientos fuertes y marejadas costeras en la última semana del mes.