Cuál es el plan de la alcaldesa de Miami para hacer retroceder al ICE e ir contra Ron DeSantis en Florida

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, ratificó en declaraciones recientes sus intenciones de ir contra la mirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en materia migratoria. Según sus palabras, podría limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al abandonar la adhesión al programa federal 287(g). Para esto, tendría que afrontar una serie de desafíos legales y políticos.

Contra Ron DeSantis en Florida: el plan de la alcaldesa de Miami para hacer retroceder al ICE

Instalado como uno de los aliados más fuertes del presidente Donald Trump, DeSantis, que representa al Partido Republicano, tiene en su propio territorio a una funcionaria que se opone a su visión migratoria.

En diciembre de 2025, Higgins asumió como la primera alcaldesa de la ciudad de Miami. Desde entonces, la demócrata marcó un giro en la postura de la ciudad.

La alcaldesa de Miami busca anular el acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como 287(g) Instagram/@eileenhigginsmiami

En una entrevista reciente con Miami Herald, la mujer que derrotó a un candidato respaldado por el mandatario republicano en diciembre aseguró que la ciudad podría abandonar el acuerdo.

“Sus tácticas pueden parecer más silenciosas de lo que parecían en Minneapolis, pero son igual de devastadoras para las vidas de las familias que están arruinando”, manifestó en primer lugar sobre el accionar de los oficiales.

Pese a las declaraciones de la alcaldesa, renunciar a la colaboración con la agencia encargada de realizar los controles migratorios comprende un complejo proceso y requiere de varias aprobaciones. Para avanzar con esta medida, se debería presentar una iniciativa formal y la Comisión de la Ciudad tendría que aprobarla.

El plan de la alcaldesa de Miami para hacer retroceder al ICE en Florida

Frente a un panorama incierto, el plan de la alcaldesa de Miami cobró fuerza en las últimas semanas. Esto se debe a que, tras su victoria en diciembre, el panel de la Comisión de la Ciudad experimentó modificaciones.

Ahora, tres de los cinco comisionados que forman parte han exhibido anteriormente su oposición a la sección 287(g).

Desde su lugar, Higgins, quien no tiene voz en la Comisión, señaló que aprobaría la legislación que derogaría el acuerdo con el ICE si la comisión lo votara. “Lo firmaría con mucho gusto”, expresó.

Para deshacer el acuerdo con el ICE, la Comisión de Miami debería votar una propuesta Archivo

Por más fuertes que sean sus convicciones, reconoció luego que no depende de su voluntad. “Es su decisión. Tienen que hacerlo. Tienen que tomar la iniciativa. Votaron a favor. Tienen que deshacer el acuerdo”, sostuvo.

Hasta el momento, ninguno de los cinco comisionados de Miami indicó que planea solicitar una votación para abandonar su adhesión al programa. Según el Miami Herald, algunos de los miembros atribuyeron su indecisión al caso de Key West. Allí, el Fiscal General de Florida amenazó a los funcionarios con la destitución tras votar a favor de anular su acuerdo 287(g).

Acuerdos 287(g) con el ICE: el escenario que enfrenta Florida

En todo el país, Florida es el estado que cuenta con la mayor cantidad de acuerdos 287(g) con el ICE. “Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales”, declaró el gobernador DeSantis durante su discurso frente al Congreso estatal, citado por EFE.

El gobernador Ron DeSantis advirtió que Florida utilizará la ley SB 2-C para suspender o remover a alcaldes y funcionarios locales que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Fotomontaje: X DeSantis e ICE

A pesar de la marcada postura de la alcaldesa de Miami, en líneas generales, el estado mantiene una visión uniforme sobre la relación con el ICE.

En septiembre de 2025, la agencia publicó un comunicado en el que resaltó el arresto de 400 migrantes indocumentados y destacó que había vigentes 327 acuerdos, lo que representa un aumento del 577% desde el 20 de enero.

A nivel nacional, Florida supera por mucho a cualquier otro estado en cantidad de alianzas. El sitio web oficial del ICE especifica que al 11 de febrero permanecían vigentes 1415 memorandos para programas 287(g) que abarcan 40 estados.

Con este dato, la cantidad de memorandos en vigor en el Estado del Sol representa casi el 30% del total en todo Estados Unidos. Actualmente, los oficiales operan cuatro modelos del programa: