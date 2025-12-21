El fenómeno de Led Varela: el migrante venezolano que conquista Miami y marca tendencia en el stand-up latino

La comedia va más allá de provocar risas en un stand-up: es una estructura social en la que los comediantes juegan a favor o en contra de las convenciones sociales, como plantea The Idea of Comedy de Jan Walsh Hokenson. Esta dinámica varía según el contexto cultural. En el caso de Led Varela, comediante venezolano con más de diez años de trayectoria, su humor basado en noticias de actualidad y vivencias personales ha gozado de un gran éxito en al menos diez países, con presentaciones en escenarios destacados como el Teatro Gran Rex en Buenos Aires.

La historia de un inmigrante venezolano que se reinventó

Sus primeros pasos en la comedia surgieron durante su etapa como estudiante en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuando un amigo suyo decidió inscribirse en un micrófono abierto en Caracas.

Al ver su stand-up, Led se animó a participar. Dos semanas después ya estaba inmerso en el mundo de la comedia.

Las primeras rutinas de comedia de Led eran muy locales, relacionadas con situaciones de su entorno cercano Led Varela

Años después de presentarse en shows que duraban entre cinco y 20 minutos, creó su primer stand-up en solitario. Esto lo obligó a escribir una hora de material y abordar temas más personales, como su extravío en una montaña (El Ávila en Caracas) en 2006 o anécdotas de su padre de origen uruguayo, que hasta la actualidad son frecuentes en sus presentaciones.

“Mi papá me ayuda en mis rutinas. Es un personaje de por sí, simplemente tengo que recordar cosas que él ha dicho o hecho y ya eso me da un punto de partida”, contó Led a LA NACION.

En 2016, Led emigró de Venezuela a México, donde escribió guiones para un programa. Durante su estancia, se dio cuenta de las dificultades de ingresar al mercado humorístico en el país latinoamericano, por lo que decidió que no era una apuesta ganar público mexicano desde cero.

“La audiencia es una cosa que tú cosechas. Entonces, si tú quieres tener público mexicano, tienes que empezar desde cero con ellos”, dijo. “Ahí yo me dije: ‘Okay, déjame ver cuántos comediantes extranjeros triunfaron en el mundo mexicano’ Y no había ninguno en ese momento”.

La historia del Ávila fue crucial para la carrera de Led, pero el opta por escribir nuevas rutinas en sus shows Led Varela

Luego agregó: “Al darme cuenta de esto, pensé en dos posibilidades: o sigo trabajando con mi público venezolano y vendo mis shows, o estoy en México y me gano desde cero el público mexicano”.

Al analizar sus dos planes de contingencia, se dio cuenta qué construir una comunidad en México no era una apuesta acertada. Por tanto, a fines de 2019, decidió emigrar a Miami tras contar con una audiencia base para sus shows y ser una ciudad central para sus giras internacionales.

Led Varela emigró a Miami a fines de 2019 por contar con una base de audiencia Led Varela

“Yo sabía que en Miami había una cantidad de público en la que yo me podía mantener activo mensualmente. Es el lugar para la próxima etapa de mi carrera”, dijo.

Sus primeros meses en Miami y el efecto de la pandemia

Led llegó a Miami en diciembre de 2019, en el contexto del cierre de Felicidad, un especial de comedia en el que abordó la búsqueda de la satisfacción personal a partir de sus propias experiencias migratorias y relaciones fallidas.

Poco después de emigrar, el comediante alcanzó a presentar algunos shows. No obstante, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, estuvo más de ocho meses sin presentarse, lo que pausó gran parte de su trabajo.

“De repente cerró todo por completo y yo no trabajé como por unos ocho meses sólidos. Fue horrible porque imagínate, yo vivía en México, que pagaba como un tercio de los que pago en Estados Unidos, y de repente me mudé a Miami y pagaba un departamento carísimo. Ahí dije: ‘Qué mala suerte’“, recordó.

“Los shows representan entre el 70 y 80% de mis ingresos, por lo que existía una incertidumbre total de hasta cuándo durarían las restricciones”, agregó.

Led estuvo más de ocho meses sin presentarse tras el inicio de la pandemia. En ese entonces, llevaba poco tiempo en Miami Led Varela

Para mantenerse activo en ese período, inició su podcast Bla Bla Bla con tres episodios semanales, mantuvo sus interacciones en redes sociales y organizó con su equipo un show online grabado frente a cuatro personas y otras conectadas por Zoom.

“Grabamos un show en un estudio pequeño y nos fue bien. Nos dio oxígeno para aguantar hasta que la situación volviera a la normalidad”, señaló.

La construcción de su comunidad en Estados Unidos

Led afirma que la base de su comunidad es venezolana. Sin embargo, reconoce que las redes sociales ampliaron su alcance hacia públicos de otras nacionalidades, entre ellas Cuba, Colombia, Nicaragua y El Salvador.

“En todos mis shows siempre pregunto qué personas son de otros países y siempre hay gente de Colombia, de Cuba o de Nicaragua. Al preguntarles cómo me conocieron, me dicen que les salió un video mío en Facebook o Instagram. A la gente le aparece un video y si les das risa esa persona, van a comprar un ticket para esa presentación”, sostuvo Led.

Led Varela tiene como base de público la comunidad venezolana Instagram/@ledvarelabargallo

Pese a la presencia de otras naciones, el comediante remarca la importancia de ser genuino en su contenido y pone como ejemplo el fenómeno de Bad Bunny con su último álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

“Siempre he pensado que mientras más genuino seas, eso es lo que va a funcionar. Siento que el ejemplo perfecto es Benito [Bad Bunny]. Él ha hecho de Puerto Rico su identidad y eso fuera de hacerle un daño, lo posicionó“, dijo.

El humorista venezolano se ha presentado en al menos diez países a lo largo de su carrera. Algunos de estos son:

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

España

Estados Unidos

Guatemala

México

Panamá

Perú

República Dominicana

El nuevo capítulo de Led Varela

Tras cumplir seis años en Estados Unidos, Led cuenta con un solo objetivo a corto y largo plazo: mejorar sus stand-ups. Al ser su más grande pasión, busca optimizar cada día su material.

“Mi foco total es ser mejor en el stand-up. Eso es lo que yo busco hacer cada año y es lo que yo disfruto cuando uno aprende. Mientras yo haga mis shows, soy feliz", detalló.

Led tiene como objetivo a largo plazo mejorar sus stand-up y el material de los mismos Instagram/@ledvarelabargallo

Pese a contar con más de diez años de carrera, el comediante venezolano se siente como un estudiante a mitad de carrera, por lo que concibe cada presentación como una oportunidad de crecimiento. Su sueño americano apenas comienza.

“Al ser apasionado con tu oficio, ese camino no termina nunca. El último día que me presente y que ya sepa que no va a haber otra presentación, ese día no aprendí algo", dijo a modo de cierre.