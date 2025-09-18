Esta aerolínea lanza un nuevo vuelo que une Orlando con este destino de Europa a partir de octubre

La aerolínea española Iberia anunció que ofrecerá a partir de octubre de 2025 una nueva ruta directa desde la ciudad de Orlando, Florida, hacia Madrid, España. La iniciativa se enmarca en el “Plan de vuelo 2030″, con el que la compañía busca aumentar su presencia en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo.

Iberia suma una nueva ruta Orlando-Madrid desde octubre de 2025

Iberia inaugurará el domingo 26 de octubre su nueva ruta entre Madrid y Orlando. El objetivo de la aerolínea es alcanzar una frecuencia de tres vuelos semanales con más de 46.000 asientos disponibles para la temporada del invierno boreal.

Iberia anunció que desde el domingo 26 de octubre tendrá vuelos directos entre Madrid y Orlando Joe Burbank - Orlando Sentinel

“Estamos muy entusiasmados con la nueva ruta entre Madrid y Orlando, lo que demuestra cómo estamos creciendo en toda la red de vuelos en Estados Unidos”, sostuvo Adriana Ron-Pedrique, responsable de la aerolínea en EE.UU. y Canadá.

Este nuevo trayecto que anunció la empresa española se encuentra enmarcado en el “Plan de vuelo 2030”, un proyecto que busca ampliar la presencia de la aerolínea en diferentes partes del mundo y que cuenta con una inversión de 6000 millones de euros (7070 millones de dólares, aproximadamente).

“No es solo una nueva ruta, son muchas cosas más, porque Estados Unidos es una plaza muy importante para Iberia”, remarcó Ron-Pedrique.

De acuerdo a la directiva, la expansión de la presencia de Iberia en EE.UU. se sostiene con la alianza OneWorld, que integra a compañías como American Airlines, British Airways o Finnair. “Estas asociaciones permiten ampliar la conectividad y ofrecer a los pasajeros más opciones de itinerarios y frecuencias”, apuntó.

Qué rutas de Iberia conectan Madrid con Estados Unidos

En la actualidad, Iberia conecta la ciudad de Madrid con varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Entre ellos, la aerolínea cuenta con conexiones directas en:

Nueva York, Miami y Boston: dos vuelos diarios.

Chicago: un viaje por día.

Dallas y Los Ángeles: cuatro servicios semanales en invierno y uno diario en verano.

San Francisco: tres semanales entre mayo y septiembre.

Los nuevos vuelos entre Madrid y Orlando se suman a varias ciudades estadounidenses en las que Iberia ofrece conexiones diarias p202408-12

Además, la aerolínea incorporó a su flota de Boston, Massachusetts, el nuevo avión comercial Airbus XLR. Así, Iberia se convirtió en la primera empresa en operar este modelo de aeronave en Estados Unidos.

“Estamos creciendo y damos la posibilidad de transportar a 6000 personas diariamente entre Estados Unidos y Madrid, además de la carga aérea”, remarcó Ron-Pedrique.

De qué se trata el Plan de vuelo 2030 de Iberia

La aerolínea española anunció en junio su nuevo plan estratégico “Plan de vuelo 2030″ con el objetivo de hacer crecer la compañía. La firma quiere lograr una rentabilidad de 13,5% y el 15% anual.

Iberia comenzó su Plan de vuelo 2030 para ampliar hacer crecer la presencia mundial de la aerolínea

Entre las diferentes medidas que abarca la iniciativa, Iberia sumará nuevas rutas con conexiones, además de la ya confirmada a Orlando, hacia Toronto (Canadá), Filadelfia (Pensilvania, EE.UU..) y Monterrey (México).

Además, planea ampliar su flota de 45 aviones de vuelos internacionales directos hasta las 70 aeronaves.

Asimismo, adelantó que en 2027, para celebrar sus 100 años, la aerolínea planea lanzar la Fundación Iberia para maximizar el impacto social de la compañía.