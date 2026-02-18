Atención migrantes de Florida: la tecnológica que ayuda al ICE a detener extranjeros se muda a Miami

Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos cofundada por Peter Thiel, anunció el traslado oficial de su sede corporativa de Denver a Miami. Tanto el gobernador de Colorado como el alcalde de la ciudad, Mike Johnston, indicaron que no recibieron aviso previo sobre la decisión de la compañía.

¿Qué se sabe de la mudanza de Palantir a Miami?

La noticia fue comunicada a través de una publicación en su cuenta de X. Si bien no proporcionaron detalles adicionales, el Miami Herald agregó que las nuevas oficinas estarán en la calle 195 noreste y Biscayne Boulevard, en Aventura, Florida.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Colorado, Jared Polis, expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendría en los más de 500 empleados que la empresa mantiene en sus oficinas en Denver.

“No está claro si un traslado de sede afectaría eso o no”, dijo Polis, según consignó CBS News. “No tengo información al respecto. He solicitado una reunión con los ejecutivos de la empresa para ver si podemos obtener más información”.

Por qué Palantir se mudó a Florida

De acuerdo con el Miami Herald y The Guardian, hay diversos factores detrás de la decisión de la tecnológica de mudarse a Florida. En primer lugar, el Estado del Sol ofrece un entorno más favorable para las empresas y bajos impuestos.

Palantir pudo haberse visto disuadido para mudarse por la Ley de Inteligencia Artificial de Colorado que limita la vigilancia mediante la IA

Como segundo punto, Palantir pudo haberse visto disuadido por la Ley de Inteligencia Artificial de Colorado, que busca limitar la vigilancia mediante IA para evitar una “decisión consecuente” con respecto a un consumidor.

De acuerdo con KPMG, la normativa está dirigida a las personas que operan en Colorado como “desarrolladores” (definidos como personas que desarrollan o modifican un sistema de IA) e “implementadores” (definidos como personas que implementan un sistema de IA de alto riesgo). Su cumplimiento es obligatorio desde el 1° de febrero de este año.

“Cualquier persona que realice negocios en este estado y ponga a disposición un sistema de inteligencia artificial destinado a interactuar con los consumidores debe informar de manera clara a cada consumidor que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial”, dice la normativa conocida como SB 24-205.

Las oficinas de Palantir en Denver fueron el epicentro de varias protestas por sus contratos con el ICE ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro hecho que habría acelerado el traslado de la compañía fue que las oficinas en Denver fueron escenario de constantes protestas por sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su papel en la vigilancia y deportación de migrantes.

El vínculo entre Palantir y el ICE

La agencia migratoria se asoció con Palantir para utilizar la inteligencia artificial y minería de datos para identificar, rastrear y deportar a presuntos migrantes con estatus irregular, según consignó Execute Gov.

Con un contrato vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, el ICE le pagará US$30 millones a la compañía por ImmigrationOS, una plataforma que prevé recopilar grandes cantidades de datos a través de tres componentes principales: