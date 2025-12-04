Malas noticias para migrantes en Florida: Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales”

Ron DeSantis extendió la emergencia migratoria en Florida, que permanece vigente desde hace casi tres años. El gobernador republicano insistió en que el Estado Soleado continúa bajo presión por el ingreso de extranjeros sin autorización, argumento que utilizó para justificar este nuevo decreto que amplía facultades extraordinarias.

Qué significa la extensión de la emergencia migratoria en Florida

El documento firmado el 25 de noviembre de 2025 renovó por 60 días la emergencia declarada en enero de 2023. En ese texto, DeSantis afirmó que un “gran número de extranjeros ilegales” permanece en Florida y que los esfuerzos de deportación seguirán en curso.

El nuevo decreto se justificó porque la Orden Ejecutiva 23-03 expiraba el 28 de noviembre de 2025, y su inmediata renovación fue indispensable para sostener las facultades especiales y la utilización extraordinaria de recursos estatales Facebook Governor Ron DeSantis

La orden ejecutiva, cuya copia difundió la Oficina del Gobernador, ratificó que el Estado necesita mantener la coordinación y la utilización extraordinaria de recursos.

La extensión confirmó también que el decreto previo —la “Orden Ejecutiva 23-03″— expiraba el 28 de noviembre de 2025 y que su renovación era indispensable para sostener las facultades especiales concedidas al Ejecutivo.

De esta forma, la emergencia se aprobó con vigencia inmediata y habilitó al gobierno a conservar mecanismos excepcionales que ya generaron controversia en todo el estado.

Las consecuencias de la emergencia migratoria en Florida

Un análisis de Miami Herald destacó que, bajo el paraguas de esta situación extraordinaria, la División de Manejo de Emergencias anuló 25 normas y leyes estatales en los últimos tres años. Muchas de ellas pertenecían a ámbitos clave del control administrativo.

Lo que quedó temporalmente sin efecto incluyó:

Obligaciones para los encargados de seleccionar contratistas de declarar por escrito la ausencia de conflictos de interés.

Requisitos de verificación de antecedentes para quienes trabajaran como oficiales correccionales.

Normas que obligaban a comunicar públicamente compras de agencias estatales.

Protocolos de negociación competitiva para garantizar que los proveedores fueran los más calificados.

La obligación de publicar licitaciones para permitir la participación de interesados.

Procesos adicionales de competencia para contratos superiores a US$35.000.

Exigencias de supervisión obligatoria en contratos que superaran los US$5 millones.

Reglas para ambulancias aéreas estatales que debían cumplir con estándares básicos.

Permisos requeridos para instalar baños portátiles.

La prohibición de que altos funcionarios cobraran horas extra con fondos públicos.

Miami Herald mencionó también que los vacíos legales permitieron diseñar y operar el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” mediante contratos de emergencia otorgados a compañías con vínculos políticos.

Según la investigación citada, al menos tres de las empresas asociadas aportaron dinero a DeSantis o al Partido Republicano estatal. Estos acuerdos sin licitación se convirtieron en muestra de un esquema paralelo que, de acuerdo con críticos, escapó a los mecanismos tradicionales de supervisión.

Legisladores demócratas buscan ponerle límites al poder de DeSantis en Florida

Ante el avance sostenido del Ejecutivo, un grupo de legisladores demócratas presentó un paquete de proyectos que busca restringir la autoridad del gobernador republicano.

Un grupo de legisladores demócratas presentó un paquete de proyectos que busca imponer un límite de un año a cualquier declaración de emergencia futura y clausurar de inmediato la emergencia migratoria vigente Good Government Group

Las iniciativas aspiran a clausurar de inmediato la emergencia migratoria vigente, imponer un límite de un año a cualquier declaración futura —salvo por una autorización ampliada de la Legislatura— y crear un registro público de personas detenidas, según detalló Fox 29.

Las propuestas, que ingresarán a comisiones cuando la Legislatura retome su actividad, representan el primer intento formal en meses por acotar el alcance de las órdenes ejecutivas.

No obstante, el liderazgo republicano no mostró señales de apoyar la iniciativa, según explicaron desde Fox 29. Varios dirigentes del partido mantuvieron una defensa cauta del equilibrio de poderes, aunque sin criticar directamente al gobernador.

Entre ellos, el expresidente de la Cámara y actual candidato a la gobernación, Paul Renner, sugirió evaluar la normativa general que rige los estados de emergencia.

En su interpretación, un futuro mandatario podría invocar un “estado de emergencia climática” o un “estado de crisis por armas” para tomar decisiones unilaterales, motivo por el cual consideró que el debate sobre los límites del Ejecutivo debía mantenerse abierto. Sin embargo, evitó cuestionar la emergencia migratoria vigente.