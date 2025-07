Es un chef venezolano y su pizzería de Miami se acaba de convertir en una de las 100 mejores del mundo

Javier Ramírez, un chef originario de Venezuela, es también el líder y propietario de una de las 100 mejores pizzerías de todo el mundo, de acuerdo con The Best Pizza Milan 2025. “La Natural” es el nombre de su restaurante ubicado en Miami, Florida y que fue condecorado por sus platillos

Así es la pizzería del chef latino Javier Ramírez, ubicada en Miami

“La Natural” logró posicionarse en el puesto 35 de las mejores 100 pizzerías de todo el mundo. Se trata de un negocio “de barrio” que fue reconocido a nivel internacional en la ciudad italiana, según Miami New Times.

Pizzería del chef Javier Ramírez en Miami es nombrada una de las 100 mejores del mundo en The Best Pizza Milan 2025 (Instagram/@lanaturalmiami)

Este no es el único reconocimiento que obtuvo el restaurante del chef latino, sino que también fue nombrado dentro de la lista Best Of Miami 2025 del New Times y reconocido con dos premios Bib Gourmand de la Guía Michelín.

Esta pizzería está ubicada en 7289 Northwest 2nd Avenue y surge de un proyecto conjunto entre el chef Javier Ramírez y su esposa y diseñadora Andreina Matos, quienes ya contaban con experiencia en la dirección de otros restaurantes galardonados en Miami, según su sitio web.

“La Natural” cuenta con diferentes platillos, pizzas, bebidas y postres, el espacio fue diseñado por Matos, quien describe al restaurante como una “casa mediterránea”, con un gran espacio al aire libre, ventiladores de techo y una isla al centro que sirve como estación de bebidas.

La Natural abrió sus puertas en 2020 y es bien calificada por su relación precio-calidad (Instagram/@lanaturalmiami)

Sus platillos están entre los 13 dólares y los 25 dólares, mientras que las pizzas tienen precios que van desde los 19 dólares hasta los 26 dólares. Además de ser elaboradas con masa madre y llevar un proceso de fermentado de 48 horas.

Quién es Javier Ramírez, el chef latino que triunfó en EE.UU.

Javier Ramírez es uno de los muchos latinos migrantes en Estados Unidos, pese a que se graduó como economista y dedicó dos décadas a esta profesión, su verdadera pasión siempre fue a cocina, según The Best Chef Pizza.

Actualmente, es uno de los restauranteros más reconocidos en todo Miami y su pizzería “La Natural” logró el éxito internacional tras solo cinco años de su apertura, que fue durante el 2020, aunque comenzó a trabajar en la industria restaurantera desde el 2017, cuando abrió su primer negocio.

El triunfo del chef originario de Venezuela no pasó desapercibido, pues viajó hasta Italia junto con otros 13 profesionales de la cocina en Estados Unidos, según New Times.

El chef Javier Ramírez junto a sus cocineros y amigos, Deborah De Corral y Gustavo Menéndez (Instagram/@gourmandj)

El evento reunió a más de 500 chefs de al menos 30 países diferentes para reconocer a las 100 mejores pizzerías de todo el mundo, en un proyecto en el que los expertos en el arte culinario tienen la última palabra.

Cuál es la mejor pizzería de todo el mundo, según The Best Pizza Milan 2025

El chef Francesco Martucci, con su restaurante “El Masanielli” en Caserta, Italia, fue nombrado como el creador de la mejor pizza de todo el mundo, de acuerdo con The Best Pizza 2025.

El cocinero a cargo de este restaurante italiano tiene décadas de experiencia en el mundo de la pizza, pues desde los 10 años trabajó junto a su tío, y con esfuerzo y trabajo convirtió lo que inició como una tradición en un exitoso negocio.

Chef Francesco Martucci gana el primer lugar de The Best Pizza 2025 por su restaurante "I Masanielli" en Caserta, Italia (Instagram/@francescomartucciland)

Esta pizzería ofrece un menú tradicional e innovador al mismo tiempo. Con opciones a tres diferentes temperaturas y tipos de cocción, la primera a 100 °C y al vapor, la segunda a 180 °C y frita y la tercera al horno a 400 °C, según su sitio web.

Venden la tradicional Margarita en casi diez dólares, la Corbara Negra en 12 dólares, la Marinara Atómica en 15 dólares y la receta especial del chef de la versión Capricciosa también en 15 dólares, entre otras variantes clásicas y recetas nuevas.