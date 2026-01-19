Hasta cuándo continúa la ola de frío en Orlando y Miami tras la caída de nieve en Florida

La ola de frío en Florida llegó para quedarse por unos días más. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se mantiene una “alerta de congelamiento” y clima frío en algunos condados como Orange y Volusia.

El efecto de la ola de frío en Florida

que giran alrededor de otra onda baja superior sobre la Bahía de Hudson, detalló el NWS. Dicho fenómeno produce un flujo de aire frío proveniente del oeste, por lo que se recomienda a los residentes de estos condados proteger sus tuberías, plantas y mascotas.

Orange, Flager y Sumter son algunos de los condados con advertencia de congelamiento en Florida Danielle Brahier� - Danielle Brahier�

En el último informe del NWS, se confirmaron las alertas por congelamiento en parte del sur de Georgia hasta el norte y sur de Florida. Los condados más afectados en el Estado del Sol son:

Flager

Sumter

Hendry

Glades

Lake

Orange

Seminole

Osceola

Volusia

Cómo se mantiene el clima en Orlando y Miami

En Florida Central se encuentra bajo avisos de clima frío. En Orlando, las temperaturas máximas se sitúan entre los 58 °F (14,4 °C), por debajo del promedio normal de 72 °F (22,2 °C). Las mínimas podrían caer hasta los 30°F (-1,1°C).

En Orlando, las mínimas podrían caer hasta los 30°F (-1,1°C) Unsplash

En Miami, por su parte, se mantiene un clima moderado en comparación con el norte del estado. De acuerdo con The Weather Channel, se espera una máxima de 68 °F (20 °C) con cielo parcialmente nublado y una mínima de 53,6 °F (12 °C).

¿Hay alerta por nevadas en Florida?

The Weather Channel confirmó que existen “alertas de tiempo invernal” que incluyen una pequeña porción del extremo norte de Florida. No obstante, para la mayor parte del norte y centro del estado, las advertencias no son por nieve, sino por congelamiento o avisos de clima.

La mayor parte de las alertas en los condados de Florida son por congelamiento y no por nevadas X @AaronRigsbyOSC

El NWS, por su parte, estima que el riesgo de nevada es mucho mayor en las afueras de Florida. Sobre todo en estas zonas:

Grandes Lagos y Medio Oeste: la agencia emitió alertas por fuertes nevadas y chubascos de nieve por efecto lago, con acumulaciones probables de 8 a 12 pulgadas.

la agencia emitió alertas por y chubascos de nieve por efecto lago, con acumulaciones probables de Georgia y Alabama: Se han emitido advertencias de tormenta invernal (Winter Storm Warnings) para el centro de Georgia, donde se esperan entre 1 y 3 pulgadas de nieve.

Hasta cuándo se mantiene la ola de frío en Florida

El equipo de FOX 35 Storm prevé que exista un calentamiento gradual hacia mediados de la semana. En ese sentido, para el miércoles 21 de enero, se espera que las temperaturas suban a los 60 °F (15,5 °C).

Para el fin de semana, el clima se volverá aún más cálido. Para el viernes y sábado, se pronostican máximas de hasta 80 °F (26,6 °C).

A partir del miércoles 21 de enero, las temperaturas se incrementan hasta los 60°F (15,5°C) Associated Press

En ciudades como Miami, el ascenso será mucho más rápido. Tras contar con una máxima de 68 °F (20 °C) el 19 de enero, el martes y miércoles ya se esperan máximas de 75,2 °F (24 °C). El punto más cálido será el domingo 25, con una temperatura máxima de 84,2 °F (29 °C).