Trabajo urgente en el Aeropuerto de Miami: vacantes con salarios de US$158.000 hasta el 31 de marzo

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) publicó nuevas ofertas de trabajo para sumar personal en distintas áreas de operación y mantenimiento. La convocatoria, difundida en redes sociales y disponible en el portal de empleos del condado Miami-Dade, incluye puestos con escalas salariales definidas y acceso a beneficios.

Qué vacantes ofrece el Aeropuerto de Miami y cuánto pagan

Cada oferta de empleo tiene su fecha límite de postulación, por lo que los interesados deberán estar atentos. Para aplicar, se deberá ingresar al portal oficial del condado de Miami-Dade y seguir los pasos.

El Departamento de Aviación de Miami-Dade tiene actualmente varias vacantes abiertas para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) International Airport Review - International Airport Review

Las vacantes disponibles actualmente son:

Construction Manager 3 (Aviation) - US$91.106 - US$158.277 anuales : entre los requisitos se solicita título de bachiller (Bachelor’s) en Ingeniería, Arquitectura o Construcción y siete años de experiencia en diseño o gestión de proyectos. La fecha límite de postulación es el 31 de marzo .

: entre los requisitos se solicita título de bachiller (Bachelor’s) en Ingeniería, Arquitectura o Construcción y siete años de experiencia en diseño o gestión de proyectos. . Construction Manager 2 (Aviation) - US$82.113 - US$143.190 anuales : título de bachiller en Arquitectura, Ingeniería o Construcción y cinco años de experiencia en diseño o gestión de construcción. La fecha límite de postulación es el 26 de marzo .

: título de bachiller en Arquitectura, Ingeniería o Construcción y cinco años de experiencia en diseño o gestión de construcción. . Plumber Supervisor (Aviation) - US$73.634 - US$112.169 anuales : diploma de secundaria o GED, Certificado de Maestro Plomero de Miami-Dade y dos años de experiencia como licenciado. Debe poder trabajar turnos rotativos, noches y feriados. La fecha límite de postulación es el 30 de marzo .

: diploma de secundaria o GED, Certificado de Maestro Plomero de Miami-Dade y dos años de experiencia como licenciado. Debe poder trabajar turnos rotativos, noches y feriados. . Airport Plant Mechanic - US$60.746 - US$93.046 anuales : diploma de secundaria o GED y tres años de experiencia en instalación y reparación de generadores portátiles y equipos diésel. Es indispensable poseer una licencia de conducir válida. La fecha límite de postulación es el 26 de marzo .

: diploma de secundaria o GED y tres años de experiencia en instalación y reparación de generadores portátiles y equipos diésel. Es indispensable poseer una licencia de conducir válida. . Technical Services Planner/Scheduler (Aviation) - US$56.984 - US$101.050 anuales : título de bachiller y dos años de experiencia en planificación de trabajo para instalaciones industriales grandes. La experiencia laboral adicional puede sustituir la educación año por año. La fecha límite de postulación es el 30 de marzo .

: título de bachiller y dos años de experiencia en planificación de trabajo para instalaciones industriales grandes. La experiencia laboral adicional puede sustituir la educación año por año. . Airport Accountant 1 (Aviation) - US$46.585 - US$82.113 anuales : título de bachiller en Contabilidad, o un título con nueve créditos en contabilidad, o cuatro años de experiencia previa en contabilidad. La fecha límite de postulación es el 25 de marzo .

: título de bachiller en Contabilidad, o un título con nueve créditos en contabilidad, o cuatro años de experiencia previa en contabilidad. . Airport Operations Agent (GAA) - US$42.678 - US$74.336 anuales : esta posición es para empleados actuales del Condado de Miami-Dade con estatus permanente y un año de servicio continuo en clasificaciones específicas de aviación. La fecha límite de postulación es el 30 de marzo .

: esta posición es para empleados actuales del Condado de Miami-Dade con estatus permanente y un año de servicio continuo en clasificaciones específicas de aviación. . Airport Architectural Drafter - US$41.518 - US$68.354 anuales: diploma de secundaria y tres años de experiencia en dibujo técnico, incluye al menos un año de uso de AutoCAD. Cursos de arquitectura o ingeniería pueden sustituir parte de la experiencia técnica, pero no la de AutoCADD. La fecha límite de postulación es el 3 de abril.

Los puestos para Aviation IT Sr Software Developer y Airport APM Technician ya no se encuentran disponibles en el portal de empleo del Condado de Miami-Dade.

Estas son las vacantes disponibles, hasta el momento, en el Aeropuerto de Miami X @iflymia

Qué beneficios ofrecen los empleos en el aeropuerto de Miami

El Aeropuerto de Miami destacó en sus redes sociales diversos beneficios para cada vacante disponible:

Vacaciones pagas

Licencias por enfermedad

Feriados oficiales del condado

Permiso parental remunerado

Seguro médico

Opciones de ahorro para la jubilación

Esquema de reintegro del 50% de la matrícula educativa, orientado a empleados que quieran continuar estudios o capacitarse mientras trabajan

A eso se suman programas internos de bienestar, desarrollo profesional y descuentos para trabajadores.

El Condado de Miami-Dade ofrece un paquete de beneficios que va más allá del salario, diseñado para apoyar el bienestar y el crecimiento de sus empleados MIA

Cómo postularse para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Miami

Para aplicar a cualquiera de estas vacantes, el primer paso es crear un perfil en el sistema de empleos del Condado de Miami-Dade.

El registro se realiza en línea y es obligatorio tanto para candidatos nuevos como para algunas personas que ya hayan usado plataformas anteriores.

Durante la inscripción, el sistema solicita datos personales básicos, entre ellos:

Nombre

Dirección

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Una vez creado el perfil, el candidato puede buscar vacantes por categoría o directamente por número de anuncio, también identificado como Job ID.

Es importante tener en cuenta que se debe enviar una solicitud individual por cada puesto al que se quiera aplicar.

Quienes avancen en un proceso de contratación para el Departamento de Aviación de Miami-Dade deberán superar controles adicionales por tratarse de un entorno aeroportuario.

Entre ellos se incluye una revisión de antecedentes, verificación laboral previa y registro de huellas dactilares.