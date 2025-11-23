Florida: los errores que pueden activar un llamado del DHS, incluso si tienes green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detalla que existen ciertos errores que pueden desatar un llamado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para migrantes de Florida o de cualquier otro estado de EE.UU. Se trata de comportamientos que desde la agencia federal pueden entender como una intención de abandonar la condición y el beneficio que otorga la green card.

Los errores que se deben evitar para no perder la residencia

El Uscis enumera en su sitio web algunas fallas que podrían cometer los migrantes. Cada una de las acciones es aplicable para quienes posean la green card en el Estado del Sol o a nivel federal.

Mudarse a otro país con intenciones de quedarse permanente allí es uno de los motivos por los que el Uscis puede eliminar la Green Card de un migrante Freepik

Si una persona con residencia permanente realiza alguno de los siguientes comportamientos, las autoridades migratorias pueden considerarlos como evidencia de un posible ‘abandono intencional’ de su estatus.

Mudarse hacia otro país con intenciones de vivir allí de forma permanente .

. Identificarse como un “no inmigrante” en sus declaraciones de impuestos federales.

en sus declaraciones de impuestos federales. Permanecer fuera de EE.UU. durante un período prolongado, a menos que sea por una ausencia temporal.

En este último caso, la única forma que tiene el extranjero de comprobar que su estadía en el exterior no será permanente es presentar documentos que comprueben el motivo de su viaje, cuánto tiempo planificaba estar ausente en el país norteamericano o cualquier otra circunstancia u evento que pueda haber prolongado su permanencia allí.

El documento que ayuda a proteger la green card

Un consejo de la agencia migratoria en estas situaciones es obtener un permiso de reingreso antes de salir del país o conseguir una visa de residente que retorna (SB-1) de un consulado estadounidense mientras está en el extranjero. Ambos documentos pueden servir para demostrar que solo planificaba una ausencia temporal.

Si un residente permanente en EE.UU. viaja al extranjero, según el Uscis, es importante que pida previamente un permiso de reingreso Freepik

Motivos suficientes para revocar una green card, según el Uscis

De acuerdo con la entidad federal, cabe la posibilidad de que las autoridades le quiten a una persona su tarjeta de residente permanente, siempre y cuando lo consideren pertinente.

El primer motivo es si durante los primeros cinco años desde que obtuvo el beneficio, el Uscis determina que el migrante, a pesar de poseer la green card, no era elegible para obtener la residencia permanente al momento en el que aprobó su solicitud de ajuste de estatus.

Un migrante que pierde su estatus como residente permanente vuelve a quedar expuesto a una posible deportación en Estados Unidos Freepik - Freepik

Por otro lado, si el servicio concluye que la persona tampoco puede ser elegible bajo ninguna otra disposición de la ley, puede eliminar la condición de residente permanente del extranjero.

En caso de que se llegue a esa instancia, la persona perderá la titularidad de su tarjeta y quedará expuesta a una posible deportación.

Qué sucede después de una eliminación del estatus de residente, según el Uscis

Si el migrante perdió su tarjeta de residente permanente porque se le ordenó una remoción en EE.UU., inmediatamente el DHS deberá informar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre su cambio de estatus.

El DHS deberá informar al IRS sobre el cambio de estatus de un migrante que pierde la Green Card por abandono o remoción CBP

Al tiempo, bajo la sección 6039G (d)(3) del Código de Impuestos Internos, el reporte también deberá darse cuando la persona pierde su estatus por “abandonarlo” y entregar su green card a las autoridades.