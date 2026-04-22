Estado de emergencia en Florida: DeSantis extiende una orden ejecutiva por desastres naturales

Pese a ya no estar en una alerta por clima severo, el norte de Florida se mantendrá bajo la supervisión directa del gobierno estatal durante los próximos dos meses. Esto debido a que el pasado martes 21 de abril, Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-91, un decreto que asegura que los recursos y la asistencia legal del estado fluyan hacia las comunidades que aún sufren las secuelas de fenómenos meteorológicos extremos de 2024.

Los motivos principales por los que el norte de Florida se mantiene en estado de emergencia

La medida es una continuación de un proceso legal que comenzó en 2024. De acuerdo con la oficina del gobernador, la Orden Ejecutiva 24-94, emitida originalmente el 10 de mayo, declaró en primera instancia la emergencia para doce condados ubicados en el norte de Florida.

En aquel momento, la región fue azotada por tormentas eléctricas intensas, lo que rápidamente generó múltiples tornados y ráfagas de viento de gran escala que afectaron a la población.

El estado de emergencia en el norte de Florida está vinculado a los desastres naturales que ocurrieron en 2024 / Unsplash

Según señala la documentación oficial, la magnitud del desastre obligó a una rápida ampliación de la zona de cobertura. Tan solo tres días después de esa primera declaración de alerta, el 13 de mayo de 2024, se emitió la Orden Ejecutiva 24-95, en la cual se sumó a otros tres condados del norte de Florida al estado de emergencia.

Las áreas afectadas todavía se encuentran en una fase activa de recuperación debido al daño causado por el clima severo.

Los plazos del estado de emergencia que extendió DeSantis en Florida

El gobierno estatal informó que el estado de emergencia previo (establecido por la Orden Ejecutiva 26-34) tenía como fecha de expiración este martes 21 de abril, pero que, al no haberse completado todas las tareas de reconstrucción, la administración consideró que era crucial evitar que las protecciones legales caducaran en este momento.

El gobernador DeSantis extendió el estado de emergencia por 60 días desde el pasado martes @GovRonDeSantis

De acuerdo con la justificación presentada en el comunicado, la extensión es esencial porque tanto los esfuerzos de recuperación en curso como los ciudadanos afectados por este desastre requieren del apoyo ininterrumpido del Estado Por ese motivo, se renovaron todas las provisiones de la orden original y sus enmiendas por un período adicional de 60 días a partir de la firma del gobernador.

Nuevos riesgos para Florida con el inicio de la temporada de incendios

Mientras el norte del estado trabaja en la restauración de los daños por tornados, el entorno de seguridad en Florida enfrenta nuevas amenazas.

Según informó First Coast News, se emitieron recientemente diversas advertencias sobre un empeoramiento en la temporada de incendios forestales.

Florida se mantiene alerta ante posibles desastres naturales nuevos y a la temporada de incendios Edición Canva

Dentro del marco de la ley de gestión de emergencias de Florida y la Constitución estatal, DeSantis confirmó todas las disposiciones previas, lo que permite a las agencias mantener su capacidad de respuesta operativa en el estado.

Esta continuidad busca coordinar los recursos locales en un contexto de alerta por la actual temporada de incendios que impacta en la región.