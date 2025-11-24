Sueño americano cumplido: son venezolanos y revelan el secreto detrás del éxito de sus arepas furor en Puerto Rico
Los dueños de Budare le revelaron a Guy Ramsay cuál es la receta secreta de sus platillos
Las arepas son consideradas el alimento principal de los venezolanos. Estas tortillas de maíz acompañan desayunos, almuerzos y cenas gracias a la variedad de sus ingredientes con los que pueden prepararse, como lentejas, aguacate y queso. Uno de los restaurantes de arepas más populares se encuentran en Puerto Rico y se destaca por su método especial de preparación.
El ingrediente secreto de los venezolanos para hacer las arepas
En el corazón de San Juan, Puerto Rico, se encuentra Budare, un local que ofrece todo tipo de arepas y cachapas más carnes a la parrilla y bebidas tropicales. Los dueños del local son Javier Enrique Pérez y Leo Mendoza, quiénes se conocieron en la isla.
“Vendíamos antenas satelitales y en ese momento sabíamos que había una vacante para abrir una arepera, como dicen en Venezuela, en la zona”, le explicó Enrique Pérez a Guy Fieri, el reconocido presentador de Food Network.
Desde su local, explicaron los pasos a seguir para hacer una arepa. El paso esencial es hacer una buena masa con agua, sal y harina. La misma se debe cocinar por ambos lados y no puede quedar muy gruesa.
Al tener la masa, hay que preparar los ingredientes. Estos dependen del tipo de arepa que se realice, que puede ser:
- La Catira: Contiene queso derretido y pollo. Fue descrita como deliciosa, por uno de los clientes de Budare. El pollo se destaca por tener mucha humedad (moist) en su textura.
- La Llanera: Consiste en carne plana (flat meat), que podría ser skirt steak, queso y una salsa reconocida en Venezuela llamada Guasacaca.
Paso por paso: cómo preparar los ingredientes de una arepa
Para preparar el pollo ideal para “La Catira” se debe condimentar con agua, ajo, orégano, cebolla en polvo, sal, hojas de laurel y cilantro. La misma se cocina por 30 minutos y luego se desmenuza.
Seguido a esto, se mezcla con cebolla, tomate, ajo, comino, sal, pasta de tomate y cilantro. La idea es remover el líquido para que todos los sabores se combinen, según consignó Leo Mendoza.
En cuanto a la carne para “La Llanera”, se utiliza pimentón (paprika), cúrcuma (turmeric), cebolla en polvo y sal. Luego se saltea con un poco de aceite.
En caso de querer preparar salsa Guasacaca, se deben mezclar pimiento verde (green pepper), perejil (parsley), cilantro, sal, aguacate (aagate), aceite de oliva (oliva) y vinagre (pinag). Es una salsa similar a las que se encuentran en los tacos y no debe dominar o cubrir el sabor de la arepa.
Según la Inteligencia Artificial: ¿La arepa es venezolana o colombiana?
De acuerdo con los cuatro modelos de inteligencia artificial ChatGPT, Microsoft Copilot, Perplexity y Google Gemini, la arepa es venezolana. Estos basan su afirmación en el contexto histórico del platillo y su presencial cultural en Venezuela.
“La arepa venezolana tiene una importancia cultural y social muy marcada, siendo símbolo de la cocina criolla y un elemento distintivo de la dieta venezolana”, afirmó Perplexity.
