Freno al ICE: la justicia suspendió a los agentes que dispararon contra un migrante venezolano en Minneapolis

Dos oficiales de inmigración fueron suspendidos y enfrentan una investigación sobre si mintieron bajo juramento sobre un incidente en Minneapolis, que derivó en el disparo a un migrante venezolano. Hasta el momento no trascendió la identidad de los agentes.

La decisión del DHS sobre los agentes migratorios

La decisión fue notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el pasado viernes 13 de febrero. A través de un comunicado, la agencia informó que una revisión reciente reveló que los oficiales “habrían hecho declaraciones falsas” como parte de un caso donde se acusa a Alfredo Alejandro Ajorna, Gabriel Alejandro Hernández Ledezma y a la víctima del tiroteo, Julio César Sosa-Celis, de agredir a agentes de inmigración.

El fiscal estadounidense en Minneapolis dijera que la “evidencia descubierta” era “materialmente inconsistente con las acusaciones” de los oficiales contra los acusados John Locher� - AP�

Debido a estas inconsistencias, los agentes fueron suspendidos de manera administrativa y enfrentan tanto una investigación con el Departamento de Justicia como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En caso de comprobarse que realizaron declaraciones falsas, podrían enfrentarse a sanciones más graves.

“Una vez concluida la investigación, los oficiales podrían enfrentar el despido, así como un posible proceso penal”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin en diálogo con The Washington Post.

El caso del venezolano que derivó en la suspensión de los agentes

El hecho ocurrió el 14 de enero, durante un intento de parada de tráfico. De acuerdo con la versión del DHS, el venezolano huyó en su auto, chocó contra un vehículo estacionado y luego escapó a pie. Cuando un agente intentó arrestarlo, se habría resistido y lo habría agredido físicamente.

Ajorna y Hernández Ledezma habrían salido de una casa para golpear al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba. Debido a este evento, el oficial dijo que le disparó en la pierna a Sosa-Celis para protegerse.

De acuerdo con el DHS, el oficial actuó en defensa propia luego de ser agredido por el migrante venezolano y otras dos personas más Ross D. Franklin - AP

“Diría que nuestro agente está destrozado”, dijo Noem a los periodistas un día después del incidente. “Está contusionado, herido y recibiendo tratamiento. Y estamos agradecidos de que haya salido con vida”.

La versión de la familia del venezolano es diferente a lo informado por la agencia federal. Alicia Celis, madre de la víctima, sostiene que el tiroteo ocurrió en la puerta de la casa de su hijo y no en una pelea en la vía pública.

Según su relato, el venezolano recibió una llamada de Ajorna, su compañero de casa, que le avisaba sobre la persecusión que enfrentaba por parte de los agentes del ICE. Sosa-Celis le abrió la puerta para que ingresara de inmediato y justo antes de cerrarla, un oficial le disparó.

“Necesitamos ayuda, amigo. Tenemos al ICE aquí”, dijo Sosa-Celis, dando su dirección a los espectadores en un video publicado en redes sociales. “Nos dispararon, nos dispararon. Nos dispararon y me dieron en la pierna”.

Poco después del hecho, Sosa-Celis fue acusado de agredir a agentes de inmigración. No obstante, según consignó BBC, el pasado 12 de febrero, un juez federal desestimó los cargos en su contra luego que el fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, dijera que la “evidencia descubierta” era “inconsistente con las acusaciones”.