El mapa con las temperaturas en Florida: cómo impacta la ola de frío polar que acecha al resto de EE.UU.

Florida presenta un escenario climático muy diferente del que domina buena parte de Estados Unidos, donde una irrupción de aire ártico se aproxima con fuerza y amenaza con dejar temperaturas mínimas y nevadas significativas. En este contexto, el Estado Soleado mantiene en condiciones más templadas y estables.

Clima en Tallahassee: lluvias persistentes y temperaturas moderadas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) Tallahassee explicó que un extenso sistema de lluvias avanza desde Louisiana hacia el norte del golfo. Aunque la atmósfera todavía luce seca en altura, la humedad aumentará con rapidez hasta permitir que las precipitaciones se propaguen de oeste a este.

El NWS de Tallahassee pronosticó un extenso sistema de lluvias que avanzará desde el golfo NWS

Ese manto de nubes y agua mantendrá las temperaturas vespertinas en valores bastante contenidos, mayormente entre los 50°F (10°C) y los 60°F (15°C) en gran parte del interior, mientras que en la franja del Big Bend podrán ascender a rangos cercanos a los 70°F (21°C).

El organismo detalló que a partir del viernes, un área de baja presión se acercará desde el golfo y reforzará la inestabilidad, con la probabilidad de que se desarrollen algunas tormentas aisladas sobre las zonas costeras. La combinación de humedad abundante, vientos favorables en altura y una secuencia de perturbaciones incrementará las precipitaciones entre sábado y domingo.

Aunque esta región de Florida está más cerca del polo que el resto del estado, el NWS indicó que la masa de aire frío que dominará Estados Unidos no ingresará plenamente hasta después del lunes.

Clima en Jacksonville: entre el frío de Georgia y el calor del centro de Florida

El análisis de la oficina de Jacksonville mostró un escenario muy diferente. Allí, las primeras horas de este jueves mostraron restos de heladas aisladas sobre el sureste de Georgia, pero ese enfriamiento se disipará rápidamente con la salida del sol. La tarde, en cambio, presentará un aumento en la nubosidad y las primeras precipitaciones avanzarán desde el norte hacia la frontera con Florida.

En sus proyecciones, el NWS de Jacksonville advirtió que entre viernes y domingo, la franja norte del estado recibirá varios pulsos de humedad provenientes del golfo. Durante el sábado por la tarde y la madrugada del domingo, ese aporte impulsará lluvias abundantes.

La llegada del aire frío será más notoria aquí que en el centro y sur de Florida. El Servicio Meteorológico anticipó que, detrás del frente, las mínimas del martes y miércoles podrían caer a los 35°F (2°C), con formación de escarcha en áreas rurales.

Clima en Tampa Bay: humedad, lluvias de fin de semana y un descenso de temperaturas más suave

Más al sur, la oficina de Tampa Bay describió un panorama menos extremo y más vinculado a la evolución del frente estacionado sobre el sur de Florida y los sistemas que se desplazan desde el golfo. El pronóstico indicó que la jornada comenzará fresca, con temperaturas en los 40°F (4°C) y 50°F (10°C), pero que rápidamente ascenderán hacia los 70°F (21°C) y 80°F (26°C) bajo intervalos de sol y nubes.

Tras el paso de un frente más robusto el lunes, la caída térmica en Tampa Bay será moderada, con mínimas que volverán a los 40°F (4°C) y 50°F (10°C) y máximas que se ubicarán entre los 60°F (15°C) y 70°F (21°C)

La región experimentará un aumento gradual de la humedad. Esa transición multiplicará las chances de lluvia durante el fin de semana, impulsada por algunas perturbaciones que circularán desde el golfo hacia el interior de la península. Según el NWS, el domingo será el punto culminante de esta etapa húmeda y el lunes marcará un cambio abrupto, cuando un frente más robusto empuje el aire fresco y seque la atmósfera.

Tras el paso del sistema, la caída térmica será moderada: las mínimas volverán a los 40°F (4°C) y 50°F (10°C) en sectores del interior, mientras que las máximas se ubicarán en los 60°F (15°C) y 70°F (21°C), un comportamiento más suave que el previsto para el norte del estado.

Clima en Miami: calor sostenido y un frente frío que llegará debilitado

El sur del estado presenta, otra vez, la realidad más contrastante con el panorama de Estados Unidos. La oficina del NWS en Miami detalló que se mantendrá un ambiente seco y estable. La influencia de una cresta en altura sobre el Caribe favorecerá una sucesión de días cálidos con picos entre 85°F (29°C) y 88°F (31°C), muy por encima de los registros previstos para el resto del país norteamericano.

El sur de Florida presenta el mayor contraste con el resto, donde un área de alta presión consolidada y un flujo desde el Caribe mantendrán un ambiente cálido con picos entre 85°F (29°C) y 88°F (31°C) durante la semana NWS

Recién hacia la segunda mitad del domingo podrían aparecer algunas lluvias y tormentas en Miami, aunque el NWS resaltó que no se espera un episodio severo, sino precipitaciones típicas de un frente tardío y humedad elevada.

El descenso posterior será leve. Tras el paso del frente, las temperaturas apenas retrocederán hacia los 70°F (21°C) durante el día y los 50°F (10°C) por la noche, sin aproximarse a los valores fríos que dominarán el resto del país norteamericano.