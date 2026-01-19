Vórtice polar en Estados Unidos, hoy: así avanza la nieve y la ola de frío en vivo

Estados Unidos atraviesa este lunes 19 de enero un clima marcado por la influencia directa de un vórtice polar. El ingreso sostenido de aire de origen ártico desde Canadá genera temperaturas muy por debajo de lo normal, nevadas persistentes en amplias regiones y advertencias por congelamiento que alcanzan incluso al sur de ese país.

Temperaturas extremas en el centro y este de EE.UU. debido al vórtice polar

El proceso del vórtice polar, que no corresponde a una tormenta puntual, sino a una dinámica atmosférica de gran escala, explica la magnitud del descenso térmico que se registra en buena parte del territorio estadounidense.

El ingreso de un frente frío ártico marca un descenso de las temperaturas en el territorio estadounidense NWS

“Esto parece reabastecer el aire frío del oeste de Canadá, antes de dirigirse al sureste, hacia el centro norte de EE.UU. y, finalmente, al noreste en la cuarta semana de enero”, explicó el climatólogo de AEM, Judah Cohen, en un correo electrónico a USA TODAY.

Las temperaturas máximas en el Medio oeste se mantienen por debajo del promedio climatológico para mediados de enero, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Este descenso sostenido limita la recuperación térmica diurna y prolonga las condiciones de frío intenso.

En ciudades como Chicago, los pronósticos marcan máximas de 0°F (-18°C) para este lunes, con un leve repunte en el transcurso de la semana. Este comportamiento no solo impacta en la sensación térmica, sino también en la duración del hielo y la nieve acumulada, especialmente en áreas urbanas y corredores de transporte.

En contraste, el oeste de EE.UU. experimenta un patrón diferente. Una cresta de alta presión en niveles superiores favorece temperaturas por encima de lo habitual durante la semana, lo que genera una marcada diferencia térmica entre ambas mitades del país norteamericano.

El mapa meteorológico del NWS muestra las alertas por las intensas nevadas que marcarán el clima este lunes en EE.UU. NWS

Avance de la nieve en EE.UU.: zonas con mayores acumulaciones

El desplazamiento del aire ártico sobre superficies de agua relativamente más templadas impulsa episodios de nieve por efecto lago en la región de los Grandes Lagos. Este mecanismo favorece nevadas continuas y localmente intensas en las áreas ubicadas a sotavento, donde las acumulaciones generales podrían alcanzar entre ocho y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros) hacia la mañana del miércoles.

En algunos puntos específicos, las cantidades de nieve podrían superar esos valores, según la persistencia del flujo frío y la dirección del viento. Estas condiciones reducen la visibilidad y dificultan los traslados, especialmente en rutas secundarias y zonas rurales.

Además del efecto lago, se espera que nuevas perturbaciones atmosféricas generen chubascos de nieve en las Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior a partir del martes. Estos sistemas, aunque de rápido desplazamiento, refuerzan la continuidad de las precipitaciones invernales en una región ya afectada por temperaturas extremas.

En el sur de EE.UU., la mayoría de los sistemas se mantendrán débiles y tenderán a desplazarse rápidamente hacia el océano. Sin embargo, los especialistas advierten que pequeñas variaciones en la trayectoria podrían acercar la nieve a sectores de la costa atlántica.

“Estamos preparados para ver un vórtice polar ártico potencialmente histórico que se extenderá por Norteamérica hasta fines de enero”, señaló el meteorólogo Ryan Maue de Weather Trader a USA TODAY.

Hoy, lunes 19 de enero, EE.UU. enfrenta los efectos de un vórtice polar "estirado" que canaliza aire gélido desde Canadá NWS

Qué es el vórtice polar y por qué afecta a Estados Unidos

El vórtice polar es una extensa área de baja presión y aire extremadamente frío que se ubica en la atmósfera superior sobre los polos. Se trata de una estructura permanente, presente durante todo el año, aunque su intensidad varía según la estación. En el invierno boreal, el contraste térmico entre el Ártico y las latitudes medias refuerza su circulación.

Cuando este sistema se mantiene fuerte y compacto, el aire frío permanece confinado cerca del polo. Sin embargo, cuando se debilita o adopta una forma alargada, puede desplazarse hacia el sur. Este “estiramiento” es el que permite que masas de aire ártico avancen sobre el territorio estadounidense.

“Este tramo es el que trae temperaturas por debajo de lo normal al este de EE. UU.”, aseguró Cohen.

Aunque el vórtice polar no es una tormenta en sí misma, su alteración crea el entorno propicio para múltiples eventos de frío y nieve. La actual irrupción es considerada por los especialistas como la primera de dos etapas previstas para finales de enero.

“Esta primera ola parece ser el aperitivo, y el plato fuerte llegará la semana siguiente”, señaló Cohen. “Creo que existe la posibilidad de que la segunda ola de aire frío sea más extrema”, agregó.