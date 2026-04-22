Estado de emergencia en Florida: DeSantis extiende una orden ejecutiva por desastres naturales
La prolongación de la medida se debe a los daños causados por tornados y tormentas severas registrados en 2024
- 3 minutos de lectura'
Pese a ya no estar en una alerta por clima severo, el norte de Florida se mantendrá bajo la supervisión directa del gobierno estatal durante los próximos dos meses. Esto debido a que el pasado martes 21 de abril, Ron DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-91, un decreto que asegura que los recursos y la asistencia legal del estado fluyan hacia las comunidades que aún sufren las secuelas de fenómenos meteorológicos extremos de 2024.
Los motivos principales por los que el norte de Florida se mantiene en estado de emergencia
La medida es una continuación de un proceso legal que comenzó en 2024. De acuerdo con la oficina del gobernador, la Orden Ejecutiva 24-94, emitida originalmente el 10 de mayo, declaró en primera instancia la emergencia para doce condados ubicados en el norte de Florida.
En aquel momento, la región fue azotada por tormentas eléctricas intensas, lo que rápidamente generó múltiples tornados y ráfagas de viento de gran escala que afectaron a la población.
Según señala la documentación oficial, la magnitud del desastre obligó a una rápida ampliación de la zona de cobertura. Tan solo tres días después de esa primera declaración de alerta, el 13 de mayo de 2024, se emitió la Orden Ejecutiva 24-95, en la cual se sumó a otros tres condados del norte de Florida al estado de emergencia.
Las áreas afectadas todavía se encuentran en una fase activa de recuperación debido al daño causado por el clima severo.
Los plazos del estado de emergencia que extendió DeSantis en Florida
El gobierno estatal informó que el estado de emergencia previo (establecido por la Orden Ejecutiva 26-34) tenía como fecha de expiración este martes 21 de abril, pero que, al no haberse completado todas las tareas de reconstrucción, la administración consideró que era crucial evitar que las protecciones legales caducaran en este momento.
De acuerdo con la justificación presentada en el comunicado, la extensión es esencial porque tanto los esfuerzos de recuperación en curso como los ciudadanos afectados por este desastre requieren del apoyo ininterrumpido del Estado Por ese motivo, se renovaron todas las provisiones de la orden original y sus enmiendas por un período adicional de 60 días a partir de la firma del gobernador.
Nuevos riesgos para Florida con el inicio de la temporada de incendios
Mientras el norte del estado trabaja en la restauración de los daños por tornados, el entorno de seguridad en Florida enfrenta nuevas amenazas.
Según informó First Coast News, se emitieron recientemente diversas advertencias sobre un empeoramiento en la temporada de incendios forestales.
Dentro del marco de la ley de gestión de emergencias de Florida y la Constitución estatal, DeSantis confirmó todas las disposiciones previas, lo que permite a las agencias mantener su capacidad de respuesta operativa en el estado.
Esta continuidad busca coordinar los recursos locales en un contexto de alerta por la actual temporada de incendios que impacta en la región.
Otras noticias de Ron DeSantis
En vivo. Noticias de Florida hoy: DeSantis firmó una ley que impacta en las familias con niños
En Florida. La ley HB 1103 firmada por DeSantis que da poder a los alcaldes ante embarcaciones marítimas
En Florida. DeSantis firmó dos leyes que entran en vigor el 1° de julio: taxis aéreos y control marítimo
- 1
Lorena Paola: trabaja en dos obras, tiene OnlyFans y se reencontró con su primer amor
- 2
Desplazan a dos jefes de la ARCA que investigaban un fraude millonario en el Sindicato de Camioneros
- 3
El diezmo de Adorni, el faltazo de Villarruel y los gestos de Kicillof en la misa por Francisco en Luján
- 4
Internaron a un adolescente de 13 años vinculado a un grupo que glorifica masacres escolares