Firmadas por Ron DeSantis: las leyes de Florida que comenzarán a regir en Año Nuevo

Con el inicio de 2026, en Florida comenzarán a regir distintas leyes. De acuerdo con el calendario legislativo del Estado del Sol, algunas normas están dispuestas para entrar en vigor el 1° de enero, por lo que se aplicarán oficialmente desde Año Nuevo. Firmadas por Ron DeSantis, regulan temas que van desde condiciones del cuidado de salud para los pacientes hasta un marco normativo en los seguros para mascotas.

SB 158: regula los costos sobre exámenes de cáncer de mama en Florida

De acuerdo con lo que establece el texto de la ley, la SB 158 elimina ciertos requisitos para pacientes en exámenes de detección y diagnóstico de cáncer de mama bajo un programa de seguro grupal estatal.

La SB 158 prohíbe exigencias de costo compartido en exámenes para detección de cáncer de mama en Florida HOSPITAL LA LUZ - HOSPITAL LA LUZ

La norma indica que cualquier programa cubierto bajo el programa de Florida tiene prohibido imponer exigencias de costo compartido para la cobertura de exámenes mamarios, diagnósticos o suplementarios.

HB 655: cambia los seguros para mascotas en Florida

A partir del 1° de enero de 2026, la HB 655 establece un marco regulatorio para los seguros de mascotas en el Estado del Sol. Algunos de los puntos clave de la ley que promulgó DeSantis son:

Estos contratos quedan enmarcados en la categoría de “seguros de propiedad” .

. Aseguradoras deben tomar las definiciones estatutarias de los términos “condición preexistente“, ”período de espera”, “condición crónica” y “trastorno hereditario”.

de los términos “condición preexistente“, ”período de espera”, “condición crónica” y “trastorno hereditario”. Las empresas no pueden solicitar la participación en un programa de bienestar como requisito para entregar un seguro y los clientes tienen 30 días para solicitar un reembolso completo.

para entregar un seguro y los clientes tienen 30 días para solicitar un reembolso completo. Empresas deben comunicar detalladamente exclusiones, limitaciones u otras condiciones antes de firmar una póliza.

antes de firmar una póliza. Los períodos de espera para enfermedades o condiciones ortopédicas quedan fijados en un plazo máximo de 30 días.

La ley HB 655 de Florida, firmada por Ron DeSantis, afecta a los seguros para mascotas Archivo

SB 1808 de Florida: reembolsos en sobrepagos para pacientes

La ley se enfoca en establecer condiciones claras para que los profesionales y las instituciones de cuidado de salud realicen la devolución de estos montos. Además de establecer los plazos en los que se debe completar el pago y una definición formal, la SB 1808 marca las sanciones para quienes no cumplan.

Los puntos clave de la norma de Florida son los siguientes:

Licenciatarios de instalaciones de atención médica y profesionales de la salud deben realizar el reembolso en un plazo de 30 días desde que se establezca que se concretó el sobrepago.

desde que se establezca que se concretó el sobrepago. La definición de “presentar cargos para reembolso” implica a cualquier reclamo que se realice a un programa patrocinado por el gobierno o asegurador de salud privado.

implica a cualquier reclamo que se realice a un programa patrocinado por el gobierno o asegurador de salud privado. Centros de salud que no cumplan con la norma están expuestos a multas administrativas, mientras que médicos pueden sufrir acciones disciplinarias como penalidad.

Las leyes de Florida que entran en vigor en Año Nuevo 2026 obtuvieron la firma de DeSantis AP Foto/Alex Brandon

La ley de Florida aprobada en 2024 que entró en vigor a fines de 2025

La HB 3 obtuvo su aprobación en 2024 y consiguió la firma del gobernador DeSantis, pero su aplicación se atrasó por una disputa judicial. La norma regula el acceso de menores a redes sociales y recibió una demanda por presuntamente vulnerar los derechos de la Primera Enmienda.

En primera instancia, el juez federal Mark Walker determinó la suspensión temporaria de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo. Sin embargo, el 25 de noviembre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito falló para que la ley se restablezca mientras se analiza el argumento de la demanda.