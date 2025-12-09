Es venezolano, vivía en EE.UU. legalmente y suplicó ser deportado a Italia tras seis meses en custodia del ICE

Leopoldo Alvizu, de 26 años, permaneció casi medio año bajo detención migratoria en Georgia tras un accidente de tránsito, a pesar de haber ingresado de manera legal Estados Unidos y tener una solicitud de asilo pendiente. Sin abogado ni respuestas oficiales durante meses, pidió ser deportado y finalmente fue enviado a Europa con intervención consular.

La historia del migrante venezolano detenido medio año por el ICE

El ciudadano venezolano, que cuenta con pasaporte italiano, pasó aproximadamente seis meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia.

Leopoldo Alvizu, de 26 años y con nacionalidad venezolana e italiana, se estableció en Georgia en 2022 Facebook Leopoldo Alvizu

Su ingreso a EE.UU. ocurrió en 2022, cuando presentó todos los documentos en regla. Una vez en ese país, comenzó una solicitud de asilo como venezolano.

“Yo no salté por la frontera. Hice todo mi proceso de manera legítima y legal”, aseguró en una entrevista con Univision. Sin embargo, en junio de 2025, tras verse involucrado en un accidente de tránsito menor, quedó detenido por las autoridades migratorias pese a poseer estatus regular.

El joven relató que, luego del incidente, los agentes que revisaron su documentación lo consideraron inadmisible por estar en proceso de asilo. Según comentó, intentó explicar que había entrado con pasaporte europeo. No obstante, fue trasladado al centro de detención y permaneció allí durante meses, durante los cuales su caso permaneció estancado y sin avances.

A los pocos días de su ingreso a la instalación, solicitó formalmente su deportación. Su intención era que el proceso se realizara hacia Italia, país del que también es ciudadano. Pese a que hizo la petición en la segunda semana de estar retenido, la expulsión recién se concretó varios meses después.

El joven venezolano permaneció retenido en el centro de detención Stewart, en Georgia, durante seis meses Corecivic

Petición de deportación, falta de asistencia legal y retrasos migratorios

Durante su tiempo bajo custodia, Alvizu enfrentó varios obstáculos, entre ellos la ausencia de representación legal. Su madre, residente en España, intentó reunir fondos para contratar un abogado mediante una campaña pública en GoFundMe, pero no consiguió cubrir los costos.

Según su testimonio, había más de 35 solicitudes sin respuesta en el sistema interno del centro. Además, indicó que durante semanas no fue visitado por el oficial asignado a su caso y que más adelante le informaron que había habido un error administrativo, por lo que le habían cambiado el agente responsable. Estas demoras prolongaron su estancia en Stewart más de lo previsto.

“Vi golpes, palizas, puñaladas”: el relato del venezolano sobre el Centro de Detención de Stewart

Alvizu describió su paso por el Centro de Detención de Stewart como un periodo lleno de tensiones. "Vi golpes, palizas y puñaladas. Muchos casos de personas detenidas que se desmayaron, convulsionaron y casi mueren”, relató.

En esa misma línea, continuó: “Personas ancianas que están allá adentro que no tienen ni siquiera cómo comprar una sopa o cómo llamar a su familia”.

El venezolano relató que vivió condiciones adversas durante su detención en Stewart

En tanto, comentó que llegó al centro sin pertenencias ni alimentos, pero que pudo compartir lo poco que obtenía con otros. “Gracias a Dios nos ayudamos entre todos”, indicó.

La intervención del consulado italiano, clave para la deportación del migrante venezolano

Tras meses sin respuestas concretas, el proceso de expulsión de Alvizu avanzó gracias a la gestión del consulado italiano en Estados Unidos, que exigió su deportación. “Hay personas con casos que tienen ocho, nueve e incluso 11 meses sin resolución y no entienden por qué”, señaló.

Finalmente, Alvizu fue enviado al Viejo Continente y se reencontró con su familia. Actualmente, se encuentra en España, donde reside su madre. Tras su llegada, aseguró que mantiene su intención de avanzar con sus estudios de psicología, interrumpidos por su detención.

“Seguir adelante, empezar de nuevo, continuar con mi carrera y no perder el rumbo de ayudar a mi familia”, destacó.