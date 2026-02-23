Es periodista venezolano y solicitaba asilo, pero fue detenido por el ICE en Orlando: su esposa cuenta lo que pasó

Alejandro Mendoza, un periodista venezolano que trabaja como Uber en Orlando, Florida, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a mediados de febrero mientras trabajaba. Su esposa, Shirley Rodríguez, solicitó su liberación y creó un GoFundMe para sobrellevar los gastos legales.

Cómo fue la detención del periodista venezolano

La detención de Mendoza fue relatada por Rodríguez en diálogo con Telemundo 31. Allí, reveló que el periodista fue arrestado el 11 de febrero en la autopista 528 bajo el pretexto de haber excedido los límites de velocidad.

El venezolano fue detenido en la autopista 528 bajo el pretexto de haber sobrepasado el límite de velocidad GoFundMe

Al ser detenido, se dio cuenta de que fue interceptado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por lo que fue trasladado primero a una oficina de la agencia y, en horas de la madrugada, a un centro de detención migratoria.

Rodríguez contó que quien lo interceptó ni siquiera era un oficial, sino un agente del ICE. “Me preguntó: ‘¿Sabes por qué te detuve? Porque el límite es 55 e ibas a 60’”, fueron sus palabras. Pero, según explicó, en ese tramo la velocidad máxima cambia de forma abrupta de 65 a 55, y él venía reduciendo la marcha mientras circulaba por la vía.

Mendoza, quien se desempeñaba como conductor de Uber para sostener a su familia, llegó a Estados Unidos hace 11 años junto a su esposa e hijos después de ejercer como periodista en Maracaibo, estado Zulia. En junio del año pasado, Alejandro asistió a su entrevista de asilo, la cual quedó pendiente de respuesta.

Qué dijo el ICE por el arresto de Alejandro Mendoza

En diálogo con Utahzolanos, un portavoz de la agencia aseguró que Mendoza fue detenido durante una parada de tráfico y que al dialogar con él se dieron cuenta de que contaba con un “estatus migratorio ilegal” por más de una década.

El ICE aseguró que Mendoza ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante B2 en enero de 2015 y que podía permanecer en el país hasta julio de ese año ICE

“Ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante B2 en enero de 2015, la cual le autorizaba permanecer en el país hasta julio de 2015. Violó las leyes al permanecer en el país ilegalmente por más de una década”, señaló el ICE.

Las autoridades migratorias prevén mantener bajo custodia al periodista venezolano mientras se llevan a cabo los “procedimientos de deportación correspondientes”.

El pedido de la familia tras la detención del venezolano por parte del ICE

Al ser la base económica de su familia, Rodríguez aseguró que se enfrentaba a una situación complicada. Debido a ello, creó un GoFundMe para poder manejar los gastos legales y del hogar.

La familia creó un GoFundMe para sobrellevar los gastos legales y personales Captura de pantalla/GoFundMe

“Su detención generará gastos legales significativos, incluyendo honorarios de abogados y posibles fianzas, además de los gastos básicos del hogar. En este momento, sola no puedo asumir todas estas responsabilidades económicas, y al mismo tiempo necesito mantenerme fuerte y presente para nuestro hijo”, dice el escrito presentado por Rodríguez en la plataforma.

Luego agregó: “Cualquier ayuda es una bendición para nosotros. Ya sea con sus oraciones, compartiendo esta campaña o con una contribución económica, todo suma y lo recibimos con profunda gratitud. Gracias por su apoyo, solidaridad y por acompañarnos en este momento tan difícil”.

La familia buscaba recaudar US$10.000 en principio. Hasta el momento, consiguieron llegar hasta los US$8000 gracias a las más de 192 donaciones. “Lo agradecemos profundamente”, destacó Rodríguez.