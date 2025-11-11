Hasta cuándo duraría la ola de frío en Florida: ¿impacta en Miami?

Desde el 10 de noviembre, Florida se enfrenta a una ola de frío. Las temperaturas más bajas se registran al norte de Orlando, donde se mantiene vigente una alerta de heladas para los condados de Marion y Alachua.

Las temperaturas durante la ola de frío

Orlando y Florida Central experimentaron la primera ola de frío importante de la temporada en la noche del 10 de noviembre, donde disminuyó hasta 30°F, según consignó Fox News. Las zonas más frías, como el condado de Marion (Ocala) y el norte del condado de Sumter (The Villages) contaron con temperaturas por debajo de los niveles de congelación, es decir, 31 a 32°F (-1 a 0°C).

Se mantiene vigente una alerta de heladas para los condados de Marion y Alachua X/@NWSMiami

Para este miércoles, se esperan mínimas de alrededor de 32°F (-1°C) en Ocala, mientras se mantiene vigente una alerta de heladas para los condados de Marion y Alachua. “Va a ser una noche muy fría aquí en el centro de Florida”, dijo el meteorólogo TJ Springer, del equipo de tormentas de FOX 35. “No será una helada fuerte, pero la gente debería cubrir sus plantas tropicales por precaución”.

En Miami, las temperaturas mínimas descendieron hasta los 40°F (4,4°C) en los condados de Broward y Miami-Dade; y los vientos superaron los 20 y 25 mph. Esta fue la mañana más fría en la ciudad desde el 25 de enero de este año.

En Miami, las temperaturas mínimas descendieron hasta los 40 grados (4.4 °C) en los condados de Broward y Miami-Dade Quionie Gaban / Pexels

Bajo estos valores, se prevé igualar o superar el récord de temperatura máxima más fría en Miami, ya que el récord anterior es de 70°F (21,1°C), establecido en 1913, y la máxima pronosticada es de 69°F (20,5°C).

Así se vivió la ola de frío en Florida

El Servicio Nacional de Meteorología en Miami (NWS, por sus siglas en inglés) presentó cómo fueron las temperaturas de los condados del Estado del Sol a las 6.44 hs del 11 de noviembre:

Fort Lauderdale : 49°F (9,4°C)

: 49°F (9,4°C) West Palm Beach : 46°F (7,7°C)

: 46°F (7,7°C) Immokale : 40°F (4,4°C)

: 40°F (4,4°C) Miami Beach : 51°F (10,5°C)

: 51°F (10,5°C) Hialeah: 49°F (9,4°C)

Cuánto tiempo durará la ola de frío y la recomendación de los meteorólogos

Por el momento, la ola de frío disminuirá durante el resto de la semana. El próximo 12 de noviembre, el clima se mantendrá fresco con 30 y 40°F (-1 y 4°C). Sin embargo, subirá antes hasta los 60 y 70°F (entre 20 y 22°C).

Se prevé que el área de Orlando rompa dos récords de temperatura diarios el 11 de noviembre. Por tanto, el NWS presentó una alerta por posibles condiciones peligrosas para la navegación y las playas en estas zonas:

Aviso para embarcaciones menores