Escapó del régimen para terminar en una celda del ICE: la pesadilla de un opositor venezolano en EE.UU.

La detención en Estados Unidos de Carlos García, exalcalde de Mérida, Venezuela, reactivó el debate sobre la situación de los exiliados políticos venezolanos. Su esposa, Gaby Duarte, denunció públicamente que el dirigente opositor fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y advirtió sobre los riesgos que implicaría un eventual retorno al país latino.

La detención migratoria de Carlos García en EE.UU.

El exalcalde de Mérida fue arrestado mientras realizaba un procedimiento migratorio rutinario en las oficinas del ICE. Según el testimonio de su pareja, su entrevista concluyó sin inconvenientes. Sin embargo, minutos después, dos agentes ingresaron al lugar y se lo llevaron esposado.

El perseguido político venezolano que huyó a EE.UU. y ahora se encuentra detenido por el ICE

“Solo me dijo: ‘No te preocupes, todo va a estar bien’. Luego se lo llevaron”, relató Duarte en una entrevista con CNN.

En un video difundido en redes sociales, ella insistió en que la familia llegó a EE.UU. en busca de protección. Según explicó, cruzaron la frontera y se entregaron voluntariamente a las autoridades para iniciar de inmediato la solicitud de asilo.

"Carlos es un perseguido político. Tuvimos que salir de Venezuela porque fue despojado de su cargo, amenazado y existía una intención real de encarcelarlo por oponerse al régimen“, señaló.

En tanto, se quejó de que “a pesar de que había cumplido con todos sus procesos migratorios, fue detenido por el ICE”. “Nuestro mayor miedo es que sea deportado“, expresó.

Carlos García y Gaby Duarte son padres de Carlota, de 7 años, y Carlitos, de 5 años Facebook Carlos Garcia

Quién es Carlos García y por qué huyó de Venezuela

Carlos García es abogado y dirigente político venezolano. Fue elegido alcalde de Mérida para el período 2013–2017, tras imponerse con una amplia mayoría en elecciones locales. Durante su gestión, mantuvo conflictos con otros poderes del Estado en medio de un clima de alta tensión política.

“En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia de 15 meses de prisión y lo destituyó de su cargo por desacato, luego de que se negara a acatar una orden relacionada con protestas en la ciudad”, detalló en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Tras esa decisión, García abandonó el país latino. Desde su entorno señalaron que la salida fue motivada por el riesgo de arresto inmediato y por la falta de condiciones para ejercer su defensa en Venezuela.

Sus allegados subrayan que la causa en su contra se inscribe en un patrón más amplio de persecución a dirigentes opositores. En ese sentido, destacan que la experiencia de otros líderes políticos refuerza el temor a una detención prolongada en caso de retorno.

“Quiero ser muy clara, volver a Venezuela no es seguro“, señaló Gaby Duarte. “El país atraviesa una transición política incierta con un sistema profundamente deteriorado y actores en el poder que amenazan la democracia. Una deportación pondría en riesgo su libertad, su vida y la de nuestra familia“, agregó.

Los abogados del exalcalde venezolano buscan que continúe con su caso migratorio en libertad X @carlosgarc1a

La situación legal de Carlos García en EE.UU. y la respuesta del ICE

El ICE informó a CNN que García permanece actualmente bajo custodia en el condado de Butler, en Hamilton, Ohio, mientras se desarrolla su caso. “Recibirá el debido proceso”, aseguró la agencia migratoria.

Los representantes legales del exalcalde indicaron que se presentó un recurso de habeas corpus con el objetivo de revisar la detención y permitir que continúe su proceso en libertad.

“Carlos permanece detenido en una cárcel del condado de Butler, pero se mantiene fuerte y profundamente agradecido por cada mensaje de apoyo y solidaridad”, explicaron en un mensaje en redes sociales.

Duarte indicó que sus hijos, de siete y cinco años, desconocen la magnitud de lo ocurrido y que se les informó que su padre estará ausente por algunos días debido a trámites pendientes.