¿Freno al ICE? La propuesta de los republicanos en el Senado para poner fin al cierre de gobierno

Los senadores republicanos presentaron una propuesta el martes para restablecer la financiación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que incluye restricciones a ciertas operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los demócratas rechazaron el proyecto, pero anticiparon una contrapropuesta.

La propuesta republicana que limitaría operaciones del ICE

Mientras el cierre del gobierno obstaculiza el funcionamiento normal de los aeropuertos de EE.UU., los legisladores trabajan contrarreloj.

En los últimos días, algunos empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se ausentaron de sus empleos al no recibir el pago de sus salarios por la falta de acuerdo.

El presidente Donald Trump desplegó agentes del ICE en los aeropuertos ante la ausencia de empleados de la TSA AFP

Filas colapsadas y demoras en los viajes dominaron el escenario en medio de la ajetreada temporada de viajes. En este contexto, los senadores republicanos se reunieron el lunes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para evaluar una propuesta que devolvería el financiamiento al DHS, pero impondría ciertas restricciones.

La principal medida implica que tanto la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recibirían financiación. Sin embargo, no podría destinarse a las operaciones de control migratorio.

“Lo único que puedo decir es que las conversaciones han sido muy positivas y productivas, y esperemos que vayan en la dirección correcta”, expresó el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, citado por Chron.

Las restricciones al ICE que impondría la nueva propuesta de los demócratas

Una de las principales restricciones consiste en que los agentes de la CBP y HSI deberían limitarse a sus funciones tradicionales. De este modo, no podrían ser desplegados en redadas de inmigración en zonas urbanas.

A su vez, la propuesta requeriría que los agentes lleven cámaras corporales e identificación. Otra exigencia clave de los demócratas es que los oficiales del ICE no lleven mascarillas, algo que ya se cumple en los aeropuertos.

La propuesta de los republicanos del Senado devolvería la financiación al DHS pero retendría US$5500 millones destinados a las operaciones de deportación del ICE Flickr/ICE - Flickr/ICE

Desde su lugar, Thune especificó que la propuesta republicana financiaría el 94% del presupuesto del DHS, pero retendría 5500 millones de dólares destinados al brazo de deportación del ICE.

“Tenemos que controlar al ICE y detener la violencia. Necesitamos una reforma", manifestó el senador demócrata Chuck Schumer, en una conferencia de prensa en el Capitolio, según informó CBS News.

Qué sucederá en el Senado con la propuesta para poner fin al cierre de gobierno

Luego de las negociaciones del lunes, los republicanos enviaron la propuesta formal el martes. En primera instancia, los demócratas rechazaron el proyecto, pero aseguraron que continúan en negociaciones.

Según Schumer, el texto “no incluye ninguna reforma” a la agencia de inmigración. El senador añadió que las negociaciones continúan y adelantó: “Les enviaremos una contrapropuesta, y les puedo asegurar que contendrá reformas significativas”.

El fin de semana, Trump profundizó el desacuerdo entre los legisladores al exigir a los republicanos que se abstengan de aprobar una reforma.

Según sus declaraciones, deberían vincular la financiación del DHS con la Ley SAVE America. Esta exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar e identificación con foto para emitir el sufragio.

Las críticas del líder de la minoría del Senado a la gestión de Trump sobre la TSA y la guerra

El martes, desde la Casa Blanca, el presidente declaró que los demócratas “rompieron el acuerdo” al que presuntamente habían llegado.

El año pasado, los republicanos utilizaron el acuerdo sobre el presupuesto para aprobar la Ley “One Big Beautiful Bill”. Pese a las intenciones de Trump de usar el mismo procedimiento para aprobar la Ley SAVE, la estrategia parece no tener sustento debido a que dentro del Partido Republicano existe oposición al proyecto.

“Es difícil imaginar cómo podría aprobarse la Ley SAVE America mediante la reconciliación. Y con ‘difícil’ me refiero a ‘prácticamente imposible’”, escribió el senador de Utah, el republicano Mike Lee, en una publicación en X el martes.

Por el momento, las filas en los aeropuertos continúan extendiéndose y los empleados de TSA no han recibido sus pagos debido al cierre del gobierno.